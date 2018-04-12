Что общего у «Реала» и «Ювентуса»: летом им нужны перемены

Выдающийся матч разделил людей на два непримиримых, но равных лагеря. Согласно результатам нашего опроса, мнения о том, был ли пенальти на Васкесе, разделились поровну: 51% на 49% (суммарно).

Но, как и полагается по законам драматургии, у двух равных антагонистов есть кое-что общее. У «Реала» и «Ювентуса» общего довольно много. В плане тактической гибкости, тайм-менеджмента, прагматизма… Фактически это команды-родственники, как, например, «Манчестер Сити» и «Барселона».

Но сейчас речь о другом. О том, что «Реал» и «Ювентус» очень близки к концу цикла жизни команды. Фактически он уже наступил, но сумасшедшим усилием воли пока удаётся игнорировать реальность. Что это значит?

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«Ювентус»: старая гвардия умирает, но не сдаётся

Вряд ли Буффон кричал судье Оливеру то же самое, что генерал Камбронн англичанам в битве при Ватерлоо. Скорее, звучали другие слова. Но «Ювентус» тоже не умеет сдаваться. Когда речь заходит о звёздах этой команды, сразу вспоминают Буффона, а уже потом Игуаина и Дибалу. 33-летний Кьеллини незаменим. Более того, Аллегри явно не от хорошей жизни в важных матчах ставит на правый фланг защиты 36-летнего Барцальи. Или, как вчера, 34-летнего Лихтштайнера вместо 25-летнего Де Шильо. Здорово, когда в составе команды есть сенаторы и легенды. Но опасно, когда целая группа игроков за 30 является безальтернативно лучшей на своих позициях.

Сенаторы «Ювентуса» не безгрешны. Они провели выдающиеся 92 минуты вчера (хотя на 93 их не хватило), но неделю назад они были ужасны. Нельзя требовать от них победить возраст. Даже если они легенды. Они способны на это только эпизодами: сегодня победил, неделю назад проиграл. В итоге проиграла команда.

Аллегри сказал, что «Ювентус» не в чем упрекнуть? Вообще-то, есть Исход матча решил не только великий гол Роналду через себя.

«Ювентусу» не просто нужно усиление. Усиление – это новые качественные футболисты, таких Маротта покупать умеет. Нужны новые лидеры, а вот с этим всё хуже. Нового игрока с менталитетом Видаля – не качествами, а страстью к победе – пока не нашли. Матюиди хорош, но не лидер. Правую бровку попытались закрыть Дани Алвесом, но бразилец просто не вписался в коллектив, и это сказалось на результатах.

Хороший (один из лучших) тренер Массимилиано Аллегри конкретно эту проблему только усугубляет. Да, он постоянно экспериментирует с новыми тактическими идеями, и большинство из них – удачные. Во вчерашнем матче «Ювентус» умело комбинировал периоды яростного прессинга с паузами за линией мяча. Но при Аллегри «Ювентус» играет на максимуме только в небольшие отрезки времени. «Юве» не повезло в четвертьфинале? Да, зато повезло вообще в нём оказаться. За 20 минут матча с «Тоттенхэмом» мы увидели, каким мощным может быть чемпион Италии. Но уже в следующем матче ЛЧ, дома с «Реалом», всё опять исчезло.

Спохватываться после 0:3 и устраивать грандиозный камбэк – это очень круто. Но не провалить половину из 180 минут и спокойно чувствовать себя в ответном матче, всё-таки ещё круче. Кстати, как насчёт замен? На 92-й минуте в Мадриде Аллегри успел сделать одну – ту самую, с Де Шильо. Хотя весь второй тайм изменивший тактику «Реал» разрывал фланги и опасно подавал в штрафную.

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Ситуация, когда «Ювентус» важнейшие матчи в ЛЧ играет не на сто процентов или просто выпадает на часть матча, повторяется регулярно. Возможно, это системный недостаток тренера Аллегри, тогда команда упёрлась в его потолок. Возможно, команда упёрлась в свой собственный потолок. Как бы ни были хороши её легенды, они не лучше самих себя пятилетней давности. Это не исправить с помощью Бернардески. Нужны Видали.

