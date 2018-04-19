Манчини строит свой «Зенит». Хотя, кажется, ему всё равно

Вживую, на домашнем стадионе «Зенита», особенно заметно, насколько далеко Роберто Манчини мысленно от Санкт-Петербурга. Обычно активный у кромки поля, вчера Манчини был пассивен и совсем не вставал в стартовой десятиминутке, пока Дмитрий Хохлов спокойно раздавал тактические указания Козлову и Раушу, а «Динамо» гасило темп. За матч Манчини взорвался всего дважды – когда захотел двойного наказания для Григория Морозова, и когда «Зенит» забил победный мяч. Остальное влияние «алленаторе» на игру – традиционная записка, которую Манчини передал Паредесу через Заболотного.

Если копнуть глубже, тактическое решение Манчини в концовке – выход на замену Ильи Скроботова – тоже не сработало. Скроботов перевыполнил свою задачу на поле, но главная задача выполнена не была. Лишний защитник на стандарте «Динамо» разбил конструкцию игры «Зенита» (кто кого опекает), Тони Шуньич вылетел на ближнюю штангу и попал в дальний угол, а на концовку пятый защитник не был «Зениту» особенно нужен. Правда, Манчини после матча открыто напрашивался на похвалу. С сарказмом: «Хотя бы что-то хорошее я сделал».

Пофигизм Манчини особенно выделялся на пресс-конференции, когда тренер рассказывал о главном герое вечера.

– Я раскрыл Скроботова, у него есть потенциал стать ведущим защитником и «Зенита», и сборной России, – передаёт Манчини через переводчика, а потом тихо спрашивает у него:

– Сколько ему лет, под 18 же?

Получает ответ и доносит мысль, что Скроботову исполнится 18 только в этом году. А потом снова спрашивает у переводчика, чтобы не просесть по фактчекингу:

– По-моему, он не играл за «Зенит-2», да?

17-летний школьник. Кто принёс «Зениту» победу над «Динамо» Илья Скроботов уже забивал и за сборную России. Многообещающий парень.

Очевидно, что если Манчини просит помощи по фактам у своего переводчика, то либо переводчик – будущий Жозе Моуринью (что вряд ли: он приукрашивает слова тренера и при переводе превращает «опасные моменты» во «множество 100-процентных»), либо он плохо знает команду. И даже не стремится узнать. Роберто, иногда на ваши пресс-конференции приходят люди, тоже знающие итальянский.

***

Отношение Манчини к «Зениту», игрокам и своей работе вдвойне удивительно из-за того, что весенний «Зенит» как раз стал гораздо ближе к стандартной команде Манчини. Крепкая защита и интенсивность движения для Роберто были всегда важнее, чем игра в атаке, где он доверял индивидуальностям (так было даже в «Манчестер Сити», где атака строилась на вспышках конкретных футболистов). Сейчас Манчини максимально заточил «Зенит» на получение результата – перестроился на 3-5-2, знакомую по «Интеру» и «Сити» схему, доверил крепкое место в старте Александру Ерохину, одному из лучших игроков лиги именно по качеству и интенсивности движения, и построил прямолинейную, но эффективную доставку мяча вперёд.

Манчини так проще. В первых весенних матчах «Зенит» ужасно расставлялся на чужой половине поля, сбивался на фланги и совсем не контролировал центр поля – следствием плохого билд-апа была игра, построенная на бесконечных навесах. Сейчас «Зенит» заходит на фланги сложнее, через диагонали на дальний край – так проще получить свободное пространство, особенно против «Динамо» с узкой, компактной защитой. Навесы стали более подготовленными, а у фланговых игроков появилось больше свободы действий.

Аналогично и с подключениями фланговых игроков в атаку. Вчера «Зенит» часто расставлялся при начале атаки в формате 1-4-1-4: то есть крайние центральные защитники, Кришито и Иванович, уходили на фланги и поднимались выше Мевли, а латерали – Жирков и Кузяев – возникали где-то на одной линии с нападающими. За счёт этого «Зенит» сдваивал фланги, используя включения крайних защитников вперёд, а «Динамо» оказалось к этому не готово.

Ещё одно оружие «Зенита», ставшего проще, – длинные передачи в развитие атаки: или в полуфланги, или на фланги под рывок. Кришито и Иванович выпиливали диагонали на дальний фланг, а полузащитники «Зенита» – забрасывали мяч верхом в сторону Полоза и Дриусси. Опять же вчера это сработало: Полоз убежал на заработанный пенальти, а потом «Зенит» неоднократно ловил «Динамо» длинными передачами и находил свободные зоны.

Манчини укреплял оборону, а спас атаку. 5 мыслей о матче «Зенит» – «Динамо» 17-летний защитник выручил «Зенит» в безумной концовке.

Аналогично и с обороной. «Динамо» нанесло первый удар только на 65-й минуте, когда Евгений Марков решил садануть с неочевидной дальней точки (это его проблема ещё по «Тосно»). Москвичи неплохо открывались в полуфланговых зонах, но «Зенит» грамотно прессинговал игроков, начинавших атаки – Морозова и Теттеха – а Панченко, Ташаева и Луценко, получавших мяч ближе к флангу, специально выжимал максимально близко к боковой линии. Прессинг «Зенита» работал, а опасность у его ворот началась, только когда команда задумалась о результате и прижалась к своим воротам.

Впереди более тяжёлые матчи, с ЦСКА и «Локомотивом», и даже при откровенном пофигизме Манчини простейший футбол, выстроенный тренером, может дать результат.

**

Парадокс: прямолинейно-оборонительный футбол нынешнего «Зенита» одинаково помогает и тренеру, которого мало что интересует, и лидеру команды с явным безразличием к ситуации. Это про Бранислава Ивановича. Вчера, играя на позиции крайнего центрального защитника, Иванович был одним из самых активных – забегал по флангу, чтобы создать численное преимущество, даже вбегал в штрафную под навесы, подавал сам. И выжимал «Динамо» подальше от своих ворот, конечно. Схема помогает Ивановичу и быть полезным впереди, дополняя фланг, и тащить мяч вперёд в дриблинге, и допускать ошибки, которые не станут ключевыми – за его спиной есть защитник, способный их исправлять (Мевля).

Вчера весь шум вокруг себя собрал Скроботов победным голом, но до углового был штрафной, заработанный Браниславом Ивановичем. Серб сместился во фланг, убрал Темникова, нарвался на жёсткий подкат – это и стало главным в острой атаке «Зенита». Если разобраться, это тоже следствие оптимальной роли Ивановича, найденной тренерским штабом.

Даже в ситуации, когда Манчини уже всё равно, он делает «Зенит» немного лучше.