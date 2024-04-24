«Её надо привлечь к ответственности». Тарасова — о словах Обласовой про допинг Слуцкой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова бывшей российской фигуристки Кристины Обласовой, которая в своё время занималась в одной группе с Ириной Слуцкой, о том, что двукратная чемпионка мира принимала допинг.

«Не знаю, кто это. Она что, совсем с ума сошла? Кто она такая? Совсем дура, безобразие какое, её надо привлечь (к ответственности. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в интервью «Чемпионату» Кристина Обласова заявила, что в 20 лет Слуцкой поставили диагноз астма, из-за чего она смогла принимать специальные препараты, в том числе влияющие на качество и силу прыжков. По словам спортсменки, это была хитрость, которая помогла Ирине выигрывать медали на главных стартах.