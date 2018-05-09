Геркус: Денисов подошёл на сборах и сказал: «Ну что, надо выигрывать чемпионат!»

«Только не спрашивайте меня, как я провёл выходные… Меня уже кто только об этом не спрашивал», — улыбнулся Геркус, когда зашёл в нашу редакционную переговорку.

– Без проблем, мы бы спросили про другое: как прошла неделя после поражения от «Краснодара»?

– Мы все были в печали. Искали способы, как расколдовать эту череду неудач. Мы сыграли матч, дождались рейса. Поговорили перед самолётом, в самолёте, после самолёта.



— Шампанское для празднований в Краснодаре заготовили?

— Купили уже на месте. Что с ним стало в итоге, не знаю. В самолёт мы его забирать не стали.



— Вернёмся к хронологии недели перед чемпионством.

— В пятницу я приехал на тренировку. Там не мельтешил, только сказал коротенькую речь после неё.



– О чём?

– Что мы в конце большого приключения. Что в этом походе за золотом мы прошли огромный путь, все опасности. Простите за сравнение, как гномы из фильма про хоббитов. Вышли за золотом в августе, была тяжелая дорога, но до цели остался один шаг. Что впереди последняя битва и надо рубануться.



— Как игроки отреагировали на хоббитов?

— У молодёжи такое сравнение явно встретило понимание.



– «Локомотив» шёл по дистанции с отрывом, но потом пошли одна осечка за другой. Перед матчем с «Зенитом» у вас не было тревоги?

– Мысли о том, что не выиграем и совсем всё усложним, конечно, закрадывались.



— А у команды?

— Ощущения были простые: у нас два матч-бола, и надо сделать все, чтобы один из них использовать. С «Зенитом» в крайнем случае можно было сыграть вничью. Если бы почувствовали, что что-то не получается – просто закрылись бы. Поэтому главной задачей было надежно сыграть сзади.

Юрий Сёмин разбил «Зенит» на флангах. Он показал, как управляет игрой Сергей Титов – о тактике золотого матча «Локомотива».

«Не обсуждали с Дзюбой зарплату, но я знал сумму»

– Эдер во второй раз в карьере забил «золотой» гол. Просто фантастика. Притом что он не был в сезоне твёрдым игроком основы.

– Когда его оценивали и сравнивали с кучей других игроков, одним из множества факторов была оценка от скаута. Он сказал, что Эдер не теряет присутствия духа ни в каких играх. Даже если ему дадут играть 10 минут в важнейшем матче. У него не бывает мандража. Вы же видели матчи с «Атлетико» – многие начинали играть ниже своего уровня. Когда перед тобой именитый соперник, ты на большом стадионе – это даже на трибуне давит. Страшно представить, что на поле. А вот у Эдера от таких страхов иммунитет. Нельзя просто сказать игроку: «Не переживай». Он от этого не успокоится. Такое либо есть, либо нет.



Второй момент: Эдер спокойно относится к ситуации, когда его выпускают только на замену. В итоге в нескольких ключевых моментах сезона он сыграл решающую роль. Забил решающий гол «Ростову» в гостях на последних секундах, заработал удаление для игрока «Рубина» в Москве. Победный гол «Тосно», гол «Зениту». Огромнейший вклад в успех команды.



– И всё-таки летний выбор нападающего, который никогда не отличался результативностью, выглядел странным.

– Форвардам из других чемпионатов в России крайне тяжело. У нас предвзятое отношение к этому амплуа. От нападающих ждут только голов и в каждом матче. А таких в мире единицы – это игроки уровня Левандовски или Салаха. Их в мире человек пять. Остальные (их тысячи) играют чуть хуже.



В России считают, что для нападающего 5 голов – мало. И 10 голов – тоже мало. У нас плохими нападающими по версии общественности были Кержаков, Павлюченко, Булыкин, Смолов, Кокорин. Нет национального эталона хорошего форварда.



– Эдер всегда забивал не просто мало, а очень мало...

– (Перебивает.) Десять за сезон – не мало! А это его прошлый сезон во Франции. Что, полезли проверять все статистику? Давайте и я с вами. Так-так. Transfermarkt показывает, что семь забил в последний сезон во Франции. Не много, но и не мало! А ещё надо смотреть на детали: чемпионат, партнёры, схема. Тем не менее ниже определённого уровня он не падал нигде. Кроме «Суонси» – там для него выдался откровенно неудачный период.

