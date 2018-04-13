Справится ли ЦСКА с усталостью? Справится ли «Локомотив» с нервами? Прогнозы на 26-й тур РФПЛ.

«Динамо» идёт на охоту за очередным скальпом лидера". Прогнозы на 26-й тур РФПЛ

В очередном туре нашего конкурса команды специалистов и читателей продолжили занимательную разборку в споре за лидерство.

Дмитрий Градиленко угадал счета матчей «Тосно» – «Урал» и «Локомотив» – «Ростов», а также исход встречи «Анжи» – «Спартак», заработав таким образом 11 очков. Команды продолжают идти вровень, и нас ожидает впечатляющая борьба за победу.

Дамир Ахметгалиев из Казани повторил результат уважаемого эксперта. Наш читатель угадал счёт матча «Локомотив» – «Ростов» и разницу в играх «Рубин» – «Ахмат» и «Тосно» – «Урал».



Корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин угадал исходы встреч «Арсенал» — «Уфа», «Локомотив» — «Ростов» и «Анжи» — «Спартак», заработав в туре всего 3 очка.

Худшие результаты



Иван Колесников (Санкт-Петербург) — 0 (18-й тур)

Антон Третяк — 1 (16-й тур)

Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев (Казань) — 1 (8-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Максим Ерёмин — 3 (25-й тур)

Александр Служаков — 3 (19-й тур)

Положение после 25-го тура

Специалисты — 219

Читатели — 218

Журналисты — 177.

«В игре «Зенита» нет тренерской идеи. Но Манчини надо дать доработать» Роман Широков – о «Зените» и «золотой» гонке. Он уверен, что ЦСКА из неё выпал.

Прогноз специалистов

Виктор Булатов, известный в прошлом футболист:

«Ахмат» — «Тосно» — 1:1

Будет напряжённая игра, оба клуба борются за выживание. У «Ахмата» это первый матч после отставки Михаила Галактионова, что даст дополнительные эмоции футболистам. Но «Тосно» тоже боевая команда, поэтому встреча завершится вничью.



«Амкар» — «Рубин» — 1:1

Встречаются две похожие по стилю команды, которые сейчас находятся на подъёме. «Амкар» — после прихода Вадима Евсеева, «Рубин» — после всех передряг. Силы соперников равны, осталось только угадать счёт.



«Динамо» — «Локомотив» — 1:2

Это матч тура, очень интересная игра. «Динамо» с приходом Дмитрия Хохлова и новых футболистов ожило. «Локомотиву», наоборот, очень тяжело даются последние матчи. Но всё-таки у него выше мотивация — стать чемпионами, — чем у динамовцев.



«Зенит» — «Анжи» — 2:0

«Зенит», конечно, выиграет. Всё-таки качество футболистов у питерского клуба выше, чем у «Анжи». Именно это и решит исход игры.

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0

У «Краснодара» тоже идёт эмоциональный всплеск после прихода нового тренера. Плюс он играет дома. Краснодарский клуб выиграет.



«Урал» — «Спартак» — 1:3

Поставлю на победу «Спартака», хотя в этом году «Урал» мне нравится. Но, как и у «железнодорожников», здесь мотивация очень высока – борьба за чемпионство.



«Уфа» — ЦСКА — 0:0

«Уфа» — крепкая команда. На ЦСКА в какой-то мере скажется тот момент, что клуб играет через два дня на третий. У уфимского клуба больше времени для подготовки к игре. Будет ничья.



«Ростов» — «СКА-Хабаровск» — 2:0

«Ростов» выиграет. У него были тяжёлые матчи с лидерами, сейчас же он играет дома с аутсайдером. Да и подбор футболистов у ростовчан лучше.

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Прогноз читателей

Андрей Коржов (Тула):

«Ахмат» — «Тосно» — 1:0

«Ахмату» уже пора победить. Шесть матчей без побед, и уже совсем рядом зона стыков. А состав в Грозном такой, что позволяет решать несколько иные задачи.

«Амкар» — «Рубин» — 1:0

«Амкар», похоже, твёрдо решил не вылетать в этом сезоне, смена тренера встряхнула команду. У «Рубина» же это переходный сезон.

«Динамо» — «Локомотив» — 0:1

Не верю в то, что «Динамо» два раза подряд прибьёт лидеров.

«Зенит» — «Анжи» — 2:1

В «Зените», как мне кажется, всё очень плохо, но но не настолько, чтобы не обыграть дома «Анжи». Весёлый и атакующий, а потому очень уязвимый…

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0

«Краснодару» также смена тренера пошла на пользу. Думаю, «быки» обыграют на своём поле «Арсенал».

«Урал» — «Спартак» — 0:1

«Спартак» сейчас очень хорош и уверен в себе, «Урал» он обыграет.

«Уфа» — ЦСКА — 0:1

Освободившийся от еврокубков ЦСКА второй раз подряд очки не потеряет.

«Ростов» — «СКА-Хабаровск» — 2:0

Хабаровск уже обречён, а Карпину пора одержать первую победу с «Ростовом».

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Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

«Ахмат» — «Тосно» — 2:0

«Тосно» попытается зацепиться за очки в этом матче, но «Ахмат» после смены тренера будет очень мотивирован и прервёт длительную безвыигрышную серию.

«Амкар» — «Рубин» — 0:0

«Амкар» выиграл два последних матча, но не сумеет обыграть прибавляющий «Рубин».

«Динамо» — «Локомотив» — 1:1

«Локомотив» нервничает, а «Динамо» поймало свою игру, обрело уверенность в себе и с лёгким сердцем отправится на охоту за скальпом очередного фаворита.

«Зенит» — «Анжи» — 0:0

У «Зенита» всё настолько плохо, что ставлю на 0:0 скрипя сердце. Фаворит в этой паре — «Анжи».

«Краснодар» — «Арсенал» — 1:1

Посмотрим, как «быки» сыграют дома с соперником, который будет плотно играть от обороны. Думаю, что не очень удачно.

«Урал» — «Спартак» — 1:1

«Спартак» не справится с нервами.

«Уфа» — ЦСКА — 0:1

«Армейцы» потеряли очки в предыдущем туре, во второй раз подряд осечки не будет.

«Ростов» — «СКА-Хабаровск» — 1:1

Хабаровск уже вылетел, но будет биться и цеплять по мелочи очки.