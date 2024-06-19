Галлямов — о Москвиной: «тотальный футбол» в фигурном катании изобрела она

Чемпион мира и Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный победитель чемпионата России Александр Галлямов заявил, что советский и российский тренер Тамара Москвина могла быть стать главным тренером футбольной команды, которая состоит из фигуристок.

«Тамара Москвина – главный тренер и генменеджер с правами вице-президента по стратегическим решениям и формированию команды в одном лице. Эта «объёмная» должность создана специально для Тамары Николаевны (а кого ещё я мог поставить на эту позицию?).

Уверен, что она возьмёт себе в помощники пять-шесть первоклассных специалистов (атака, защита, макияж и другие элементы). Будет отдельный специалист, который сможет убедить 11 девушек выйти в одинаковой форме.

В этом сочетании сборная будет пропагандировать атакующий футбол, что-то типа: «Мы забьём вам столько, сколько захотим, а вы – столько, сколько сможете». Такой футбол всегда нравится болельщикам, такой футбол был у Пепа в «Барсе».

Это будет Эрнст Хаппель, который уже подготовил Ринуса Михелса и наслаждается игрой Йохана Круиффа. «Тотальный футбол» в фигурном катании изобрела она. Вместе с Алексом Фергюсоном из предыдущего материала», — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.