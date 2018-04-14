Мы – не дебилы. Хватит унижать фанатов

Матч ФНЛ между «Балтикой» и «Крыльями Советов» нельзя превращать в сладкую историю о людях, получивших удовольствие от похода на новый стадион. Сейчас правильнее защитить забитый российский футбол и спросить – вы хоть понимаете, что натворили?

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Я уже не раз писал о едином образе нашего болельщика что в отечественном, что в зарубежной фольклоре. Это дебил с файером, расист или хулиган, лишённый моральных принципов и готовый нападать на женщин, стариков и детей. Дикие характеристики закрепляются зарисовками в развлекательных программах и фильтрацией абсурдных новостей в общеполитических СМИ. Вот свежий пример: «Житель Кировской области и фанат ЦСКА во время просмотра матча ударил ножом в грудь своего сына, поддерживавшего «Спартак», и получил четыре года колонии». Как после этого к идее пойти на стадион отнесётся чья-то бабушка?



Футбол в России – универсальный ярлык упрощения любого порока. Приходилось много раз читать, как пьяный фанат «Спартака» избил гастарбайтера, а болельщик «Зенита» изнасиловал девушку. Только при анализе происшествия обнаруживалось, что связь с субкультурой была если не нулевой, то ограничивалась одним фото в шарфике или случайным упоминанием клуба в соцсетях. При этом вы бы никогда не прочитали, что хулиган был поклонником Бетховена или голосовавшим за Путина, даже если мотивов для такой зарисовки было бы в разы больше.

Футбол действительно является серьёзным фактором персональной и общественной идентичности. Например, во время нашего путешествия из Калининграда один из сотрудников аэропорта увидел на коллеге майку клуба РФПЛ и вынес пакет еды и напитков, недоступных во время полёта. Но замена будничной социальной роли и потребность в толпе характерна не только для быдла или даже для среднего класса, но и для интеллигенции с элитой. Например, дирижёр Валерий Гергиев откладывал выступления ради матчей РФПЛ, а пианист Денис Мацуев согласился на переезд из Красноярска в Москву только из-за возможности ходить на «Спартак». Но при этом мы никогда не прочитаем, что фанат футбола покорил зрителей на международном фестивале классической музыки где-нибудь в Лондоне.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Создание негативного фона вокруг субкультуры провоцирует маргинальное поведение внутри неё. Сегодня ты можешь быть бухгалтером, хирургом или многодетным отцом, но, примеряя социальную маску, на ограниченный период времени позволяешь себе сыграть в хулигана или бандита. Причём речь идёт именно об имитации, потому что если на трибунах расизм, то где нападения на людей других национальностей? Если на стадионах в России дерутся, то где кровь? Если присутствует угроза женщинам и детям, то покажите хоть одно подтверждение?



Мифотворчество и создание образа фанатов-дебилов давно перешло границы и перед чемпионатом мира активно используется иностранными государствами. Но есть ли смысл критиковать Дональда Трампа или Терезу Мэй, советующих своим гражданам не ехать в Россию, если мы сами выдали им козырные карты? Не президент США и его пропаганда придумали банды девушек-фанаток, не британский парламент увидел в болельщиках исключительных головорезов – всё это развивали и запускали именно наши коллеги, у которых не было ни времени, ни желания глубже изучать проблематику.

«Пускай ИГИЛ пугает. Что, нас во время Олимпиады в Сочи не пугали?» Стоит ли болельщикам воспринимать эти угрозы всерьёз и менять свои планы на лето?

В результате многолетней травли интерес к футболу и поддержка конкретных клубов стали стыдным и опасным увлечением вне субкультуры. Отсюда, кстати, и репутационный провал канала «Матч ТВ», чьи инвестиции в итоге не оправдались ввиду отсутствия общественного интереса к спорту в стране. Путешествуя с программой «Нефутбольная страна» по городам ЧМ, я часто слышал от людей навязанное сожаление, что грандиозные деньги, затраченные на турнир, пойдут не на больницы, а на бесполезные стадионы.



Один из таких построили и на днях открыли в Калининграде. На современной арене во вторник сыграли «Балтика» и «Крылья Советов», и тестовый матч собрал в семь раз больше болельщиков, чем обычно. Для жителей был организован сервис уровня чемпионата мира: с волонтёрами, развлекательной программой, но без ОМОНа и клеток для фанатов. Город рисковал, и вот чем всё это закончилось.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Расизм

На 75-й минуте матча Максим Григорьев заработал пенальти и сам поставил мяч на точку, но главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко вызвал для удара легионера из Кот-д’Ивуара. Сенин Себай уже попадал в крупные российские и европейские издания, когда в статье местной газеты его вдруг назвали «негром». Но, перепечатав новость о жутком случае притеснения, никто так и не проверил реальное отношение публики к африканцу. Шанс на это у нас появился в тот момент, когда Себай забил в угол и побежал к трибуне за воротами.

В июне на этом стадионе сыграет сборная Англии – так почему бы нам не показать, как калининградская публика встречает Сеню (здесь его так называют) и не спросить: «Эй, британцы, где ваш расизм»? Правдивый сюжет, кстати, отлично лёг бы в стилистику программ Дмитрия Киселева.

Хулиганство

Фан-сектор «Балтики» выглядит типично правым и угрожающим. Большие парни, татухи, агрессивный кэжуал, местами неприродные лысины – с таким набором можно наделать страху. Но на новой арене парней не заставляют снимать обувь при досмотре, не мурыжат на входе, не окружают ОМОНом, не сажают в клетку и даже не отделяют от поля сеткой. Вместо этого к ним зачем-то отправляют талисмана Зубра.

