Дед Ильи Малинина рассказал, тренирует ли его внук пятерные прыжки

Валерий Малинин, дед американского фигуриста Ильи Малинина, выигравшего в сезоне 2023/2024 все главные старты — чемпионат мира и финал Гран-при, высказался о попытках своего внука исполнить пятерные прыжки.

«Сейчас Илья может прыгнуть пятерной? Вполне возможно. Даже Рафаэль Арутюнян сказал, что Илья может исполнить в перспективе. Илья всерьёз тренирует пятерные? У него получится? Работает на лонже. Загадывать такие вещи нельзя. Я на самом деле даже не хотел бы, чтобы он прыгнул пятерной. Он уже многого достиг, чего бы мы хотели, но бывает рубеж, который опасно переходить. Я боюсь не того, что он может не прыгнуть, а того, что может получить травму», — сказал Валерий Малинин.

Напомним, Илья Малинин является первым фигуристом в истории, который прыгнул на соревнованиях четверной аксель. В минувшем сезоне он также стал первым, кто сделал это в короткой программе, из-за чего появилось много споров о том, не противоречит ли это регламенту.

Отметим, что американский спортсмен и его команда не раз критиковали Международный союз конькобежцев (ISU) за отказ повышать баллы четверных прыжков, в том числе сверхтравмоопасного четверного акселя.