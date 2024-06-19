Галлямов — о роли Домниной в женской сборной: опыт позволяет прикрикнуть на защитников

Чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов в беседе с «Чемпионатом» собрал символическую женскую футбольную сборную из российских фигуристок. Так, спортсмен рассказал, какой видит на поле Оксану Домнину.

«Это была, пожалуй, бесспорная кандидатура. Во-первых, стабильность на протяжении всей карьеры. И следующие отсюда победы. Во-вторых, она знает, что такое трудности и как с ними справляться, в прямом смысле последний рубеж (друзья, извините, если задел). В-третьих, опыт позволяет прикрикнуть на защитников и при необходимости «поговорить» с арбитрами. Просится сравнение с Сергеем Овчинниковым, который «втыкал» всем. Или с Каном. Юркая, прыгучая, резкая – что нам ещё нужно?» — сказал спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Отметим, что Галлямов аргументировал выбор каждой из фигуристок для символической футбольной сборной, отметив сильные и слабые качества каждой из них.