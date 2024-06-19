Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Галлямов — о Трусовой-футболистке: думаю, она бы улучшила знаменитый гол головой Роналду

Галлямов — о Трусовой-футболистке: думаю, она бы улучшила знаменитый гол головой Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира и Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный победитель чемпионата России Александр Галлямов заявил, что благодаря своему прыжку фигуристка Александра Трусова смогла бы превзойти известный гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду головой.

«Александра Трусова – ураган, молния, вспышка в жизни и в нападении. Забивать в каждом матче, таранить оборону соперника. Говорят, что таким был Жаирзиньо, нам же ближе Это'О на этой позиции. Про таких говорят: «Прокинул и ударил». Уверен, что по части скорости Сашу нельзя было бы опередить. В случае стандарта Ракету никто бы не перепрыгнул. Думаю, что она бы улучшила тот знаменитый гол головой Роналду», — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android