На данный момент у российских фигуристов — бронза командного турнира Олимпийских игр.

Какое место в итоге займёт Россия после бана Валиевой? Новое судебное заседание, LIVE!

Дело Камилы Валиевой окончено — российская фигуристка получила четырёхлетнюю дисквалификацию и осталась без большинства выигранных наград. Но заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся, ведь итоговый пьедестал командного турнира Олимпийских игр так и не утверждён.

По инсайду американской журналистки Кристин Бреннан, 12 июня пройдёт заседание именно по распределению медалей. На данный момент золотом владеет сборная США, серебром — команда Японии, а бронза после удаления результата Валиевой отошла к России: её сохраняют Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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Апелляции были поданы:

сборной Канады, которая осталась на четвёртом месте;

Олимпийским комитетом России;

Федерацией фигурного катания России;

российскими фигуристами — участниками командного турнира.

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