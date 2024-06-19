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«Щербакова выиграла всё, Кейн — ничего». Галлямов — о женской символической сборной

«Щербакова выиграла всё, Кейн — ничего». Галлямов — о женской символической сборной
Александр Галлямов
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Чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов в беседе с «Чемпионатом» собрал символическую женскую футбольную сборную из российских фигуристок. Так, спортсмен рассказал, какой видит на поле Анну Щербакову.

«В центре – Аня Щербакова. Одна из самых забивных позиций, но такие игроки чаще всех получают по ногам. Пройти по центру и дать в угол, подкараулить во вратарской, почуять мяч на отскоке – такой мне кажется Аня. Таким был Герд Мюллер или Александр Кержаков. На этой позиции Аня уделывает Харри Кейна: Аня выиграла всё, а Кейн – ничего. Наша «девятка» не должна превратиться в «ложную девятку», Щербакова не ассоциируется с обманом», — сказал спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Отметим, что Галлямов аргументировал выбор каждой из фигуристок для символической футбольной сборной, отметив сильные и слабые качества каждой из них. Так, например, фигурист отметил, что Алина Загитова часто бы получала жёлтые карточки за споры с арбитрами, а Александра Трусова смогла бы превзойти знаменитый гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду головой.

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