Новичок «Локо» Эдер: у родителей не было средств, чтобы меня содержать Автор победного гола в финале Евро-2016 рассказал «Чемпионату» удивительные истории из своей жизни.

– Дзюба забивал больше и не требовал времени на адаптацию. Почему «Локомотив» от него отказался?

– Так сложилось. Когда вариант с Эдером уже был актуален, с Дзюбой все еще висело в воздухе. Артем ждал другого предложения. А у Эдера тоже лежал еще один вариант. Выбора между ними не было. Я мог отменить переговоры по Эдеру и ждать Дзюбу. Но с ним могло сложиться, а могло нет.



– То есть представитель клуба не общался с Дзюбой, переговоры не шли успешно и «Локомотив» не переключился на Эдера всего за считаные дни до закрытия трансферного окна?

– Не совсем так. Случилось то, что случилось – смысл вспоминать и обсуждать подробности? Нам очень нравится Дзюба. Хороший нападающий, отношусь к нему с огромным уважением. Жалко, что не сложилось. Но получился другой вариант, мы им тоже довольны.



– Если говорить о зарплате: два миллиона Дзюбе и столько же Эдеру…

– (Перебивает.) В обоих случаях суммы другие. В случае с Дзюбой выше, с Эдером – ниже.



— Это было важно для вас?

— Конечно. Зарплатные требования Эдера были одной из причин для принятия решения. Мы все-таки стараемся очень бюджетно проводить трансферы. Обсуждения зарплаты с Дзюбой не было, но я знал сумму.



– Гол «Зениту» влияет на будущее Эдера в «Локомотиве»?

– Этот гол вновь делает его звездой. Это как минимум.



– Это не ответ на наш вопрос.

– Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества и будем к этому стремиться. Если бы он не забил «Зениту», наверное, наш интерес был бы ниже. Но он доказал свой профессионализм.

«Фарфану в ОАЭ платили около 10 миллионов – вы бы отказались?»

– Вы сказали, что два человека в «Локомотиве» верили в чемпионство с самого начала – Джефферсон Фарфан и Игорь Денисов. Начнём с первого.

– Джеф в первом же интервью сказал, что приехал за чемпионством — как только прилетел. И никогда от слов своих не отказывался. Фарфан – нападающий высочайшего уровня. Европейского, топового. Класса Роббена – у них даже возраст схожий. Так сложилась его карьера, что он уехал из Европы, думая, что отправляется на пенсию. Вы же знаете обстоятельства его поездки в ОАЭ?



– Вы про финансовые условия, которые ему там предложили?

– Да. Они абсолютно нереальные. Около 10 миллионов евро. Когда тебе предлагают такие деньги, можно ехать хоть в Новую Гвинею. И забивать там один гол за сто матчей.



Но в какой-то момент его клуб перестал платить деньги – он даже их потом через суд выбивал. И Джеф вновь образовался на рынке, хотя и был травмирован. С ним близко знаком наш спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.



– У вас ни разу не было ощущения, что трансфер Фарфана ошибочный?

– Почему вдруг оно должно быть? Ну вот представьте, что Рибери чуть больше года проведет вне игры – подписывать его будет ошибкой?



— Фарфан – не Рибери. При всём уважении.

— Француз просто чуть более раскручен в России из-за Лиги чемпионов. Но вы разве не помните, как Фарфан вытаскивал «Шальке» в полуфинал Лиги чемпионов? Как громил соперников по плей-офф в одиночку? Он тащил этот «Шальке». Еще раз, по всем параметрам Фарфан – игрок калибра Рибери и Роббена. Европейская звезда хорошего уровня. То, что из него стали лепить….



– Сбитого лётчика?

– Точно! Это было неправильно. И он это всем доказал.

«Фарфан – никакущий». Золотой сезон «Локомотива» в комментариях Наши и ваши заблуждения о команде Юрия Сёмина.

– Конкуренция с Ари его не смущала?

– Он парень из Перу – привык к сложностям. И к конкуренции тоже привык. Напомнить, с кем он в «Шальке» играл? Рауль, Хунтелаар, Кураньи. Фарфан повидал нападающих хорошего уровня.



– Интерес «Локомотива» понятен. А в чём был интерес Фарфана помимо денег?

– Ему требовалось срочно перезапускать карьеру, причём зимой. В Европе в это время серьезные клубы трансферов не делают – откладывают до августа. К нам он ехал перезапуститься, дальше где-то продолжить карьеру и уже во второй раз уйти на пенсию. Плюс ему было важно вернуться в национальную сборную.



– Сёмин, кажется, очень возражал против этого трансфера.

