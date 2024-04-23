Дед Малинина: до Олимпиады Илье нужно дожить, доработать

Валерий Малинин, дед американского фигуриста Ильи Малинина, выигравшего в сезоне-2023/2024 все главные старты — чемпионат мира и финал Гран-при, рассказал о целях внука выиграть Олимпиаду. По его словам, он волнуется за здоровье Ильи в связи с колоссальными физическими нагрузками, которые тот ежедневно выполняет, так как до Игр осталось ещё достаточно много времени.

«То есть возможен сценарий как у Нэйтана Чена: Олимпиада – а потом концентрация на учёбе? До Олимпиады надо дожить, доработать. Два сезона – это очень серьёзный срок. Нужно показывать результаты, идёт большая нагрузка. Я больше всего беспокоюсь за здоровье – всё те же сухожилия, суставы. Лучше не загадывать.

Конечно, у него есть амбиции. Он уже сейчас по регалиям опередил маму. Для спортсмена Олимпиада – высшая ступень, до которой надо дойти. Мы надеемся, что всё сложится», — сказал Валерий Малинин.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане (Италия).

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. На данным момент неизвестно, смогут ли фигуристы из России принять участие в следующей Олимпиаде.