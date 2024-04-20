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«Из пяти пять, умница». Плющенко показал, как Костылева отрабатывает четверной тулуп

«Из пяти пять, умница». Плющенко показал, как Костылева отрабатывает четверной тулуп
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Российская фигуристка, 12-летняя Елена Костылева отрабатывает во время тренировки четверной тулуп. Рядом её поддерживает тренер Евгений Плющенко.

«Из пяти пять, умница. Давай, риттбергер берём», — сказал Плющенко в видео, поддерживая свою подопечную.

Напомним, в апреле 2024 года Костылева выиграла первенство России старшего возраста в Казани. В своей произвольной программе она прыгнула два четверных сальхова, безошибочно исполнив всю программу.

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На чемпионате России по прыжкам среди женщин Костылева стала третьей, завоевав бронзу. Впереди неё оказались только Аделия Петросян и Маргарита Базылюк, обе выступающие в группе Этери Тутберидзе.

Мама юной фигуристки недавно поделилась, что кумиром Костылевой является Алёна Косторная, которая сейчас занимается постановкой короткой программы для спортсменки.

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