Дед Ильи Малинина высказался о проблемах внука со второй оценкой

Валерий Малинин, дед американского фигуриста Ильи Малинина, выигравшего в сезоне-2023/2024 все главные старты — чемпионат мира и финал Гран-при, оценил выступление внука на победном для него мировом первенстве. По его словам, несмотря на золотую медаль, проблемы с хореографией и скольжением не дают Илье полностью расслабиться и лишь заставляют работать ещё больше.

«Произвольная Малинина – лучшая в истории мужского фигурного катания? По оценкам это так. Есть место для совершенствования. Есть ещё многое, чего ему надо достичь в хореографии, скольжении. В прыжках он молодец. Во второй оценке он очень прибавил за последний год, но всегда есть над чем работать», — сказал Валерий Малинин.

Напомним, на чемпионате мира — 2024, который проходил в Торонто, американский фигурист Малинин в произвольной программе установил мировой рекорд, набрав 227,79 балла, что позволило ему выиграть соревнования и по сумме двух дней набрать на 24 балла больше, чем у ближайшего преследователя.

При этом многие специалисты, признавая прогресс Малинина во второй оценке за последний год, всё равно отмечают его недостаточный уровень хореографии и владения коньком.