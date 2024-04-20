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Фигуристы Кадырова и Миронов готовятся к выступлениям в следующем сезоне

Фигуристы Кадырова и Миронов готовятся к выступлениям в следующем сезоне
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Тренер по фигурному катанию и ассистент Тамары Москвиной Артур Минчук заявил, что фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов, которые во второй половине сезона-2023/2024 начали тренироваться вместе, окончательно скатались и готовятся к выступлениям в следующем сезоне. По словам специалиста, в скором времени им начнут ставить новые программы.

«Пара Ясмины Кадыровой и Ильи Миронова скаталась, всё хорошо, идут в сезон. Готовимся ставить программы», — приводит слова Минчука ТАСС.

Напомним, Ясмина Кадырова с 2023 года выступала в паре с Валерием Колесовым, с которыми в первом совместном сезоне заняла четвёртое место на чемпионате России. В сезоне-2023/24 пара распалась из-за решения партнёра закончить спортивную карьеру.

Последней партнёршей Ильи Миронова была Диана Мухаметзянова. Вместе они стали серебряными призёрами юношеских Олимпийских игр 2020 года.

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