15 «армейских» лет Игоря Акинфеева. Как это было

Вспоминаем главные моменты в карьере вратаря в день годовщины его дебюта в ЦСКА.

2003 год

Вот как выглядел Игорь Акинфеев во время своего дебюта в ЦСКА.

В перерыве того матча он сменил Дмитрия Крамаренко и свой второй тайм отстоял на ноль.

В том же году Акинфеев в матче с «Крыльями» дебютировал в чемпионате России в возрасте 17 лет. В нём он отразил пенальти от Каряки в конце игры и был признан лучшим игроком матча.

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2004 год

28 апреля Акинфеев дебютировал в сборной России в товарищеском матче с Норвегией. 18 лет и 20 дней – более молодых дебютантов в главной команде страны ещё не было.

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Прошло всего несколько месяцев, и Игорь поехал на чемпионат Европы. Там он тоже стал самым юным футболистом в заявках сборных, пусть и не сыграл на турнире ни одного матча.

2005 год

Этот год сложился для ЦСКА триумфально. «Армейцы» стали чемпионами России и выиграли первый европейских трофей в истории российских клубов. Акинфеев уже был первым номером в команде и постепенно обретал популярность в Европе. В сборной Игорь тоже постепенно вытеснял из состава Овчинникова и Малафеева. В 19 лет он стал главным вратарём в России. Но ключевым эпизодом того года всё же стал финальный матч Кубка УЕФА против «Спортинга» — в нём ЦСКА творил историю.

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2006 год

В 2006-м Акинфеев выдал серию в Лиге чемпионов – но не ту, о которой вы могли подумать. Напротив, он не пропускал 362 минуты подряд. Самым невероятным на том групповом этапе стал матч против «Арсенала» в Лондоне. Англичане создали уйму моментов, а Акинфеев смог сохранить ворота сухими. В московском матче моментов было поменьше, но в нём ЦСКА и вовсе победил.

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2007 год

Карьера Акинфеева в первые годы шла исключительно вверх, но 2007-й стал для него исключением. В мае того года матч против «Ростова» закончился для голкипера первой серьёзной травмой – он повредил крестообразные связки. Ожидалось, что Акинфеев пропустит остаток сезона, но Игорь сумел восстановиться раньше обычного и всё же сыграл за ЦСКА в концовке чемпионата.

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2008 год

Оправившись после травмы, вратарь ничуть не растерял свои рефлексы. Продлив контракт с ЦСКА, он достиг отметки в 100 сухих матчей. Но главное достижение было впереди. Евро-2008 стал для России важнейшим чемпионатом в её футбольной истории. В том турнире сверкали почти все: и в том числе это касалось Игоря Акинфеева. Став бронзовыми призёрами чемпионата Европы, сразу несколько наших «сборников» уехали играть за рубеж. Почему среди них не было Акинфеева – до сих пор большой вопрос. Тем не менее матч с Нидерландами вошёл в золотые хроники нашей страны. Только вспомните тот матч!

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2009 год

Акинфеев продолжал оставаться главным голкипером России, но сезон в РФПЛ сложился для ЦСКА откровенно неудачно: клуб закончил пятым. Со сборной в том году тоже не задалось: стоит ли напоминать, чем закончились стыки со словенцами?

Зато в Лиге чемпионов «армейцы» впервые в истории вышли из группы. Особые эмоции вызвал матч с «Бешикташа»: в нём ЦСКА должен был непременно побеждать, чтобы преодолеть групповой барьер. Акинфеев в нескольких моментах откровенно спас свои ворота, а его клуб позднее дошёл аж до 1/4 финала.

2010 год

Этот год выдался для голкипера одним из самых неоднозначных. С одной стороны, нескончаемые слухи об отъезде Игоря в суперклуб Европы и возвращение ЦСКА на ведущие позиции в РФПЛ, с другой – откровенно неудачные игровые эпизоды по ходу всего сезона. Возможно, для кого-то это и не было тревожным знаком, но Акинфеев приучил наших болельщиков к более уверенной игре. Вот несколько эпизодов из того сезона.

