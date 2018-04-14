Мы – не дебилы. Хватит унижать фанатов

Матч ФНЛ между «Балтикой» и «Крыльями Советов» нельзя превращать в сладкую историю о людях, получивших удовольствие от похода на новый стадион. Сейчас правильнее защитить забитый российский футбол и спросить – вы хоть понимаете, что натворили?
Я уже не раз писал о едином образе нашего болельщика что в отечественном, что в зарубежной фольклоре. Это дебил с файером, расист или хулиган, лишённый моральных принципов и готовый нападать на женщин, стариков и детей. Дикие характеристики закрепляются зарисовками в развлекательных программах и фильтрацией абсурдных новостей в общеполитических СМИ. Вот свежий пример: «Житель Кировской области и фанат ЦСКА во время просмотра матча ударил ножом в грудь своего сына, поддерживавшего «Спартак», и получил четыре года колонии». Как после этого к идее пойти на стадион отнесётся чья-то бабушка?
Футбол в России – универсальный ярлык упрощения любого порока. Приходилось много раз читать, как пьяный фанат «Спартака» избил гастарбайтера, а болельщик «Зенита» изнасиловал девушку. Только при анализе происшествия обнаруживалось, что связь с субкультурой была если не нулевой, то ограничивалась одним фото в шарфике или случайным упоминанием клуба в соцсетях. При этом вы бы никогда не прочитали, что хулиган был поклонником Бетховена или голосовавшим за Путина, даже если мотивов для такой зарисовки было бы в разы больше.
Футбол действительно является серьёзным фактором персональной и общественной идентичности. Например, во время нашего путешествия из Калининграда один из сотрудников аэропорта увидел на коллеге майку клуба РФПЛ и вынес пакет еды и напитков, недоступных во время полёта. Но замена будничной социальной роли и потребность в толпе характерна не только для быдла или даже для среднего класса, но и для интеллигенции с элитой. Например, дирижёр Валерий Гергиев откладывал выступления ради матчей РФПЛ, а пианист Денис Мацуев согласился на переезд из Красноярска в Москву только из-за возможности ходить на «Спартак». Но при этом мы никогда не прочитаем, что фанат футбола покорил зрителей на международном фестивале классической музыки где-нибудь в Лондоне.
Создание негативного фона вокруг субкультуры провоцирует маргинальное поведение внутри неё. Сегодня ты можешь быть бухгалтером, хирургом или многодетным отцом, но, примеряя социальную маску, на ограниченный период времени позволяешь себе сыграть в хулигана или бандита. Причём речь идёт именно об имитации, потому что если на трибунах расизм, то где нападения на людей других национальностей? Если на стадионах в России дерутся, то где кровь? Если присутствует угроза женщинам и детям, то покажите хоть одно подтверждение?
Мифотворчество и создание образа фанатов-дебилов давно перешло границы и перед чемпионатом мира активно используется иностранными государствами. Но есть ли смысл критиковать Дональда Трампа или Терезу Мэй, советующих своим гражданам не ехать в Россию, если мы сами выдали им козырные карты? Не президент США и его пропаганда придумали банды девушек-фанаток, не британский парламент увидел в болельщиках исключительных головорезов – всё это развивали и запускали именно наши коллеги, у которых не было ни времени, ни желания глубже изучать проблематику.
В результате многолетней травли интерес к футболу и поддержка конкретных клубов стали стыдным и опасным увлечением вне субкультуры. Отсюда, кстати, и репутационный провал канала «Матч ТВ», чьи инвестиции в итоге не оправдались ввиду отсутствия общественного интереса к спорту в стране. Путешествуя с программой «Нефутбольная страна» по городам ЧМ, я часто слышал от людей навязанное сожаление, что грандиозные деньги, затраченные на турнир, пойдут не на больницы, а на бесполезные стадионы.
Один из таких построили и на днях открыли в Калининграде. На современной арене во вторник сыграли «Балтика» и «Крылья Советов», и тестовый матч собрал в семь раз больше болельщиков, чем обычно. Для жителей был организован сервис уровня чемпионата мира: с волонтёрами, развлекательной программой, но без ОМОНа и клеток для фанатов. Город рисковал, и вот чем всё это закончилось.
Расизм
На 75-й минуте матча Максим Григорьев заработал пенальти и сам поставил мяч на точку, но главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко вызвал для удара легионера из Кот-д’Ивуара. Сенин Себай уже попадал в крупные российские и европейские издания, когда в статье местной газеты его вдруг назвали «негром». Но, перепечатав новость о жутком случае притеснения, никто так и не проверил реальное отношение публики к африканцу. Шанс на это у нас появился в тот момент, когда Себай забил в угол и побежал к трибуне за воротами.
В июне на этом стадионе сыграет сборная Англии – так почему бы нам не показать, как калининградская публика встречает Сеню (здесь его так называют) и не спросить: «Эй, британцы, где ваш расизм»? Правдивый сюжет, кстати, отлично лёг бы в стилистику программ Дмитрия Киселева.
Хулиганство
Фан-сектор «Балтики» выглядит типично правым и угрожающим. Большие парни, татухи, агрессивный кэжуал, местами неприродные лысины – с таким набором можно наделать страху. Но на новой арене парней не заставляют снимать обувь при досмотре, не мурыжат на входе, не окружают ОМОНом, не сажают в клетку и даже не отделяют от поля сеткой. Вместо этого к ним зачем-то отправляют талисмана Зубра.
В итоге мы получаем 90 минут не просто без драк, файеров и стычек с полицией, но и без матерных зарядов.
