Галлямов — о Трусовой-футболистке: думаю, она бы улучшила знаменитый гол головой Роналду

Чемпион мира и Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный победитель чемпионата России Александр Галлямов заявил, что благодаря своему прыжку фигуристка Александра Трусова смогла бы превзойти известный гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду головой.

«Александра Трусова – ураган, молния, вспышка в жизни и в нападении. Забивать в каждом матче, таранить оборону соперника. Говорят, что таким был Жаирзиньо, нам же ближе Это'О на этой позиции. Про таких говорят: «Прокинул и ударил». Уверен, что по части скорости Сашу нельзя было бы опередить. В случае стандарта Ракету никто бы не перепрыгнул. Думаю, что она бы улучшила тот знаменитый гол головой Роналду», — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.