«Мутко – это смешно». Они хохочут

Я бы принял выдвижение Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства и региональной политики, если бы Дмитрий Медведев на встрече с «Единой Россией» сказал хоть что-то человеческое.

Вот самые простые версии.

1. Мутко контролировал крупнейшие стройки последнего десятилетия и отлично справился что с Универсиадой в Казани, что с Олимпиадой в Сочи, что с чемпионатом мира в России. Объекты в 11 городах сданы в срок, а вся сопровождающая инфраструктура успешно функционирует.

2. За время работы у Мутко сложились хорошие отношения с региональными лидерами, а также с представителями крупнейших строительных корпораций внутри и за пределами страны.

3. Мутко выделяется уникальной работоспособностью и вовлеченностью в проблемы конкретной сферы.

Я как-то всегда понимал, что Мутко имеет примерно такое же отношение к допингу, как и все люди за всю историю нашего спорта.

4. Мутко стрессоустойчив, что доказывает его работа в условиях допинговых обвинений в отношении российского спорта. Виталий Леонтьевич оказался в эпицентре обвинения, и правительство выражает ему поддержку.

5. Мутко открыт к общению со СМИ.

Можете смеяться, но я, как журналист, такое бы назначение не только принял, но и поддержал. Особенно если бы тот же Медведев напомнил, что, например, успешный канцлер Ангела Меркель тоже бессменно правит в Германии почти 20 лет, причем до этого она без проблем прыгала из одного министерства в другое.

В назначении Мутко правда нет ничего удивительного.

Я был на Олимпиаде в Сочи, во всех 11 городах ЧМ-2018, общался с казанскими журналистами после Универсиады – и не слышал, чтобы хоть о каком-то чиновнике говорили лучше, чем о Мутко.

«Зачем мне охрана? Я не взлетаю до небес» «Чемпионат» берёт интервью у Виталия Мутко. Часть первая.

Я не раз говорил с Мутко как с президентом РФС или министром спорта и понимал, что это тот редкий чиновник, который реально в курсе всего: от проблем питания в отеле сборной России по футболу до календаря месячных в третьей команде по художественной гимнастике.

Я как-то всегда понимал, что Мутко имеет примерно такое же отношение к допингу, как и все люди за всю историю нашего спорта. И слишком наивно полагать, что именно он разваливал наш спорт, разрабатывая какие-то преступные схемы и отпуская в США Родченкова.

Я знал, что журналист может позвонить Мутко хоть ночью, задать неприятный вопрос и услышать ответ, который никто не будет заверять или вычитывать. Причём в пути от президента «Зенита» до вице-премьера ничего не изменилось.

Так же я помню, что именно при Мутко в Петербурге появились Аршавин, Кержаков, Денисов, Быстров и Малафеев.

Помню, как Россия называла его «Медалием» после Сочи.

Никогда не забуду, как страна гуляла после бронзы Евро-2008.

Мутко был уникально успешен, но стал козлом отпущения. Его образ раздражает, а назначение вице-премьером унижает ничего не понимающий народ.

«Людям так легче: найти козла отпущения – и всё валить на него» Виталий Мутко – о бойкотах европейскими чиновниками ЧМ, переменах в российском футболе и тайне своего имени.

Так что вот эти объяснения и.о. премьера Медведева про «старание не прогибаться под внешними обстоятельствами», это веселье единороссов – это и правда смех. Но не над Мутко, а над нами.