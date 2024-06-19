«Нечто среднее между Недведом и Иньестой». Галлямов — о Медведевой в женской сборной

Чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов оценил возможности на футбольном поле российской фигуристки двукратного серебряного призёра Игр-2018 Евгении Медведевой.

«Центральный полузащитник – Евгения Медведева. Позиция была также неоспоримой. Очень хотелось бы, чтобы тут было нечто среднее между Павлом Недведом и Андресом Иньестой. Нужен игрок, который видит поляну целиком, а где-то и на два хода вперёд. Женя с её жизненным кругозором очень похожа на игрока такой позиции (одежда, шоу, подкасты, светская жизнь, фото). Могла бы посмотреть, оценить ситуацию и отдать. Ещё Женя погружена в жизнь «Динамо», поэтому находится в курсе тонкостей игры. Если Мишина отдаёт первый пас, то Медведева должна отдать второй, желательно голевой», — сказал спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Отметим, что Галлямов аргументировал выбор каждой из фигуристок для символической футбольной сборной, отметив сильные и слабые качества каждой из них.