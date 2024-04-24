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Ирина Слуцкая отреагировала на обвинения Обласовой в употреблении допинга

Ирина Слуцкая отреагировала на обвинения Обласовой в употреблении допинга
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Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая отреагировала на обвинения бывшей российской фигуристки, чемпионки мира среди юниоров Кристины Обласовой в употреблении допинга. Отметим, что спортсменки в определённый период времени тренировались в одной группе у тренера Жанны Громовой.

«Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», — приводит слова Слуцкой Sport24.

Напомним, в большом интервью «Чемпионату» Кристина Обласова заявила, что в 20 лет Слуцкой поставили диагноз астма, из-за чего она смогла принимать специальные препараты, в том числе влияющие на качество и силу прыжков. По словам спортсменки, это была хитрость, которая помогла Ирине выигрывать медали на главных стартах.

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