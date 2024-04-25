«Рады быть полезными!» Топ-тренер снова лишился талантливой ученицы и уколол Тутберидзе

Сергей Давыдов объявил о переходе подопечной в «главный штаб страны». Похоже, за иронией кроется усталость от потерь фигуристок с ультра-си.

Очередной переход в фигурном катании может завершиться скандалом. Трансфер юной Екатерины Корчажниковой вызвал неоднозначную реакцию у её бывшего тренера. Сергей Давыдов сообщил, что спортсменка теперь будет заниматься в «главном штабе страны», и сказал, что «рад быть полезным».

Явный выпад против Этери Тутберидзе и намёки на переманивание талантливых учениц не могли быть не замечены. Похоже, Давыдов устал терпеть, что у него крадут фигуристок с ультра-си.

Давыдов уколол Тутберидзе после перехода ученицы

Сезон в фигурном катании официально завершён, а это значит, что пришло время трансферов. И они не заставили себя ждать. Не таким громким должен был быть переход юной Екатерины Корчажниковой, до недавнего времени занимавшейся в группе Сергея Давыдова, но слова тренера заставили общественность обратить внимание на это событие. Наставник публично проводил воспитанницу в «главный штаб страны», не забыв добавить иронии в своё послание.

«Доброе тренировочное утро, друзья! Со словами благодарности друг к другу и безусловным оптимизмом! Неожиданно отпускаем Катю Корчажникову в главный штаб страны! Дорабатывать четверные, улучшать презентацию, заниматься танцами и хореографией, повышать мастерство скольжения. Делать больше большего, лучше лучшего. P. S. Рады быть полезными от души!»

Очевидно, что новым местом тренировок для фигуристки станет «Хрустальный» во главе с Этери Тутберидзе. Также не приходится сомневаться, что сам Сергей Дмитриевич не слишком доволен случившимся переходом.

Давыдов должен был прекратить гегемонию Тутберидзе

Давыдов давно занимает почётное место в списке топ-тренеров России. Его подопечные, причём как юноши, так и девушки, успешно учат элементы ультра-си и демонстрируют их на крупнейших соревнованиях. Ещё несколько лет назад специалисты называли Давыдова главным соперником Тутберидзе и ждали, что он прекратит гегемонию Этери Георгиевны в женском одиночном катании.

К сожалению, что-то пошло не по плану, и Давыдов так и не смог навязать полноценную борьбу «Хрустальному». Но причиной тому была не некачественная работа тренера, который выработал отличную методику подготовки спортсменов, исполняющих многооборотные прыжки, а банальная нехватка кадров. Точнее, их плавная миграция в другие штабы.

Сергей Давыдов Фото: РИА Новости

И молчать о существующей проблеме тренер не захотел. Намекнув на переманивание талантливой ученицы, Давыдов отметил, что «рад быть полезным», однако вряд ли именно это он имел в виду. После перехода Елизаветы Берестовской Сергей Дмитриевич испытывал противоположные эмоции и открыто заговорил о необходимости контрактов в фигурном катании.

«Я придерживаюсь своего мнения, контракты, очевидно, нужны, чтобы как-то балансировать и создавать порядок с этими переходами. Но пока их нет. Всё остаётся так же», — комментировал «Спорт-экспрессу» наставник.

Фигуристки с ультра-си стабильно покидают Давыдова

К слову, Берестовская тогда ушла именно к Тутберидзе, которую заподозрили в намеренном ослаблении конкурента. Лиза не смогла закрепиться в «основе» у Этери Георгиевны, поэтому вернулась в ЦСКА, но результаты были уже совсем иными — со знаком минус.

На тот момент лидером группы была Софья Самоделкина, фигуристка, которая собрала впечатляющую коллекцию ультра-си: четверные тулуп, сальхов, риттбергер, лутц и тройной аксель. Давыдов отрицал вероятность её ухода, отмечая, что продолжить карьерный рост Софа сможет разве что в «Хрустальном», где «особняк ей вряд ли предложат». В итоге Самоделкина и правда не пошла к Тутберидзе, но обратилась к Светлане Соколовской, а затем уже и к Евгению Плющенко, с которым планирует вернуться на соревнования в составе сборной Казахстана.

Самоделкина прошла период регресса, что указывает на то, что после ухода от Давыдова спортсмены не всегда способны сразу восстановиться и показывать высокие результаты. Анна Фролова тоже не моментально засияла под руководством Евгения Рукавицына. Отчего возникает вопрос: а нужно ли вообще юным талантливым фигуристам покидать группу Сергея Дмитриевича? Конечно, привлекательные условия способны сбить с толку, но необходимо работать на перспективу.

Не сказать, что уход Корчажниковой, владеющей четверным сальховом, как-то подкосит Давыдова, ведь у него по-прежнему есть великолепный Лев Лазарев, уникальная Мария Гордеева, Ангелина Палагина с тройным акселем, Варвара Кравчина с квад-тулупом, но всё равно чувствуется усталость тренера от потери фигуристов, которым дал базу именно он. Ему, как и нам, хотелось бы вывести на старт взрослую спортсменку, которая не покинула его группу ради эфемерных возможностей на стороне. Будем надеяться, в скором времени это произойдёт.