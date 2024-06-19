Галлямов: Загитова бы чаще всех получала жёлтые за разговоры с арбитрами

Чемпион мира и Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный победитель чемпионата России Александр Галлямов высказался о том, какой футболисткой могла бы быть олимпийская чемпионка Алина Загитова, предположив, что она часто получала бы жёлтые карточки за различные споры с арбитрами.

«Алина Загитова – техника Роналду, элегантность Тьерри Анри и легкое пижонство Роналдиньо. Заги – разносторонний игрок, смогла бы действовать и в подыгрыше, привлекая максимальное внимание к себе. К сожалению, она бы чаще всех получала жёлтые за разговоры с арбитрами», — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Отметим, что Галлямов специально для «Чемпионата» составил символическую футбольную сборную из российских фигуристок.