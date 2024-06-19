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«Мишина — Вирджил ван Дейк фигурки». Галлямов — о партнёрше в составе женской сборной

«Мишина — Вирджил ван Дейк фигурки». Галлямов — о партнёрше в составе женской сборной
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
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Чемпион мира и Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный победитель чемпионата России Александр Галлямов заявил, что в футболе Анастасия Мишина могла бы справиться с позицией переднего защитника.

«Передний защитник – Анастасия Мишина. Понимаю, что такая роль «создана» специально для Насти, так как с ней я «играл в футбол». Есть такое выражение – отдать первый пас. После отбора в защите надо начать атаку, как раз и нужен первый пас. Настя прекрасно с этим справляется, когда мы делаем тодес. Кстати, передние защитники часто забивают много голов (Рональд Куман, Марсель Десайи, Кайзер Франц), но всё-таки это не самое главное. Их задача – встретить соперника грудью на подступах к штрафной, сбить, так сказать, спесь с наступающей угрозы. В этом Настя лучшая, сто раз это говорил. Считайте, что Вирджил ван Дейк фигурки», — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее спортсмен собрал женскую символическую сборную по футболу, которая состоит из фигуристок.

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