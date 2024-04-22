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«Спасибо, что сообщили». Медведева отреагировала на слова Тарасовой о завершении карьеры

«Спасибо, что сообщили». Медведева отреагировала на слова Тарасовой о завершении карьеры
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на недавнее высказывание заслуженного тренера СССР Татьяна Тарасовой о том, что она больше никогда не вернётся в большой спорт. По словам Тарасовой, Медведева и её соперница Алина Загитова уже сделали всё, что могли.

«Татьяна Анатольевна, спасибо, что сообщили всем. Да, жизнь есть, она существует отдельно, спорт существует отдельно. Что подразумевается под спортом? Фигурное катание? Я катаюсь, выступаю. Что касается соревнований — да, соревнований не планируется, их достаточно, уже покатались. Так что я из спорта как такового не уходила, в шоу катаюсь», — приводит слова Медведевой News.ru.

Отметим, что ранее Медведева пошутила, что превращается в одного из бывших подопечных Тарасовой – Алексея Ягудина.

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