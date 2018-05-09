Рейтинг кандидатов в сборную России. 29-й тур. Полузащитники и нападающие

Полузащитники

Всё дальше от сборной России. Инсайды гласят, что Глушаков не попадёт в окончательный состав на чемпионат мира – и если Денис пропустит и последний матч «Спартака», он будет ещё ближе к пропуску главного турнира в жизни.

Рейтинг кандидатов в сборную России. 29-й тур. Вратари и защитники Традиционно оцениваем текущую форму игроков сборной по 10-балльной шкале.

Александр Головин, ЦСКА

Очередной сильный матч Александра Головина. Тульский «Арсенал» дал полузащитнику много свободного пространства, и «армеец» был на нём королём. Вишенка на торте игры Головина – сольный проход на полполя, два финта в штрафной и хитрый голевой удар.

Адаптируется к новой игровой модели красно-белых. Не без ошибок – например, чуть не подарил гол Скопинцеву в матче с «Ростовом». Но в целом оставляет приятное впечатление.

Алан Дзагоев, ЦСКА

Продолжает восстанавливаться после травмы. В сборной Дзагоев не незаменим, а ЦСКА, как мы видели по матчу с «Арсеналом», хорош в атаке и без Алана.

Далер Кузяев, «Зенит»

Слабый матч против «Локомотива», немного опустивший акции Кузяева. Неоднократно терял мяч в центре поля, допуская опасные контратаки на ворота «Зенита».

Александр Ерохин, «Зенит»

Удержал свою стандартную планку игры в матче против «Локомотива», но в целом отыграл невзрачно – без обрезов, без остроты, без ярких полезных действий. Впрочем, невзрачным был и весь «Зенит».

Олег Шатов, «Краснодар»

Шатов никак не может оправиться от травмы, которую получил ещё в апреле – это делает его шансы на вызов в сборную откровенно призрачными.

Газинский снижает дискомфорт от отсутствия Шатова и даже становится ключевым игроком «Краснодара». Уже стабильно играет вместо Шарля Каборе в опорной зоне и чаще всех пасует в развитие атаки, доставляя мяч атакующей четвёрке.

Магомед Оздоев, «Зенит»

С лавки не пробиться на чемпионат мира. Даже если это лавка «Зенита». Там Оздоев просидел весь матч в Черкизово, даже несмотря на очень скудный запас петербуржцев.

Антон Швец, «Ахмат»

Обычный, непримечательный матч для опорника – с жёлтой карточкой, серией жёстких стыков и минимальным вкладом в атакующую игру. Швец помог «Ахмату» обыграть «Анжи» и официально обезопаситься от вылета даже через стыки.

Атакующие полузащитники и инсайды

Против «Зенита» был самым заметным игроком атаки. Регулярно обострял передачами из глубины, дважды пытался вывести на ворота Джефферсона Фарфана, организовал опасный момент для своего брата и напрягал Доменико Кришито. Реабилитировался за невзрачный матч с «Краснодаром».

Ушёл в тень брата. Сыграл полезно в атаке, но не запомнился яркими неожиданными ходами. Мог забить сам после паса Алексея Миранчука, но не пробил первым касанием и упустил момент.

Геркус: Денисов подошёл на сборах и сказал: «Ну что, надо выигрывать чемпионат!» Большое и яркое интервью с президентом «Локомотива» – про отношения с Юрием Сёминым, трансферы, болельщиков и ключевых игроков клуба.

Дмитрий Полоз, «Зенит»

Против «Локомотива» стал, пожалуй, худшим джокером сезона. Сначала едва не забил в свои ворота небрежным пасом назад Лодыгину – вратарь с трудом спас, а потом упустил Игнатьева, сделавшего голевую передачу на Эдера, принесшую «Локо» чемпионство.

Денис Черышев, «Вильярреал»

В главном дерби своей команды – с «Валенсией» – сыграл, но не отметился результативными действиями, схватил только жёлтую карточку.

Нападающие

Не забил в Хабаровске, но был очень полезен в глубине поля – кажется, мы стали забывать, что Смолов так может. Украсил свою игру голевой передачей на Виктора Классона.

Артём Дзюба, «Арсенал»

К форме Дзюбы за всю весну претензий мало, но против ЦСКА он совсем потерялся и не угрожал воротам Игоря Акинфеева. Очень слабый матч и Дзюбы, и всего «Арсенала».

Кажется, матч за матчем теряет веру в себя. В Черкизово у Заболотного не удавалось не только опасно бить по воротам (к тому, что таких ударов мало, мы уже привыкли), но и цепляться за мячи.

Чалов — Заболотный — 7:0 весной. Черчесов оценит? Если в списке сборной вновь не окажется Фёдора Чалова, но будет незабивающий форвард «Зенита», это станет поводом серьёзно задуматься.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Новичок нашего рейтинга, который просто обязан здесь быть после хет-трика тульскому «Арсеналу». Весной Чалов настрелял уже 7 мячей, и его текущая форма заслуживает обратить на Фёдора внимание тренерского штаба. Даже при условии, что Черчесов с Чаловым ещё не работал лично.