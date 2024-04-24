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Директор «Коммунарки»: в случае с Костомаровым из 100 пациентов выживает один

Директор «Коммунарки»: в случае с Костомаровым из 100 пациентов выживает один
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Директор столичного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко назвал причины, по которым олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову удалось выжить. Напомним, в 2023 году фигурист перенёс ампутацию конечностей на фоне осложнений после пневмонии. Он долгое время находился в медикаментозной коме, перенёс 16 операций и провёл в больнице 175 дней.

«Рома очень сильный, мужик с большой буквы «М». Думаю, его стержень во многом его спас. В той критической ситуации, особенно первые 7-12 дней, реально из 100 пациентов выживает только один. А дальше — это большая сила воли», — приводит слова директора «Коммунарки» Проценко ТАСС.

Напомним, в декабре 2023 года Костомаров впервые после ампутаций вышел на лёд. Позднее со своей партнёршей Татьяной Навкой он исполнил культовую для них программу «Кармен», с которой дуэт победил на Олимпийских играх в Турине (Италия) 2006 года.

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