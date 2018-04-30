«Локомотив» заслужил чемпионство. Причин – много

Сегодня «Локомотив» может оформить своё третье чемпионство в российской истории. Для этого нужно победить «Краснодар» в гостях. Но даже если этого не случится – уже в следующем матче домашняя ничья с «Зенитом» принесёт титул красно-зелёным (при условии, что сегодня москвичи не проиграют). Если не случится и этого – останется запасной вариант в Туле. В общем, все условия для будущего чемпиона.

Неважно, где именно «Локомотив» оформит звание официально. Уже сейчас можно сказать, что титул будет абсолютно заслуженным. Ведь футбольный клуб – это не только то, что происходит на поле. И в этом сезоне красно-зелёные изумительны по всем фронтам.

Нужно ли «Спартаку» болеть за «Зенит»? Очень запутанная ситуация Расклад РФПЛ. Что сегодня требуется каждому из пяти топ-клубов России для успеха.

«Локомотив обыграл всех своих конкурентов

Здесь комментариев не будет, просто посмотрите на результаты.



«Локомотив» — «Спартак» — 4:3 (в гостях); 0:0 (дома).

«Локомотив» — ЦСКА – 3:1 (в гостях); 2:2 (дома).

«Локомотив» — «Зенит» — 3:0 (в гостях).

«Локомотив» — «Краснодар» — 2:0 (дома).

«Локомотив» делает ставку на воспитанников

Сразу три юных игрока из клубной академии в основном составе: часто видите что-то подобное у лидеров РФПЛ? Здесь можно вспомнить только ЦСКА, но там ребята появлялись в составе, скорее, от безысходности. Единственное исключение – Головин. Да, Кучаев и Чалов в последнее время тоже весьма хороши, но вспомните, при каких обстоятельствах они появились в составе. Это ничуть не умаляет достоинств «армейской» школы, но у ЦСКА весь сезон были колоссальные проблемы с составом.



Миранчуки же выиграли конкуренцию у именитых легионеров. Антон, например, зачастую влияет на выбор схемы, в которой не находится места Ари. А Лысов порой оставляет на скамейке игрока сборной Польши Мацея Рыбуся и реактивного узбека Денисова.



А ещё в ближайшем резерве «Локо» – Дмитрий Баринов, Аршак Корян и Артём Галаджан.

Герои «золотого» «Локомотива»-2004: где они сейчас 14 лет назад команда под руководством Сёмина последний раз была первой.

В «Локо» сильные легионеры

Сейчас в команде одиннадцать легионеров. Загибайте пальцы, среди них: автор победного гола в финале чемпионата Европы, игрок сборной Португалии и один из лучших плеймейкеров в РФПЛ, национальный герой Перу, грузинский защитник, которого многие считают одним из лучших в лиге,



вице-капитан сборной Хорватии… Как минимум, семь из них – совсем не на последних ролях в своей сборной, а ещё один готовится получить российское гражданство. Кажется, эти парни попали в Россию вполне обоснованно. Да, с Борисом Ротенбергом и Тарасом Михаликом всё не так очевидно, но по остальным кандидатурам не будет спорить даже самый ярый скептик.

131 матч на скамейке. Интересный рекорд Бориса Ротенберга Защитник «Локомотива» в этом туре оставил след в истории российского футбола.

«Локомотив» проводит грамотные трансферы

В клубе в начале сезона было очень сложно с финансами. И это было серьёзной помехой для усиления состава. «Локомотив» пошёл путём аренд и не прогадал. Выкупив только достаточно молодого Квекрвелию за вполне разумные деньги, клуб оформил аренды Ари и Эдера, а также подписал свободного агента Медведева – на перспективу. А ещё откопал в Эмиратах бывшую звезду Бундеслиги Джеффа Фарфана. Вишенкой на торте стал Мацей Рыбусь – за недавнего лидера «Ахмата» французскому «Лиону» заплатили менее 2 миллионов евро.

