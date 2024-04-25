Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Переход ученицы Давыдова Корчажниковой, выпад против Тутберидзе, история с Самоделкиной, Фроловой, работа по контрактам

«Рады быть полезными!» Топ-тренер снова лишился талантливой ученицы и уколол Тутберидзе
Екатерина Авдонина
Сергей Давыдов и Этери Тутберидзе
Аудио-версия:
Комментарии
Сергей Давыдов объявил о переходе подопечной в «главный штаб страны». Похоже, за иронией кроется усталость от потерь фигуристок с ультра-си.

Очередной переход в фигурном катании может завершиться скандалом. Трансфер юной Екатерины Корчажниковой вызвал неоднозначную реакцию у её бывшего тренера. Сергей Давыдов сообщил, что спортсменка теперь будет заниматься в «главном штабе страны», и сказал, что «рад быть полезным».

Явный выпад против Этери Тутберидзе и намёки на переманивание талантливых учениц не могли быть не замечены. Похоже, Давыдов устал терпеть, что у него крадут фигуристок с ультра-си.

Давыдов уколол Тутберидзе после перехода ученицы

Сезон в фигурном катании официально завершён, а это значит, что пришло время трансферов. И они не заставили себя ждать. Не таким громким должен был быть переход юной Екатерины Корчажниковой, до недавнего времени занимавшейся в группе Сергея Давыдова, но слова тренера заставили общественность обратить внимание на это событие. Наставник публично проводил воспитанницу в «главный штаб страны», не забыв добавить иронии в своё послание.

История тренера Сергея Давыдова:
Главный конкурент Тутберидзе. Тренер Давыдов может закончить гегемонию «Хрустального»?
Главный конкурент Тутберидзе. Тренер Давыдов может закончить гегемонию «Хрустального»?
«Доброе тренировочное утро, друзья! Со словами благодарности друг к другу и безусловным оптимизмом! Неожиданно отпускаем Катю Корчажникову в главный штаб страны! Дорабатывать четверные, улучшать презентацию, заниматься танцами и хореографией, повышать мастерство скольжения. Делать больше большего, лучше лучшего. P. S. Рады быть полезными от души!»

Очевидно, что новым местом тренировок для фигуристки станет «Хрустальный» во главе с Этери Тутберидзе. Также не приходится сомневаться, что сам Сергей Дмитриевич не слишком доволен случившимся переходом.

Давыдов должен был прекратить гегемонию Тутберидзе

Давыдов давно занимает почётное место в списке топ-тренеров России. Его подопечные, причём как юноши, так и девушки, успешно учат элементы ультра-си и демонстрируют их на крупнейших соревнованиях. Ещё несколько лет назад специалисты называли Давыдова главным соперником Тутберидзе и ждали, что он прекратит гегемонию Этери Георгиевны в женском одиночном катании.

К сожалению, что-то пошло не по плану, и Давыдов так и не смог навязать полноценную борьбу «Хрустальному». Но причиной тому была не некачественная работа тренера, который выработал отличную методику подготовки спортсменов, исполняющих многооборотные прыжки, а банальная нехватка кадров. Точнее, их плавная миграция в другие штабы.

Сергей Давыдов

Сергей Давыдов

Фото: РИА Новости

И молчать о существующей проблеме тренер не захотел. Намекнув на переманивание талантливой ученицы, Давыдов отметил, что «рад быть полезным», однако вряд ли именно это он имел в виду. После перехода Елизаветы Берестовской Сергей Дмитриевич испытывал противоположные эмоции и открыто заговорил о необходимости контрактов в фигурном катании.

«Я придерживаюсь своего мнения, контракты, очевидно, нужны, чтобы как-то балансировать и создавать порядок с этими переходами. Но пока их нет. Всё остаётся так же», — комментировал «Спорт-экспрессу» наставник.

Фигуристки с ультра-си стабильно покидают Давыдова

К слову, Берестовская тогда ушла именно к Тутберидзе, которую заподозрили в намеренном ослаблении конкурента. Лиза не смогла закрепиться в «основе» у Этери Георгиевны, поэтому вернулась в ЦСКА, но результаты были уже совсем иными — со знаком минус.

На тот момент лидером группы была Софья Самоделкина, фигуристка, которая собрала впечатляющую коллекцию ультра-си: четверные тулуп, сальхов, риттбергер, лутц и тройной аксель. Давыдов отрицал вероятность её ухода, отмечая, что продолжить карьерный рост Софа сможет разве что в «Хрустальном», где «особняк ей вряд ли предложат». В итоге Самоделкина и правда не пошла к Тутберидзе, но обратилась к Светлане Соколовской, а затем уже и к Евгению Плющенко, с которым планирует вернуться на соревнования в составе сборной Казахстана.

Со статусом Самоделкиной всё пока непонятно
«Хочу выйти на международную арену». Что за неразбериха вокруг перехода Самоделкиной?
«Хочу выйти на международную арену». Что за неразбериха вокруг перехода Самоделкиной?

Самоделкина прошла период регресса, что указывает на то, что после ухода от Давыдова спортсмены не всегда способны сразу восстановиться и показывать высокие результаты. Анна Фролова тоже не моментально засияла под руководством Евгения Рукавицына. Отчего возникает вопрос: а нужно ли вообще юным талантливым фигуристам покидать группу Сергея Дмитриевича? Конечно, привлекательные условия способны сбить с толку, но необходимо работать на перспективу.

Не сказать, что уход Корчажниковой, владеющей четверным сальховом, как-то подкосит Давыдова, ведь у него по-прежнему есть великолепный Лев Лазарев, уникальная Мария Гордеева, Ангелина Палагина с тройным акселем, Варвара Кравчина с квад-тулупом, но всё равно чувствуется усталость тренера от потери фигуристов, которым дал базу именно он. Ему, как и нам, хотелось бы вывести на старт взрослую спортсменку, которая не покинула его группу ради эфемерных возможностей на стороне. Будем надеяться, в скором времени это произойдёт.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android