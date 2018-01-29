У Гвардиолы нет денег на четыре трофея

Агент Мусы: «Лестер» и ЦСКА договорились, Ахмед пройдёт медосмотр 29 января

Футбольный агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы, сообщил, что игрок пройдёт медосмотр в российском клубе 29 января.



«Лестер» и ЦСКА действительно договорились о переходе Мусы. Ахмед перейдёт в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Для завершения трансфера осталось пройти медицинское обследование. Оно состоится 29 января», — сказал Харрис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Муса перешёл в «Лестер Сити» из ЦСКА в 2016 году. За «армейцев» 25-летний игрок выступал с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне Ахмед не провёл ни одного матча за «Лестер» в чемпионате Англии.

«Хельсингборг» подписал контракт с защитником «Краснодара» Гранквистом

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист продолжит карьеру в «Хельсингборге», сообщает официальный сайт шведского клуба. 32-летний футболист перейдёт в новый клуб по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента, так как его действующее соглашение с «Краснодаром» истекает летом.



«Хельсингборг» подписал с Гранквистом контракт, который будет рассчитан на 3,5 года. После завершения карьеры Гранквист ещё три года будет работать спортивным директором клуба.



Ранее сообщалось, что ради возвращения в родной «Хельсингборг» швед отказался от предложения «Краснодара» о новом контракте сроком на два года, по которому он заработал бы за этот период € 7 млн.



Гранквист является воспитанником «Хельсингборга», за основную команду которого он выступал с 2004 по 2007 год. За «Краснодар» защитник выступает с 2013 года.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Хельсингборга» в YouTube.

Перестройка обороны «Краснодара» — главная интрига трансферного лета Теперь это очевидно.

«Зенит» в контрольном матче разгромил действующего чемпиона Китая

«Зенит» в товарищеском матче со счётом 4:1 разгромил китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», который выиграл семь последних чемпионатов своей страны.



На 28-й минуте Себастьян Дриусси вывел сине-бело-голубых вперёд, а спустя две минуты Александр Кокорин удвоил преимущество «Зенита». На исходе часа игры Антон Заболотный довёл счёт до крупного.



С 67-й минуты китайская команда играла в меньшинстве — красную карточку получил защитник Чжан Линьпэн. На 84-й минуте Денис Терентьев забил четвёртый гол петербуржцев, а вскоре «Гуанчжоу Эвергранд» сумел отметиться мячом престижа.



В следующем контрольном матче «Зенит» 4 февраля сыграет со «Слованом» из Братиславы.

Заболотный – Кокорин – 3:3. Китайцев «Зенит» тоже разгромил 3 победы, 14 забитых мячей, 2 пропущенных – «Зенит» с шикарной статистикой и отличным настроением завершает сбор в Дубае.

Гвардиола: для борьбы за 4 трофея нужны 22 топ-игрока. У «Сити» нет таких денег

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о глубине состава.



«Когда борешься за четыре трофея, нужна удача, чтобы избегать травм или просто нужно иметь в команде 22 топ-игроков. Сейчас – возможно, люди мне не поверят – у нас нет денег на 22 топ-игрока. Это слишком дорого. Столько тратить нельзя, иначе не выживешь.



Даже «Сити» не может себе позволить некоторые трансферы и зарплаты, в руководстве мне прямо об этом сказали. Могу заверить, что мы не единственная команда в мире, которая тратит деньги. Таких много», — цитирует тренера Goal.com.

«Манчестер Сити» прошёл «Кардифф» в Кубке Англии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардифф Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 8-й минуте Кевин Де Брёйне со стандарта неожиданно для хозяев пробил низом в ближний угол, и мяч идеально прошёл под стенкой из игроков валлийской команды. В конце первой половины игры Данило сыграл по флангу на свободного Бернарду Силву, который сделал отличный навес на границу вратарской, а там Рахим Стерлинг ударом головой вколотил мяч в девятку.



«Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, «Кардифф» покидает турнир.

«Милан» обыграл «Лацио», одержав третью подряд победу в Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал на своём поле «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Патрик Кутроне и Джакомо Бонавентура. За «Лацио» гол забил Адам Марушич. Таким образом, «Милан» одержал третью подряд победу в Серии А, а «Лацио» прервал серию из шести матчей без поражений.



«Милан» (34 очка) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лацио» (46) – на третьей строчке.

Источник: трансфер Вериссимо в «Спартак» будет проведён в течение двух дней

Трансфер защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо в московский «Спартак» будет осуществлён в течение двух дней, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации издания, переговоры клубов по переходу игрока ранее застопоривались, однако «Сантос» наконец согласился продать 22-летнего футболиста за сумму размером около € 8 млн. Отмечается, что в январе игрока также пытался заполучить «Удинезе».



19 января журналист L’Equipe сообщил, что Вериссимо уже подписал соглашение со «Спартаком», а сумма трансфера составит € 10 млн.