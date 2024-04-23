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«Русская значит проклятая». Тарасова — о предвзятости ВАДА к Валиевой из-за национальности

«Русская значит проклятая». Тарасова — о предвзятости ВАДА к Валиевой из-за национальности
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось накладывать санкции на китайских пловцов из-за найденного в их организме триметазидина, за который ранее была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. По мнению специалиста, это показывает политизированность данного решения.

«Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребёнку. Русская значит проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что перед Олимпиадой в Токио 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты. ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов. На ближайших Играх сборная Китая по плаванию завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

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