В «Локо» ценят преемственность

Скамейка «Локомотива» пестрит легендами клуба. Олег Пашинин, Заур Хапов, Саркис Оганесян и, конечно же, Дмитрий Лоськов! Последнему и вовсе годом ранее устроили прощальный матч: самый настоящий, в рамках РФПЛ. Такое отношение к ветеранам не может не подкупать: молодёжь с юных лет чувствует столь тонкие материи. Символично, что успех к клубу вернулся только после возвращения Юрия Палыча. После ухода Венгера он станет, пожалуй, последним тренером сильного европейского клуба, который столько лет проводит во главе одной команды.

Проголосовать также можно перейдя по ссылке.

Конкуренты очень плохи

В РФПЛ не нашлось ни одного по-настоящему сильного оппонента для «Локомотива». Даже когда «паровозы» замешкались и выдали ничьи против «Ахмата» и «Уфы», «Спартак» этому самому «Ахмату» и вовсе проигрывал, а Манчини сетовал на отсутствие Роналду и Месси в составе. И даже ЦСКА, который вроде бы показывал неплохой футбол и как следует погонял лондонский «Арсенал» в еврокубках, в самый нужный момент необъяснимо проигрывал «Динамо» и играл вничью с «Уфой».

Манчини: чтобы улучшить атаку «Зенита», надо было взять Месси или Роналду

В «Локо» нет самодуров. Каждый занимается своим делом

Тренер – тренирует. Президент – управляет. Спортивный директор – занимается трансферами и другими околоспортивными вопросами. И никаких вмешательств в чужую зону ответственности! Так и должно быть в большом клубе. Сёмину потребовался незапланированный сбор в Австрии? Президент согласился. Высказывания о трансферах главного тренера негативно влияют на процесс? Не вопрос, Юрий Палыч прикусил язык. Даже если противоречия есть – это не повод не уважать чужую зону ответственности. В «Локо» это понимают.

В «Локо» умеют сглаживать углы

Отлично помню прошлое лето, когда Юрий Дудь справедливо попытался расшевелить тему отношений с Сёминым в интервью с президентом клуба Ильёй Геркусом. Как известно, в один момент в этих отношениях всё было очень непросто. Но обе стороны нашли в себе силы проглотить собственные амбиции во благо клуба (см. прошлый пункт). А ведь у Сёмина были проблемы и со спортивным директором клуба – Эриком Штоффельсхаусом…



Другая ситуация – недавняя история с Игорем Денисовым. Неосторожное оскорбление в адрес допинг-офицеров каралось огромным штрафом со стороны клуба, а Денисов после той истории даже не пикнул. А как красиво продлили контракт с Алексеем Миранчуком!



Всё ещё хотите примеров? Хорошо, вспомните «выездной» матч с «Амкаром». Вся футбольная общественность наехала на лидера, но Геркус держался своей чёткой и понятной позиции. Да, во многом накал снизился из-за победы «Амкара», но президент «Локо» сделал всё, чтобы не накручивать и без того сложную ситуацию.

«Локомотив» — открытый клуб

В РФПЛ есть клубы, которые считаются недостижимыми для прессы. И «Локомотив» к таким совершенно точно не относится. В пресс-службе готовы прийти на помощь в любом вопросе, а Илья Геркус, президент клуба, взял за традицию терпеливо отвечать на вопросы журналистов даже после жутко провального домашнего матча. И такое отношение к прессе – не одолжение журналистам, а знак того, что эти люди понимают свою роль в индустрии, которая испытывает некоторые проблемы с монетизацией интереса к себе. Без этого понимания в российском футболе мало, что может измениться.

В «Локо» работают с болельщиками. И это приносит результат

В этом сезоне едва ли не каждый матч клуба – вполне себе тематическая вечеринка. В последний раз это была тусовка в формате 8 бит: публика рубилась в приставки, а на сцене в Черкизово выступала группа «Кирпичи». Развлечения для болельщиков на домашней арене уже стали привычной штукой: мало кто в России работает так перед футбольными матчами. Всевозможные конкурсы с призами, вкусная еда, лежаки и выступления популярных исполнителей: всё это создаёт прекрасную атмосферу вокруг матчей «Локомотива» и тащит болельщиков на стадион.



Кстати, сегодня клуб устраивает массовый просмотр матча с «Краснодаром» перед большим экраном. Если вы так и не побывали в Черкизово, самое время проверить, что именно там так нахваливают весь последний год. Может, и чемпионские гуляния застанете.