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2011 год

Очередной сезон в ЦСКА начинался для Игоря здорово: с клубом он взял пятый кубок России, а в сборной преодолел отметку в 50 сухих матчей. Но летом Акинфеев получил очередную травму «крестов» — в столкновении с Веллитоном. Игорь лечился до конца года и лишь в феврале следующего вернулся к тренировкам. На Веллитона тем временем полился целый поток негатива из-за травмы вратаря сборной. Акинфеев и сам обрушился с гневной речью на бразильца, покидая поле на носилках.

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2012 год

Первый Евро после волшебных матчей в 2008-м в России ждали с нетерпением. К сожалению, сборная не смогла оправдать ожиданий российских болельщиков. Как известно, эти ожидания оказались «их проблемами». На том турнире впервые за долгие годы место Акинфеева не было железным. Во время травмы Игоря приличную форму набрал его конкурент – Малафеев: именно ему Дик Адвокат доверил место в основе. Пропущенный турнир никак не сказался на карьере в сборной: в ней Акинфеев потом снова стал безусловным номером один. Кстати, в том же году Акинфеев достиг отметки в 100 «сухарей» в РФПЛ.

2013 год

Пропуск крупного турнира наверняка сказался на самолюбии голкипера, и Акинфеев с присущим ему спокойствием стал возвращать себе статус главного в стране. Получилось отлично — тренеры РФПЛ признали его лучшим игроком сезона-2012/13. В том же году Акинфеев повторил результат Льва Яшина – провёл 203-й матч на ноль.

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2014 год

В 2014-м сборная Россия пробилась на мундиаль в Бразилии, и голкипер наконец-то получил роскошную возможность проявить себя на топ-турнире с участием сборных. Казалось, что нашей команде повезло со жребием, но выйти из группы, где соперниками были Бельгия, Южная Корея и Алжир, не удалось. Одна из причин – серьёзнейшая ошибка Акинфеева в матче с Южной Кореей: объяснить её он и сам вряд ли сможет.

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Неудача на ЧМ пошатнула репутацию Акинфеева в Европе, но ничуть не помешала ему установить новый рекорд по количеству матчей за ЦСКА, а также обойти Сергея Овчинникова по количеству сухих матчей в чемпионате России.

Кого ещё из наших сватали в топ-клубы Смолов далеко не первый.

2015 год

В том году ЦСКА остался без чемпионства, но Акинфеев продолжал бить рекорды (потерпите, их осталось совсем чуть-чуть). В этот раз Игорь превзошёл по матчам на ноль Рината Дасаева: теперь он безусловный номер один в советско-российской истории. В сборной России с кипером случился неприятный инцидент: в матче с Черногорией в него попал файер с трибуны соперника. Игорь получил травму, но не стал требовать судебного преследования для арестованного болельщика.

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2016 год

Игорь провёл очередной сильный сезон в ЦСКА, а в последнем матче сезона с «Рубином» совершил истинно чемпионский сейв, который помог завоевать родному клубу золотые медали РФПЛ.

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Акинфеев поехал на чемпионат Европы, на котором сборную ждала очередная неудача. Россияне проиграли два матча из трёх и отправились домой. Едва ли не единственным игроком, которого в России почти не критиковали, стал как раз Акинфеев. Во втором матче со Словакией он несколько раз спас сборную от совсем уж неприличного счёта, а после разгрома от Уэльса был единственным, кто нашёл в себе силы подойти к трибунам и извиниться за результат.

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2017 год

Новый сезон в ЛЧ принёс вратарю конец длинной серии матчей, в которой тот пропускал голы. Их набралось 43: столько игр подряд не пропускал ни один вратарь. К моменту окончания серия уже давно было «мемом», и кипер наверняка вздохнул с облегчением после сухого матча с «Бенфикой».

Главное, что нужно знать о завершившейся серии Игоря Акинфеева Инфографика, которая расскажет всё об этих 43 матчах.

Но главное событие года – домашний Кубок конфедераций. Акинфеев стал важной частью нашей сборной, но не помог ей выполнить хотя бы задачу-минимум – выход из группы. К сожалению, Игорь допустил в решающем матче с Мексикой досадную ошибку.

2018 год

Очередной год пока не перевалил даже за экватор. Каким он станет для нашей страны, мы узнаем уже через два-три месяца. Все понимают, какой турнир будет мерилом успеха. Но как бы ни прошёл турнир, Игорь всё равно останется лучшим. Просто потому что это правда.