Дзюба – топ-нападающий для «Арсенала». Но с ним команда слабее

Для нашей Премьер-Лиги Артём Дзюба – уникальный форвард с максимальным влиянием внешних факторов на его силу. Очевидно, что на уровне РФПЛ Дзюба – топ-нападающий, и более того, даже после высылки из «Зенита» актуален вопрос о Дзюбе как о лучшем форварде страны (да, Дзюба забивает меньше Фёдора Смолова, но он намного полезнее работает на команду, сильнее в подыгрыше). Ровно настолько же очевидно, что все позитивные качества Дзюбы раскрываются только при тренерском доверии. Коуч должен заранее отправить Артёма в стартовый состав, заточить под него игру и спокойно принять, что Дзюба может расслаблять Кокорина и разлагать коллектив – он слишком специфичен и для командной атмосферы.

«Динамо» идёт на охоту за очередным скальпом лидера». Прогнозы на 26-й тур РФПЛ Справится ли ЦСКА с усталостью? Справится ли «Локомотив» с нервами? Прогнозы на 26-й тур РФПЛ.

Арендуя Дзюбу на весенний отрезок, «Арсенал» обрёк себя на подчинение парадоксу. Наравне с игровой практикой главным фактором перехода был Миодраг Божович – тренер, давно знающий свой ключ к Дзюбе. Знакомый с требованиями коуча, Артём сразу расцвёл, и на цифрах его весенний отрезок выглядит пугающе. 4 гола, 2 ассиста, 5 лично принесённых очков, 2,70 xG за пять матчей (при 2,62 xG за 15 матчей в «Зените») – сильнейшая стата для игрока, которого перемариновали на лавке топ-клуба. Но считать, что «Арсенал» с мотивированным Дзюбой стал сильнее, очень спорно.

Сама аренда Дзюбы – изначально нелогичный ход, если лучшие качества осеннего «Арсенала» хотели сохранить весной. Осенью «Арсенал» много хвалили за поставленный комбинационный футбол: соблюдая акцент на фланги, туляки качественно комбинировали, доводили мяч до флангов, умно включались в штрафную вторым темпом. Лука Джорджевич, главный форвард летне-осеннего «Арсенала», отлично вписывался в такой стиль. У черногорца есть свои тараканы в голове – если типаж Дзюбы для нашего футбола исключителен, то Джорджевич очень смахивает на Александра Кокорина. Набор качеств Джорджевича позволяет использовать его на фланге, но Луке комфортно только на острие атаки, где он выглядит очень разносторонним нападающим.

Дзюба забил четвёртый гол в 4 матчах. Это не помогло «Динамо» ответило ударными стандартами, вместив их в 4 минуты.

Дзюба – форвард выше классом, чем Джорджевич, но его аренда создала сразу серию проблем. Джорджевич потерял своё место на острие атаки, играя или в паре с Дзюбой, часто смещаясь во фланг (не то), или правого инсайда (совсем не то). А «Арсенал» потерял стиль игры – под Дзюбу Миодраг Божович сильно упростил футбол. Доставка мяча вперёд теперь обеспечивается не через короткий пас, а длинными забросами на Дзюбу, под чьи скидки подстраивается кто-то из игроков глубины поля.

Появление Дзюбы, нападающего с новыми тактическими задачами, наложилось на потерю глубинного плеймейкера «Арсенала». Александру Бурчану сломал малую берцовую кость и вылетел до конца сезона, а найденный вместо него перед закрытием трансферного окна Хабиб Маига отыграл за туляков всего тайм – тоже был заменён из-за травмы. Чтобы сохранить комбинационный футбол «Арсенала», Божовичу стоило найти ответы на несколько вопросов:

1. Как вписать Дзюбу в комбинационный футбол? Даже при полезности Дзюбы в подыгрыше, умении отдать пас вразрез ему нужны сильные партнёры, понимающие его задумки. Халка не обязательно, достаточно Тимофея Калачёва.

2. Кого сделать пасующим опорником? Нужен ли вообще пасующий опорник?

3. Стоит ли сохранять схему 4-3-3, если два ключевых игрока для схемы и её осеннего рабочего состояния выпали?

В поисках ответов Божович потерял стиль игры «Арсенала». Тренер перепробовал схему 4-4-2 с Джорджевичем и Дзюбой в паре, где обязанности нападающих разделены (Дзюба уходил в глубину строго по центру, Джорджевич – на фланги, и одновременно в глубину мог смещаться только один). Использовал Чаушича, Берхамова и Сунзу пасующими опорниками. Пробовал Кангва и Ткачёва под Дзюбой, нацеливая их на собирание подборов и скидок. Все эти решения обезличили «Арсенал» и превратили команду в подобие «Динамо»-2010, где похожую роль выполнял Кевин Кураньи. Комбинаторика того «Динамо» ограничилась длинными передачами и доставкой мяча на фланги под навесы в штрафную, но когда Кураньи перекрывали кислород, команда впадала в ступор без «плана Б».

Вопрос дня. Заслуживает ли Дзюба возвращения в сборную? Три гола в трёх матчах – серьёзная заявка на возвращение в национальную команду?

Миодраг Божович тоже путается в весенних показаниях. После 2:2 с «Ростовом», когда Артём сделал дзюбль, Божович сказал, что никакой зависимости от Дзюбы у команды нет. Аргументировал позицией «Арсенала» перед зимним перерывом: к тому моменту команда успела набрать 25 очков (1,25 за игру против 2 очков за игру сейчас – аргументация неверная). После «Уфы» – уже нашёл у команды зависимость: «Проявлял недовольство в ходе игры, потому что мы очень часто делали длинные забросы на Дзюбу, а у нас команда, которая может играть в техничный футбол, пасовать между собой. В те 15 минут мы вообще не пытались ничего сделать, просто грузили на Дзюбу».

Опять же это личный тактический выбор Божовича. Да, статистически больший акцент на кроссы и забросы в сторону Дзюбы незаметен – «Арсенал» делает всего на 2,6 навесов за матч больше, чем летом и осенью. Да, Дзюба опасен, когда для него создают моменты, и перекрыть его полноценно очень сложно. «Динамо» подтверждает – москвичи дали Дзюбе всего четырежды коснуться мяча в динамовской штрафной, но первое же касание закончилось голом. Но сильно упростилась вся игра туляков в целом: появление в составе игроков, нацеленных конкретно под скидки Дзюбы, это доказывает. Вариативность в атаке стала меньше, к «Арсеналу» стало проще готовиться.

Битва за шестую строчку, дающую (скорее всего – давайте будем реалистами) путёвку в Лигу Европы, будет одной из главных интриг концовки сезона, и вместе с развязкой мы можем получить подтверждение важного тезиса вокруг нашей Премьер-Лиги. Если упрощать, борьба за 6-е место выглядит так: «Уфа» и «Рубин», усложняющие игру, делающие гораздо большую ставку на атаку и контроль, против максимально упростившего футбол под своего нападающего «Арсенала». Есть мысль, что сильный забивной нападающий может резко поднять планку результатов любой команды РФПЛ, и качество игры тогда уже вторично. Дзюба, Божович и «Арсенал» перед финишным отрезком заняли поул-позишн: они готовы подтверждать мысль.