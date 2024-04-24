Куница и Косторная рассказали, почему хотят оставить программу «Ангел» на следующий сезон

Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в парном катании вместе со своей супругой, чемпионкой Европы Алёной Косторной, рассказал, почему они с партнёршей хотят оставить культовую программу «Ангел», которую фигуристка катала, ещё будучи одиночницей, на следующий сезон.

«В этом сезоне хотелось показать «Ангела» более ярко. Не получилось из-за того, что было мало времени. Программа получилась немного сырой, плюс на момент проведения чемпионата России я чуть приболел, физические кондиции были далеко не оптимальные. Постараемся показать её ярче в предстоящем сезоне. Это не ремейк. Это продолжение истории. Не согласен с тем, что вышло гораздо хуже, чем было у Алёны в одиночном катании. В новом сезоне всё увидите», — приводит слова Куницы «Матч ТВ».

Напомним, сезон-2023/2024 стал первым для спортивной пары Косторная/Куница. Фигуристы выступили на двух этапах российского Гран-при, где заняли четвёртое и пятое места. На чемпионате России 2024 года в Челябинске спортсмены показали девятый результат.

Позднее Косторная перенесла операцию на плече, которое беспокоило её долгое время. Из-за этого спортсмены были вынуждены отказаться от участия в Спартакиаде сильнейших — 2024.