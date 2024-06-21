«Спасибо за то, что есть!» Александра Трусова поздравила Макара Игнатова с 24-летием

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира в женском одиночном катании Александра Трусова поздравила своего молодого человека фигуриста Макара Игнатова с днём рождения. Сегодня, 21 июня, ему исполнилось 24 года.

«С днём рождения! Спасибо за то, что есть! Я тебя очень люблю!» — подписала Трусова совместное фото с Игнатовым в своём аккаунте в соцсетях.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Напомним, фигурист Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение Трусовой выйти замуж, и она согласилась. Ранее Александра встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. Последним официальным турниром для спортсменки был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.