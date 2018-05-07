«Надеюсь, в ближайшее время отпразднуем с Сёминым по-настоящему»

1. Вас удивило чемпионство «Локомотива»?

— Перед началом чемпионата никто не предполагал, что команда Сёмина будет претендентом на чемпионство. Называли «Спартак», ЦСКА и в первую очередь «Зенит». Но в середине чемпионата «Локомотив» возглавил турнирную таблицу и до конца прошёл турнир на первом месте. Когда ты забираешься на вершину, это даёт мощный стимул. Вокруг этого импульса Юрию Павловичу удалось сплотить и нацелить коллектив на победу. «Локомотив» закономерно победил в чемпионате. В Лиге Европы команда тоже сыграла убедительно и достойно. Особенно приятно, что этот успех принадлежит именно российскому специалисту.

2. Есть ли двойная радость, что выиграл тренер старой школы?

— Как понять «старая школа»? Если она выиграла, значит, новой школы вовсе нет? Сёмин всегда держит руку на пульсе, постигает новое. Ты не можешь быть успешным тренером, если не следишь за новыми веяниями в футболе. Потому мне не нравится это выражение – «старая школа». Но Сёмин – тренер моего поколения, потому мне действительно вдвойне приятно, что он победил. К тому же Юрий Павлович – мой друг. Когда я начинал свою карьеру в высшей лиге советского футбола, то был в «Локомотиве» три года. Играли там вместе с Юрием Павловичем, тогда и подружились.

«Они терпели нас. Ну а мы… Мы лучшие». 5 эмоций от чемпионства «Локо» Оттенки золота «Локомотива», которые вы могли не увидеть по телевизору или с трибуны.

3. Как Сёмину это удаётся?

— Никакая практика и теория не сравнится с опытом. Сёмин ещё раз это доказал. Команда продемонстрировала рациональный, интересный футбол. Юрий Павлович создал отличный сплав молодости и опыта в коллективе «Локомотива». Кого-то он раскрыл по-новому: мы видели, что Фарфан, несмотря на годы, демонстрирует уровень не только в чемпионате, но и в сборной. Фернандеш выдал свой лучший сезон. Кверквелия стал одним из главных защитников чемпионата. Игнатьев был переквалифицирован в футболиста более современного плана. Братья Миранчуки прогрессировали от игры к игре. А в центральной зоне всё цементировал Денисов. Нельзя забывать о стабильной игре Тарасова и Гилерме.

Юрий Сёмин разбил «Зенит» на флангах. Он показал, как управляет игрой Сергей Титов – о тактике золотого матча «Локомотива».

4. Вы уже поздравили его с победой?

— Да, поздравил. Но пока только по телефону. Позвонил ему после игры, на следующий день тоже обсуждали чемпионский матч. Надеюсь, в ближайшее время сможем отпраздновать победу по-настоящему. Сёмин в данном случае должен отвечать за торжество, ведь он – чемпион.

5. Чемпионство, достигнутое в ситуации, когда идет скрытая конфронтация с президентом клуба, ценно вдвойне?

— На чемпионство нацеливает главный тренер, а не два игрока, как выразился президент «Локомотива». Такого быть не может. Юрий Павлович – опытный человек, ситуация в клубе его не смутила, а наоборот стимулировала. Он показал уровень своего тренерского мастерства. А разногласия – это проблемы президента клуба. Но на мой взгляд не было оснований, чтобы конфликтовать. У главного тренера свои задачи, у президента свои.

Сёмин: было очень-очень тяжело, но теперь я счастлив! На пресс-конференции Юрий Сёмин поблагодарил всех, кого только мог, и попал в объятия журналиста из Перу.

6. Как думаете, в чем главная заслуга Семина?

— Чтобы выиграть чемпионство, тренер должен хорошо разбираться в психологии, чётко понимать стратегию турнирной борьбы. Не стоит забывать о тактических инновациях. Нужно чётко понимать, как расставить и как раскрыть игроков. Уметь управлять командой – это непростое занятие. Нацелить всех на решение глобальной задачи – это самое главное. А когда команда чувствует, что она уже может взять чемпионство, важно правильно ей руководить.

7. Как думаете, как долго он будет тренировать?

— Думаю, ещё лет десять точно потренирует. А что здесь такого? Он на примере показывает, как надо служить отечеству, футболу, клубу. Он полон здоровья и сил. Никаких проблем здесь не вижу.

8. А вы – может быть – тоже ещё когда-нибудь потренируете?

— В нашей жизни никогда нельзя загадывать, ведь никто не знает, что будет завтра. Сейчас я занят другой работой, очень важной и ответственной. Но футбол – это нечто особенное для меня. Большую часть своей жизни я посвятил этой игре, был футболистом и тренером, потому навсегда останусь преданным футболу. Сегодня я не собираюсь возвращаться к тренерской работе, но в будущем – всё может быть.