О чём пишут в Европе после вчерашних матчей Лиги чемпионов.

«В «Барсе» новый бомбардир». В Европе смеются над голами на «Камп Ноу»

«Барса» здесь!» — примерно с таким заголовком вышла обложка испанского издания «SPORT».

От «Барселоны» в этом матче ждали только победы, поэтому разгром «Ромы» не стал большим событием в местных СМИ. «AS», например, вообще вынесло на главную страницу героя прошлого игрового дня – Криштиану Роналду. Каталонцам досталось там куда меньше внимания.

Судя по статьям ведущих изданий, испанцы не пытаются оспорить то, что в этом результате «Барсе» помогла удача. «Фортуна в действии», — пишет колумнист «AS». Когда соперник забивает два мяча в свои ворота, с этим стоит согласиться.

Итальянская «La gazzeto dello sport» решила подытожить неделю в ЛЧ: статистика получилась грустной. «Испания – Италия 7:1», — гласит обложка газеты.

Куда менее ожидаемым был результат в Англии. Но игра между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» тоже не вызвала ажиотажа в местной прессе. Этому есть объяснение: в Англии умер культовый в прошлом футболист Рэй Уилкинс. Многие посвятили первую полосу этому событию.

Но в спортивном разделе, конечно, нашлось место для сарказма. «Неистовые красные взорвали пузырь Пепа», — пишет Daily mail.

«Ливерпуль» разгромил «Сити», Салах заменён из-за травмы. Как это было 12 впечатлений от грандиозного матча на «Энфилде».

Издание не оставило без внимания нападение на автобус с игроками «Сити», который перед игрой забросали бутылками болельщики «Ливерпуля». Газета назвала инцидент «энфильдской западнёй». Прямо как на поле в той игре.

Но главные творческие потуги нашли выход в Интернете. Юзеры всю ночь придумывали, как поглумиться над любителями забивать в свои ворота и Пепом, который снова проиграл Клоппу.

В случае с «Ромой» не обошлось без «Игры престолов».

В «Барсе» заметили забавную статистику: в этой ЛЧ только Месси забил больше голов за клуб, чем соперники испанцев – в свои ворота.

Бей в свои. «Рома» приехала в Барселону и испугалась Два автогола в четвертьфинале Лиги чемпионов – это мощно.

«Ливерпуль» в Сети сравнили со злодеем Джокером.

Но больше всего досталось «Манчестер Сити» и его тренеру.

«Когда не можешь потратить 200 миллионов фунтов на команду перед вторым матчем».

Так, по мнению болельщиков, Пеп покидал «Энфилд».

А таким им представился владелец «Манчестер Сити» после матча с «Ливерпулем».

Видимо, Гвардиола уже сделал свой выбор в этом сезоне.

…или нет?