«Реал»: Зидан выжимает максимум. Но этого мало

В прошлом году на «Чемпионате» вышла статья о том, что делает Зидана особенным тренером для «Реала». Речь шла о ротации. При Зидане играют все. При этом ему хватает авторитета, чтобы оставить в запасе или заменить кого угодно. Это его принципиальное отличие не только от Бенитеса, который не смог удержать раздевалку, но и от Анчелотти. Итальянца любили лидеры, но обоймы в 14 игроков в решающий момент второго сезона не хватило.

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У Зидана обойма из 20 человек, среди которых игровые минуты распределены удивительно равномерно. В прошлом сезоне никто из игроков «Реала» не сыграл в Примере больше 2500 минут. Зато 21 игрок сыграл больше 1000 минут. В разные отрезки сезона на пике формы находились разные игроки: Зидан ставил их в старт, корректировал под них тактику и выигрывал. Это принесло чемпионский титул.

Летом, в начале трансферного окна, казалось, что всё отлично: баланс есть, главное его не потерять. Но потом команду покинули несколько игроков, в основном недовольных количеством времени: Мората, Хамес, Пепе, Данило, Мариано. Три игрока группы атаки. Взамен не пришёл никто. Возможности для ротации состава в атаке существенно уменьшились. Да, и ещё этот сезон окончательно показал, что Бэйл не просто не преемник Криштиану. Он в принципе в «Реале» игрок ротации, а не лидер.

Зидан по-прежнему часто применяет ротацию. Он фактически переключает «Реал» между двумя разными игровыми моделями. Одна, с Кроосом, Модричем и Иско, – про контроль мяча, игру низом через центр. Другая – с Асенсио и Васкесом – про контратаки и навесы с флангов. Это чередование игровых моделей принесло победы над «ПСЖ» (обе) и позволило сдержать «Ювентус» во втором тайме в Мадриде. Но этого мало.

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Зидану просто не хватает футболистов. В начале сезона, после дисквалификации, Роналду в восьми турах Примеры (с «Бетиса» по «Атлетико») нанёс 55 ударов по воротам. Забил один гол. Один. Но даже если бы Зидан захотел, ему тогда просто некого было бы ставить в старт вместо португальца. Потому что в этот момент получил травму Бэйл.

Матч с «Ювентусом» в плей-офф – не лучшее время для дебюта в Лиге чемпионов Хесуса Вальехо, который в Примере выходил на поле всего четыре раза. Но выбора нет. Есть только Вальехо, который реально нервничает и не знает, за кем бежать при первом голе: за Костой или Хедирой. В итоге теряет обоих.

«Реалу» нужно больше игроков, но, как и «Ювентусу», нужно не простое усиление. Кто лидеры в этой команде? Рамос, Роналду, Марсело? Они выигрывали Примеру ещё с Моуринью. Бензема, Варан играли уже тогда. Эта команда выиграла всё, и ей всё труднее даются матчи с маленькими командами. «Реал» — король больших матчей, а Криштиану – король плей-офф Лиги чемпионов. Найти мотивацию на «Леганес» труднее, и это значит только одно: команда устала от таких побед. В обзоре матча февральского матча с «Бетисом» — очень критическом обзоре – в конце было необходимо написать, что в Лиге чемпионов все эти недостатки не актуальны. Так и случилось: с тех пор «Реал» выбил из турнира «ПСЖ» и «Ювентус».

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Можно попытаться вернуть мотивацию в маленьких матчах на длиной дистанции при помощи каких-то психологических шаманств. Но Зидан ведь уже показал себя отличным мотиватором, при этом с этой ситуацией справиться не может. Есть и более простой способ: молодые дорогие футболисты. Для которых и «Леганес» — мотивирующий соперник, потому что им вообще всё равно, на фоне кого превращаться в новых мировых звёзд. Идеальное разделение обязанностей для такого клуба, как «Реал», в котором сейчас лидеры утверждают своё величие в основном в топ-матчах.

Все оценили, как мастерски Флорентино Перес сломал шаблон в последние годы: «Реал» практически не тратит, зато дорого продаёт своих игроков. Отлично, не обязательно ударяться в другую крайность. Кто именно нужен «Реалу» — повод для текста побольше этого. Пока сойдёмся на том, что на трансферный рынок нужно будет выйти с размахом.