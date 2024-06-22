«Работаю не покладая рук». Загитова заинтриговала подписчиков новым проектом

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова в своих социальных сетях попросила подписчиков угадать, над каким проектом она работает.

«Работаю не покладая рук. Мне кажется, я всю жизнь готовилась к этому проекту», — написала Загитова в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Ранее Алина Загитова сообщила фанатам, что успешно защитила дипломную работу в вузе.

Помимо победы на ОИ, Алина также становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.