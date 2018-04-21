Арсен и время. Почему теперь всё уже не будет как прежде

Легче всего сейчас пустить розовые сопли о том, что эпоха ушла и вообще как же мы теперь без Арсена. На самом деле, всё немного не так. На самом деле, эпоха ушла давно, и мы наблюдали беспримерный эксперимент игры против времени, рассказ Брэдбери «И грянул гром» в реальной жизни.

Вот почему я так считаю.



Дело в том, что Венгер до определённого времени не опережал эпоху и не отставал от неё — он определял её. Великий футбольный философ, он влиял на все аспекты игры — не только связанные с её красотой. Венгер не только делал модным наступательный футбол; он заставлял по-другому посмотреть и на то, о чём обычно молчат. За некоторое время до восхождения «Атлетико» Симеоне, возведшего в культ тактический фол, в «Арсенале» блистательно и своевременно фолил Микель Артета. Французский тренер игрой своей команды обратил внимание на то, что в обороне этот элемент едва ли не важнее процента выигранных единоборств.

Уход Венгера заставит «Арсенал» принять важнейшее решение в истории Тот самый момент, когда клубную философию можно сломать к чертям.

Поэтому с точки зрения тактики и стратегии Венгер не устарел и не мог устареть, как не могут устареть часы на стене. Однако если часы перенести в другой часовой пояс и не перевести, они начнут показывать неправильное время. А если часовые пояса менять постоянно, то без перевода стрелок часы станут совершенно бесполезными.

Так, в сущности, и произошло.



Это не вина, а трагедия Венгера последних лет работы. Он оказался слишком идеалистичен, чтобы отступать от принципов, и слишком упрям, чтобы принять новые правила игры. Правила изменились как раз по части смены часовых поясов: игроки перестали проводить карьеру в одном клубе, центры силы стали зависеть от беспорядочных вбросов денег от шейхов, а клубы-империи, за исключением «Барселоны», стали сырьевыми придатками больших кошельков. Идеализм растоптан, никто больше не обращает внимания на поступательное развитие. Из времени «ещё», где блистал Венгер и команды строились поступательно, мы переместились во время «уже», где важно выигрывать здесь и сейчас, иначе центр силы изменится.

Венгер оказался последним тренером эпохи, когда время могло истечь, но оно всё же было. Мы переместились в реальность, при которой один сезон без трофеев уже может считаться основанием для отставки, что сильно дискредитирует тренерство как ремесло и заставляет тренеров приспособиться и быть циничнее. Выиграем ли мы от этого отсутствия выбора? Едва ли.



Мне не жаль Венгера — он провёл карьеру, которая навсегда ввела его в сонм величайших футбольных тренеров. Мне не жаль «Арсенал» — они провели потрясающие годы с тренером, но объективно нуждаются в перестройке. Мне жаль, что эксперимент провалился — сыграть против времени всё же нельзя.



Впрочем, это доказал ещё охотник Экельс у Брэдбери.