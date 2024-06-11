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Медали командного турнира фигуристов после бана Камилы Валиевой, слушания в суде CAS, оставят ли России бронзу — лайв, онлайн

Какое место в итоге займёт Россия после бана Валиевой? Новое судебное заседание, LIVE!
Валерия Кукалева Яна Левхина
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Какое место займёт Россия после бана Валиевой
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На данный момент у российских фигуристов — бронза командного турнира Олимпийских игр.

Дело Камилы Валиевой окончено — российская фигуристка получила четырёхлетнюю дисквалификацию и осталась без большинства выигранных наград. Но заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся, ведь итоговый пьедестал командного турнира Олимпийских игр так и не утверждён.

По инсайду американской журналистки Кристин Бреннан, 12 июня пройдёт заседание именно по распределению медалей. На данный момент золотом владеет сборная США, серебром — команда Японии, а бронза после удаления результата Валиевой отошла к России: её сохраняют Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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Апелляции были поданы:

  • сборной Канады, которая осталась на четвёртом месте;
  • Олимпийским комитетом России;
  • Федерацией фигурного катания России;
  • российскими фигуристами — участниками командного турнира.

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Live Валерия Кукалева

Несмотря на дисквалификацию, Камила Валиева продолжает активную жизнь. Она появляется на различных мероприятиях, включая политические.

Наш материал об этом:
Жизнь кипит, несмотря на дисквалификацию. Валиева покоряет шоу-бизнес и политику
Жизнь кипит, несмотря на дисквалификацию. Валиева покоряет шоу-бизнес и политику
14:36 Валерия Кукалева

Судебное заседание необходимо для того, чтобы провести награждение фигуристов медалями на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан.

Скорее всего, церемония пройдёт 7 августа.

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