В итоге мы получаем 90 минут не просто без драк, файеров и стычек с полицией, но и без матерных зарядов.



— А зачем? – скажет один из заводящих. – Здесь же чисто, дети рядом.

Женщины и дети

Нам навязывают, что футбол не может быть интересен простым людям. Для пенсионеров созданы дневные политические шоу, для домохозяек – сериалы, для детей – планшеты. Тестовый матч на новом стадионе в Калининграде как культурное событие должен привлечь как раз новые категории болельщиков. Они создавали огромные очереди за билетами, выкупили всё, что находилось в продаже, и пришли на сомнительное зрелище под названием ФНЛ. Думаете, им не понравилось?

А теперь вспомните об аншлаге на матче юношеских (!) команд «Краснодара» и «Реала», 20 тысяч зрителей на игре той же краснодарской «молодёжки» – и подумайте, какую функцию на самом деле может выполнять футбол, если относиться к болельщикам не как с скоту, загнанному в сарай.

Плохие игроки

Матч в Калининграде доказал ещё одно: эмоции вызывают не легионеры стоимостью в миллиарды рублей, не игроки с грандиозными зарплатами и даже не сборная России. Люди готовы кричать и радоваться там, где им комфортно. Посмотрите и запомните – эта волна набирает силу на матче первого дивизиона, где нет ни одного известного футболиста.

Деньги, которые могли бы пойти на больницы

Перевод денег из бесполезного футбола на больницы – идеальная тема для популизма. Её любит Алексей Навальный, потому что так можно ударить Путина, не сходя с дивана на Автозоводской. Ей пользуются губернаторы, чиновники и главы полугосударственных корпораций, чтобы не развивать инфраструктуру, а втихую и не без пользы для кармана сливать из бюджета деньги на игроков, да косметический ремонт старых объектов. В итоге если посчитать конкретные расходы какой-нибудь Перми за последние лет 10, то выяснится, что при нужном запросе вполне можно было построить небольшой, но удобный стадион, собиравший десятки тысяч людей не только на матчи, но и на выставки с концертами.

«Людям так легче: найти козла отпущения – и всё валить на него» Виталий Мутко – о бойкотах европейскими чиновниками ЧМ, переменах в российском футболе и тайне своего имени.

И в этом плане было приятно слушать рассуждения самого молодого российского губернатора Антона Алиханова. Сразу оговорюсь, он и его помощники внушали симпатию своей реакцией на вопросы, способностью говорить на разных языках, небанальными рассуждениями и простотой риторики. Возможно, первичное впечатление ложное, но тем не менее я остановлюсь на ответе губернатора про больницы.



— Я знаю, что всем хочется услышать и понимаю суть вашего вопроса, — сказал Алиханов. – Только стадион и выход клуба в РФПЛ поможет городу зарабатывать — вокруг арены будет расти инфраструктура, будут созданы рабочие места, подключатся спонсоры, с помощью которых и будет жить клуб.



Если вылезти из пещеры причитаний и жалоб, то можно увидеть, что благодаря футболу и чемпионату мира Калининград получит целый район на бывшей болотистой местности, где будут созданы современные жилищные комплексы, один из лучших парков города с новой, обустроенной набережной, а также появится клуб, который может объединить вокруг себя людей и, как это ни смешно, дать им дополнительный смысл существования. Ведь вряд ли кому-то в Турине стыдно, что идентичность их города связана с игрой в мячик. То же самое можно сказать о Дортмунде, Манчестере, в меньшей степени о Ливерпуле и еще сотнях городов мира, включая такие гранды, как Барселона и Мюнхен. Так что бабушек России можно сколько угодно пугать футболом, предлагая им взамен лишь телек, лавки у подъезда и больницы. Кстати, если вместо стадиона и парка у нас на каждом шагу будет по госпиталю (в которых непонятно, кому работать), то мы что, начнем лучше жить?



И здесь, прежде чем делать вывод, важно вновь рассказать утомившую вас историю из успешной Исландии. Несколько лет назад правительство решило бороться с алкоголизмом и другими болезнями населения. Финансирование перенаправили в сторону более-менее интересного населению футбола, потратив большущие деньги на манежи, стадионы и поля. С тех пор процент потребления алкоголя в стране сократился на 40 процентов, нация стала здоровее, а всякие победы над Англией на Евро во Франции и выход на чемпионат мира в Россию стал лишь очень приятным бонусом.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Вывод

Наслаждение футболом в Калининграде оставляет и горькое послевкусие.



А что, если бы нефтяные компании, окологосударственные олигархи и правительство не решали имперские задачи, удовлетворяя вау-потребности Москвы, Питера и Казани в сомнительных европейских кампаниях?



Что, если бы не превратили футбол в финансовый пузырь с раздутыми зарплатами и бесполезными тратами на средних легионеров?



Что, если бы сразу думали не о чести клубов на международной арене, а о положении своих людей, до сих пор наблюдающих за футболом по колено в снегу или грязи?



Что, если бы дали болельщикам такие условия, что они бы не позволяли себе их испортить? Ведь когда фанаты «Спартака» приезжают на стадион в Краснодаре, то не позволяют себе даже материться.



Что, если бы развивали маркетинг, обращая зависимость футболистов от чиновников в сторону людей?



Что, если бы строили стадионы и манежи не только к чемпионату мира?



Что, если бы не опоздали и от бессилия не превратили футбол в козла отпущения, на которого идеально липнут любые пороки?



Натворили, к сожалению, такого, что теперь сложно будет все изменить. Но матч в Калининграде показывал, что люди готовы воспринимать футбол, ходить на футбол, платить за футбол. Мы – не дебилы, которым нужно только подраться, выпить, поорать и что-то поджечь. Нам всем просто нужно внимание и уважение.