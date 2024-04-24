«Не ругал, а поддерживал». Фигуристка из Костромы о капитанстве Галлямова на ЧР по прыжкам

Фигуристка из Костромы Екатерина Кольцова высказалась об участии в чемпионате России по прыжкам.

«Как удалось попасть на турнир? Мы подали заявку и даже не ожидали, что попадём. Я попала туда, прошла два дня, не думала, что вообще попаду в командный. Выложили списки, оказалось, я там есть. Сестра написала маме, мы даже не видели. Мы купили билеты домой, даже не зная, что я на третий день прохожу. Ощущения от турнира приятные, может, побольше людей узнали про меня после этого турнира.

Как Александр Галлямов в роли капитана? Капитан отличный, всех поддерживал. Если что-то не получалось, то не ругал, а поддерживал», — передаёт слова Кольцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Кольцова вышла в полуфинал личного женского турнира на чемпионате России по прыжкам, где уступила Аделии Петросян. В командном турнире фигуристка выступала в команде Александра Галлямова.