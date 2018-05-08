По Джикии, Кокорину и Васину вопрос закрыт. Обзор дня

Черчесов: имеем ясность по Джикии, Васину и Кокорину — они не сыграют на ЧМ-2018



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о формировании заявки национальной команды на домашний чемпионат мира.



«11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовём 27-28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира. Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней.



Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трём игрокам мы имеем полную ясность – они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьёзные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Глушаков и Комбаров в последнее время не играют. Нас это не устраивает» Есть ли шанс попасть на ЧМ-2018 у Чалова и Ташаева и рискуют ли своим местом в сборной Глушаков и Комбаров? Отвечает Станислав Черчесов.

«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в Казани — 0:0



«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.



В первом тайме команды показали равный футбол. Казанцы были немного ближе к голу, имели несколько хороших возможностей, которые не использовал Сердар Азмун. Уфимцы неплохо смотрелись на стандартах. Во второй половине игры хозяева владели заметной инициативой, но не смогли открыть счёт.



«Рубин» (37 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (40) — шестое.

«Ахмат» обыграл «Анжи» и гарантировал себе место в РФПЛ



«Ахмат» одержал победу над «Анжи» в гостевом матче 29-го тура РФПЛ — 2:0. Голы в этой встрече забили Родолфо (18-я минута) и Одисе Роши (87-я минута).



На 62-й минуте защитник махачкалинцев Гурам Тетрашвили получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Судья Евгений Турбин наказал его за удар по ногам Родолфо.



Грозненская команда набрала 38 очков и гарантировала себе место в Премьер-Лиге в следующем сезоне. У «Анжи» 24 очка, и махачкалинцы ведут борьбу за выживание, занимая 14-е место. «Тосно», который идёт на 15-й позиции, также имеет в активе 24 очка.

«Спартак» хочет активировать опцию выкупа Максимовича



Московский «Спартак» готов выкупить защитника «Наполи» Николу Максимовича, который выступает в составе красно-белых на правах аренды, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации издания, руководство столичного клуба готово договориться о выкупе сербского игрока, однако неаполитанцы не торопятся садиться за стол переговоров. В 2016 году «Наполи» заплатил «Торино» за трансфер Максимовича € 26 млн. Сообщается, что клуб не хочет получить за игрока меньше прописанных в контракте отступных, составляющих € 14 млн.



Максимович перешёл в стан красно-белых зимой 2018 года. Арендное соглашение игрока рассчитано до 30 июня этого года.

Сёмин назвал трёх лучших игроков сезона в РФПЛ



Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о трёх лучших игроках сезона в российской Премьер-Лиге, а также поделился мыслями о том, стоит ли «железнодорожникам» укреплять состав после победы в чемпионате.



«Три лучших игрока — Гилерме, Кверквелия, Фернандеш.



Сейчас задача комплексная: и удержать футболистов, и укрепить состав. Любая команда, особенно играющая в Лиге чемпионов, нуждается в усилении, в свежей крови. Но мы постараемся максимально сохранить нынешний состав. Эдер? Никаких вопросов по нему нет. Если клуб и представители игрока договорятся по условиям, то он останется. Мне лично он очень нравится», — сказал Сёмин.

Как Ману Фернандеш объясняет главный тренд чемпионской гонки в РФПЛ И почему португалец доказывает крутость Юрия Сёмина как тренера.

Сёмин хочет видеть в «Локомотиве» ещё двоих игроков сборной Перу



Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что хотел бы видеть в своей команде на следующий сезон двоих игроков сборной Перу — полузащитника Эдисона Флореса и нападающего Рауля Руидиаса.



«Я хотел бы видеть Флореса и Руидиаса в своей команде, так как слежу за сборной Перу и знаю, насколько там хорошие игроки. Они квалифицировались на чемпионат мира. Я хотел бы приобрести даже Хосе Паоло Герреро, но, боюсь, он слишком дорогой», — цитирует Сёмина Libero.



23-летний Эдисон Флорес выступает за датский «Ольборг», а 27-летний Рауль Руидиас играет в мексиканской «Морелии». Цвета «Локомотива» защищает их партнёр по сборной — Джефферсон Фарфан.

Повреждение не помешает Роналду сыграть в финале Лиги чемпионов



Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, который получил повреждение во время матча с «Барселоной» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании, сможет помочь своей команде в финале Лиги чемпионов.



Нападающий гостей Криштиану Роналду был заменён в перерыве матча из-за повреждения. По данным испанских СМИ, травму португалец получил на 14-й минуте, когда забил гол в ворота соперника. Футболист мог пострадать в столкновении с защитником Херардом Пике в тот момент, когда бил по воротам.



Как сообщает The Sun, медицинское обследование показано, что у португальца растяжение связок, которое не помешает ему сыграть в финале самого престижного еврокубка, который состоится 26 мая.

«Бавария» объявила о продлении контракта с Рибери



Полузащитник «Баварии» Франк Рибери продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба мюнхенцев в официальном «твиттере» команды.



Новое соглашение француза с немецким клубом рассчитано до лета 2019 года.



«Я очень счастлив возможности остаться в этом большом клубе на ещё один сезон. Мюнхен давно стал домом для меня и моей семьи. Я очень горжусь тем, что смогу продолжать носить футболку «Баварии», — сказал Рибери.



В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 5 голами.

ЦСКА подтвердил диагноз Кучаева — разрыв крестообразной связки левого колена



7 мая полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, получивший травму колена в домашнем матче 29-го тура Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (6:0), прошёл обследование.



Футболист из-за повреждения не смог доиграть первый тайм матча и был заменён. Кучаев ушёл в подтрибунное помещение сразу после того, как покинул поле.



Обследование подтвердило первоначальный диагноз — полный разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.



«Желаем Косте скорейшего восстановления и возвращения в строй!» — говорится на официальном сайте столичной команды.