Валиева обратилась в РУСАДА за консультацией, в каких мероприятиях она может участвовать

Российская фигуристка Камила Валиева обратилась в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), чтобы узнать, в каких мероприятиях она может участвовать во время своей дисквалификации. Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Это пример абсолютно адекватного взаимодействия между Российским антидопинговым агентством и спортсменкой», — приводит слова главы РУСАДА ТАСС.

Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, а также наложил запрет на профессиональные тренировки и участие в шоу, которые спонсируются государством.

При этом ранее Валиева сообщала, что в ближайшее время выступит в ледовом шоу в Китае, где исполнит главную роль.