Евгения Медведева рассказала о своём отношении к критике в интернете

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как относится к негативным комментариям в интернете.

«Конечно же, я вижу их – баннеры приходят, невозможно от этого изолироваться. Где-то до 2020 года меня задевало. Я читала и искала плохие комментарии, чтобы на них как-нибудь ответить. А потом как-то резко меня переклинило и мне стало абсолютно всё равно», – сказала Медведева в эфире шоу «Утро ТНТ».

Напомним, в 2023 году вышел фильм «Медведева против Медведевой», в котором показан период жизни Евгении с момента поражения на Олимпиаде-2018 вплоть до участия в «Ледниковом периоде». Изначально планировалось, что картина осветит путь Медведевой к золоту Пекина, но фигуристка завершила спортивную карьеру, поэтому перед зрителем предстаёт история взросления фигуристки и принятия серебра Пхёнчхана.