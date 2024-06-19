«Я поворачиваюсь, а там..» Трусова поделилась подробностями предложения руки и сердца

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась подробностями предложения руки и сердца, которое ей сделал российский фигурист Макар Игнатов.

«Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь и там…Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость. Знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья! И, конечно, я сказала «Да!»

Мы с Макаром благодарим каждого за вашу поддержку и поздравления! Как думаете, когда будет свадьба?» — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Ранее чемпион мира Александр Галлямов заявил, что благодаря своему прыжку Трусова смогла бы превзойти известный гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду головой.