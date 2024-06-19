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Щербакова, Трусова и Загитова попали в женскую футбольную команду по версии Галлямова

Щербакова, Трусова и Загитова попали в женскую футбольную команду по версии Галлямова
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Чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов в беседе с «Чемпионатом» собрал символическую женскую футбольную сборную из российских фигуристок.

Состав: вратарь – Оксана Домнина, защита – Аделина Сотникова, Елизавета Худайбердиева, Софья Самодурова, Анастасия Мишина, полузащита – Евгения Медведева, Софья Леонтьева, Александра Степанова, нападение – Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова.

Отметим, что Галлямов аргументировал выбор каждой из фигуристок для символической футбольной сборной, отметив сильные и слабые качества каждой из них. Так, например, фигурист отметил, что Алина Загитова часто бы получала жёлтые карточки за споры с арбитрами, а Александра Трусова смогла бы превзойти знаменитый гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду головой.

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