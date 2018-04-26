КДК припомнил «Зениту» старое

«Бавария» дома проиграла «Реалу» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

«Бавария» проиграла «Реалу» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 28-й минуте Хамес Родригес увидел пустую зону в контратаке и сделал проникающий пас на ход Йозуа Киммиху, который вместо прострела с края штрафной нанёс удар, застав Кейлора Наваса врасплох. В конце первого тайма мадридцы отыгрались — Криштиану Роналду не стал бить в падении через себя после передачи Даниэля Карвахаля, но мяч полетел дальше, доставшись Марсело, который точно пробил с лёта в дальний нижний угол.

На 57-й минуте Рафинья подарил мяч сопернику в центре поля, а «сливочные» сразу же убежали в контратаку два в одного. Лукас Васкес сыграл на Марко Асенсио, который вышел на Свена Ульрайха и пробил в дальний угол.

Ответная игра пройдёт в Мадриде 1 мая.

Допинг-офицеры искали в «Ростове» футболистов, которые уже не играют за клуб



25 апреля на базу «Ростова» прибыли допинг-офицеры, представляющие шведскую компанию International Doping Tests & Management. Забор проб офицерами должен был производиться по заказу РУСАДА.



Как стало известно «Чемпионату», представители IDTM искали двух футболистов – Александра Бухарова и Павла Могилевца, однако на месте выяснили, что эти два футболиста уже не представляют «Ростов».



Напомним, что в феврале Бухаров расторг контракт с ростовским клубом и в данный момент не имеет контракта ни с одной из команд. Могилевец в феврале также покинул «Ростов» и заключил соглашение с «Рубином».

Окслейд-Чемберлен из-за травмы пропустит остаток сезона и ЧМ-2018

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит остаток клубного сезона и чемпионат мира — 2018 в России из-за повреждения связок коленного сустава, сообщается на официальном сайте красных.

Окслейд-Чемберлен получил травму в первом тайме матча с «Ромой» (5:2) в 1/2 финала Лиги чемпионов и покинул поле на носилках. «Ливерпуль» не называет точных сроков восстановления 24-летнего футболиста.



Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» прошлым летом из «Арсенала», провёл за мерсисайдцев 41 матч во всех турнирах и забил пять мячей.

«Спартак» проведёт следующий домашний матч в Кубке России с закрытой трибуной В

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).



«За использование болельщиками пиротехники „Спартак“ оштрафован на 100 тыс. рублей. Также главный тренер „Тосно“ Дмитрий Парфёнов оштрафован на 3 тыс. рублей.



Также по этому матчу к нам поступило письмо от Смертина, который просил рассмотреть уханье в адрес игрока «Тосно» Нуну Роши во время финального пенальти с трибуны болельщиков «Спартака». Мы приняли решение за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 100 тыс. рублей и запретить допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

«Не Глушаков проиграл матч». Парфёнов — о победе над «Спартаком» Самая громкая сенсация недели — а возможно и всего кубкового турнира — глазами Дмитрия Парфёнова.

КДК оштрафовал «Зенит» за расистское скандирование болельщиков

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче 26-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).



«Мы вернулись к 26-му туру РФПЛ и рассмотрели матч „Зенит“ — »Анжи", об этом нас попросил Смертин. На 40-й минуте матча были зафиксированы расистские крики на трибуне «Зенита». Болельщики скандировали «зига-зага». Это скандирование относится к расистским скандированиям. За это мы оштрафовали «Зенит» на 100 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Кержаков: обидно за молодого Скроботова – Дзюба его просто смял Лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной верит во второе место родного клуба, но не понимает некоторых решений Роберто Манчини.

Комитет по этике РФС рассмотрит нецензурную брань Кадиева после письма от Алаева

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев заявил, что комитет рассмотрит эпизод с нецензурной бранью президента «Анжи» Османа Кадиева, который произошёл после матча 27-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:1).



«Я в курсе ситуации, произошедшей на матче «Анжи» — «Урал» с президентом «Анжи» Османом Кадиевым. Сегодня состоялось заседание КДК, на котором было принято решение передать материалы дела президенту РФС Александру Алаеву. Если от него поступит письмо в комитет по этике, то мы рассмотрим этот эпизод», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.