Алина Горбачёва представила тизер новой программы под саундтрек к фильму про Джеймса Бонда

Чемпионка России среди юниоров в одиночном катании Алина Горбачёва представила тизер своей новой программы на песню The World Is Not Enough группы Garbage (саундтрек к фильму про Джеймса Бонда).

«Девушка Бонда — образ для одной из моих новых программ. Об идее создания и постановке я расскажу на прокатах, а пока небольшой тизер», — написала 16-летняя фигуристка в своём телеграм-канале.

Напомним, в завершившемся сезоне-2023/2024 Алина Горбачёва заняла седьмое место на взрослом чемпионате России, на Спартакиаде сильнейших — 2024 она показала четвёртый результат. На чемпионате страны по прыжкам спортсменка не участвовала из-за плохого самочувствия.

Фигуристка тренируется под руководством Софьи Федченко.