— А зачем? – скажет один из заводящих. – Здесь же чисто, дети рядом.
Женщины и дети
Нам навязывают, что футбол не может быть интересен простым людям. Для пенсионеров созданы дневные политические шоу, для домохозяек – сериалы, для детей – планшеты. Тестовый матч на новом стадионе в Калининграде как культурное событие должен привлечь как раз новые категории болельщиков. Они создавали огромные очереди за билетами, выкупили всё, что находилось в продаже, и пришли на сомнительное зрелище под названием ФНЛ. Думаете, им не понравилось?
А теперь вспомните об аншлаге на матче юношеских (!) команд «Краснодара» и «Реала», 20 тысяч зрителей на игре той же краснодарской «молодёжки» – и подумайте, какую функцию на самом деле может выполнять футбол, если относиться к болельщикам не как с скоту, загнанному в сарай.
Плохие игроки
Матч в Калининграде доказал ещё одно: эмоции вызывают не легионеры стоимостью в миллиарды рублей, не игроки с грандиозными зарплатами и даже не сборная России. Люди готовы кричать и радоваться там, где им комфортно. Посмотрите и запомните – эта волна набирает силу на матче первого дивизиона, где нет ни одного известного футболиста.
Деньги, которые могли бы пойти на больницы
Перевод денег из бесполезного футбола на больницы – идеальная тема для популизма. Её любит Алексей Навальный, потому что так можно ударить Путина, не сходя с дивана на Автозоводской. Ей пользуются губернаторы, чиновники и главы полугосударственных корпораций, чтобы не развивать инфраструктуру, а втихую и не без пользы для кармана сливать из бюджета деньги на игроков, да косметический ремонт старых объектов. В итоге если посчитать конкретные расходы какой-нибудь Перми за последние лет 10, то выяснится, что при нужном запросе вполне можно было построить небольшой, но удобный стадион, собиравший десятки тысяч людей не только на матчи, но и на выставки с концертами.
И в этом плане было приятно слушать рассуждения самого молодого российского губернатора Антона Алиханова. Сразу оговорюсь, он и его помощники внушали симпатию своей реакцией на вопросы, способностью говорить на разных языках, небанальными рассуждениями и простотой риторики. Возможно, первичное впечатление ложное, но тем не менее я остановлюсь на ответе губернатора про больницы.
— Я знаю, что всем хочется услышать и понимаю суть вашего вопроса, — сказал Алиханов. – Только стадион и выход клуба в РФПЛ поможет городу зарабатывать — вокруг арены будет расти инфраструктура, будут созданы рабочие места, подключатся спонсоры, с помощью которых и будет жить клуб.
Если вылезти из пещеры причитаний и жалоб, то можно увидеть, что благодаря футболу и чемпионату мира Калининград получит целый район на бывшей болотистой местности, где будут созданы современные жилищные комплексы, один из лучших парков города с новой, обустроенной набережной, а также появится клуб, который может объединить вокруг себя людей и, как это ни смешно, дать им дополнительный смысл существования. Ведь вряд ли кому-то в Турине стыдно, что идентичность их города связана с игрой в мячик. То же самое можно сказать о Дортмунде, Манчестере, в меньшей степени о Ливерпуле и еще сотнях городов мира, включая такие гранды, как Барселона и Мюнхен. Так что бабушек России можно сколько угодно пугать футболом, предлагая им взамен лишь телек, лавки у подъезда и больницы. Кстати, если вместо стадиона и парка у нас на каждом шагу будет по госпиталю (в которых непонятно, кому работать), то мы что, начнем лучше жить?
И здесь, прежде чем делать вывод, важно вновь рассказать утомившую вас историю из успешной Исландии. Несколько лет назад правительство решило бороться с алкоголизмом и другими болезнями населения. Финансирование перенаправили в сторону более-менее интересного населению футбола, потратив большущие деньги на манежи, стадионы и поля. С тех пор процент потребления алкоголя в стране сократился на 40 процентов, нация стала здоровее, а всякие победы над Англией на Евро во Франции и выход на чемпионат мира в Россию стал лишь очень приятным бонусом.
Вывод
Наслаждение футболом в Калининграде оставляет и горькое послевкусие.
А что, если бы нефтяные компании, окологосударственные олигархи и правительство не решали имперские задачи, удовлетворяя вау-потребности Москвы, Питера и Казани в сомнительных европейских кампаниях?
Что, если бы не превратили футбол в финансовый пузырь с раздутыми зарплатами и бесполезными тратами на средних легионеров?
Что, если бы сразу думали не о чести клубов на международной арене, а о положении своих людей, до сих пор наблюдающих за футболом по колено в снегу или грязи?
Что, если бы дали болельщикам такие условия, что они бы не позволяли себе их испортить? Ведь когда фанаты «Спартака» приезжают на стадион в Краснодаре, то не позволяют себе даже материться.
Что, если бы развивали маркетинг, обращая зависимость футболистов от чиновников в сторону людей?
Что, если бы строили стадионы и манежи не только к чемпионату мира?
Что, если бы не опоздали и от бессилия не превратили футбол в козла отпущения, на которого идеально липнут любые пороки?
Натворили, к сожалению, такого, что теперь сложно будет все изменить. Но матч в Калининграде показывал, что люди готовы воспринимать футбол, ходить на футбол, платить за футбол. Мы – не дебилы, которым нужно только подраться, выпить, поорать и что-то поджечь. Нам всем просто нужно внимание и уважение.