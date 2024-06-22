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Алина Горбачёва представила тизер новой программы под саундтрек к фильму про Джеймса Бонда

Алина Горбачёва представила тизер новой программы под саундтрек к фильму про Джеймса Бонда
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Чемпионка России среди юниоров в одиночном катании Алина Горбачёва представила тизер своей новой программы на песню The World Is Not Enough группы Garbage (саундтрек к фильму про Джеймса Бонда).

«Девушка Бонда — образ для одной из моих новых программ. Об идее создания и постановке я расскажу на прокатах, а пока небольшой тизер», — написала 16-летняя фигуристка в своём телеграм-канале.

Напомним, в завершившемся сезоне-2023/2024 Алина Горбачёва заняла седьмое место на взрослом чемпионате России, на Спартакиаде сильнейших — 2024 она показала четвёртый результат. На чемпионате страны по прыжкам спортсменка не участвовала из-за плохого самочувствия.

Фигуристка тренируется под руководством Софьи Федченко.

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