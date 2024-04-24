«Она лучший капитан». Фигуристка Плескачёва — о Туктамышевой на Кубке Первого канала

Бронзовый призёр первенства России среди юниоров Лидия Плескачёва поделилась впечатлениями от сезона и выступления на Кубке Первого канала 2024 года в команде фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Думаю, это один из лучших моих сезонов. На прошлом первенстве России я не особо хорошо выступила, а в этом сезоне получилось показать хорошую меня. Пока все мысли в работе. После соревнований начнём ставить новую программу, разучивать новые элементы. Отдых будет, но небольшой.

Самое яркое событие сезона? Кубок Первого канала и первенство России в Саранске. Я получила незабываемые эмоции (улыбается). Как Туктамышева в роли капитана на Кубке Первого канала? По мне, она лучший капитан, который может быть (улыбается). Она очень добрая, очень отзывчивая, все хорошие слова относятся к Лизе.

Я получила незабываемые эмоции, познакомилась с новыми людьми, которых я знала, но они не знали меня. Было очень круто! Выходить в одной разминке с опытными соперницами не страшно. Даже на Кубке Первого канала у меня не было абсолютно никакого страха, мне было комфортно находиться среди этих девочек», — передает слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.