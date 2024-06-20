«Господи, что я делаю со своей жизнью?» Медведева заявила, что ей было стыдно за себя

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что, когда смотрела фильм, снятый о своей спортивной карьере, часто испытывала стыд за моменты из прошлого.

«Про меня снимали документальный фильм на протяжении почти пяти лет. Там есть и архивные кадры, и кадры из моего совсем раннего детства. И у меня было условие, чтобы я не видела ни одного кадра из этого фильма до премьеры. Я вместе со всеми сидела и смотрела в зале, пробивала себе лоб от стыда. Моментов, которые не понравились, не было. Были моменты, когда я ещё совсем юная была и когда мне было стыдно за себя. Когда на 16-летнюю себя смотришь и думаешь: «Господи, что это такое? Что я вообще делаю со своей жизнью?» Но были моменты, которые меня и до слёз пробили. Было интересно», — сказала Медведева на утреннем шоу на канале ТНТ.

Напомним, в 2023 году вышел фильм «Медведева против Медведевой», в котором показан период жизни Евгении с момента поражения на Олимпиаде-2018 вплоть до участия в «Ледниковом периоде». Изначально планировалось, что картина осветит путь Медведевой к золоту Пекина, но фигуристка завершила спортивную карьеру, поэтому перед зрителем предстаёт история взросления фигуристки и принятия серебра Пхёнчхана.

Сама Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также двукратный призёр Олимпийских игр.