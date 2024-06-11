Какое место в итоге займёт Россия после бана Валиевой? Новое судебное заседание, LIVE!

Дело Камилы Валиевой окончено — российская фигуристка получила четырёхлетнюю дисквалификацию и осталась без большинства выигранных наград. Но заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся, ведь итоговый пьедестал командного турнира Олимпийских игр так и не утверждён.
По инсайду американской журналистки Кристин Бреннан, 12 июня пройдёт заседание именно по распределению медалей. На данный момент золотом владеет сборная США, серебром — команда Японии, а бронза после удаления результата Валиевой отошла к России: её сохраняют Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Апелляции были поданы:
- сборной Канады, которая осталась на четвёртом месте;
- Олимпийским комитетом России;
- Федерацией фигурного катания России;
- российскими фигуристами — участниками командного турнира.
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Несмотря на дисквалификацию, Камила Валиева продолжает активную жизнь. Она появляется на различных мероприятиях, включая политические.
Судебное заседание необходимо для того, чтобы провести награждение фигуристов медалями на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан.
Скорее всего, церемония пройдёт 7 августа.