– Изначально сильно сомневался. Мы много спорили. Юрий Палыч считал, что Джеф возрастной, с трудным характером.



– А как вообще можно было подписывать игрока, если тренер против?

– Мы настояли и в этом шли на сильный риск. Но я придерживаюсь концепции, что игроков покупают спортивный директор и президент. А тренер работает с теми, кого ему купили. У него есть право совещательного голоса, но окончательно решение принимает не он. Это современный опыт функционирования спортивных клубов в Европе.



– В итоге Сёмин сказал вам «спасибо» за эту сделку?

– Пока нет.



– Фарфан добился, чего хотел. Значит, шансы на его уход высоки?

– Скажу так: шансы оставить его высокие. Мы никогда его не обманывали, всегда были искренними с ним.



– В чём будет его мотивация после чемпионата мира?

– Она может пропасть у любого возрастного футболиста, по вашей же логике. Даже у Криштиану Роналду. Стоит ему несколько матчей не забивать, все его хоронят. А он опять забивает 40 мячей за сезон – и все ждут следующего спада. Это называется испорченность.



Новый контракт с Фарфаном – риск не меньший, чем новый контракт с любым другим футболистом. Даже молодым. Он тоже может закончить тренироваться и потерять мотивацию.

«После аварии в клуб прислали письмо». Фарфан наконец-то заговорил Джефферсон Фарфан – про памятник Сёмину, бонусные мили и землетрясение, которое вызвал его гол в Перу.

«Забыл сказать: Эдер – молодец!» — пишет мне Денисов

– Теперь о Денисове. Он прямо сразу обозначил цель — чемпионство?

– Игорь воспитался и провёл лучшую часть карьеры сами знаете где. И выиграл сами знаете что. При огромной любви к «Локомотиву», Денисов оказался здесь по воле обстоятельств. Какие он тут должен ставить задачи? Зарплату получать? Он пришёл и сказал, что надо брать Кубок – бум, взяли. После этого сказал, что нужно выигрывать чемпионат.



— Как это было?

— На сборах. Просто подошёл ко мне и буднично так сказал: «Ну что, надо выигрывать чемпионат».



— Ваша реакция?

— Удивление, конечно. А вы бы не удивились?



– Как вы его контролируете? Он же наверняка после поражений крушит всю раздевалку?

– Только если взглядом. Не надо делать из него монстра. Игорь ответственный и дисциплинированный, хотя внутренняя энергия в нём просто клокочет. Ну написал про допинг-офицеров то самое слово. Но его на тренировку не отпускали! Он ждёт, а его не отпускают и не отпускают.



– То есть вы его понимаете с человеческой точки зрения?

– Представьте, что вас охранник не пускает на любимую работу. Забрал ваши документы и ушёл. И вы два часа стоите, ждёте его. Что вы скажете ему?



– Вы договаривались с Денисовым, что в его контракте будут особые пункты для контроля поведения?

– У него обычные пункты в контракте. Это вообще-то бывший капитан сборной России. Обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка. Чемпионат России трижды брал. Вы как вообще представляете, что я ему говорю: «Ты будешь играть по специальному контракту»? Серьёзно?



– Когда Денисов поскандалил с допинг-офицерами – это был подрыв доверия?

– Человек сорвался. Кто-то кому-то нагрубил, бывает такое. Это даже не срыв, а небольшое дисциплинарное нарушение. Он написал объяснительную, сказал, что был неправ.



— Что было в этой объяснительной?

— «Я сорвался, должен был уважать офицеров РУСАДА». Хотя формально это действительно дисциплинарное нарушение – как если бы человек проехал на красный свет. Будь он хоть сто раз хорошим, он нарушил. Поэтому мы его оштрафовали.



– Что вы думаете о его отсутствии в составе сборной России?

– Полагаю, точка невозврата в этой ситуации пройдена. Станислав Черчесов принял решение, и его надо уважать. Мы общались по этой теме, но сейчас уже поздно что-то менять. У Станислава Саламовича самая тяжёлая работа в мире. Давайте не будем на него давить. Нужно верить в него и желать удачи.



«Локомотив» все свои задачи на сезон решил, поэтому вся наша любовь и доверие направляются на сборную. Этим людям творить историю, им надо помогать.



– Вы уже говорили, что Денисов стремится на любимую работу. Но общение с прессой – тоже его работа, нет?

– Его ситуация – особенная. Он уже обжёгся однажды. Вы помните, что большое интервью, которое он дал в «Зените», на какое-то время сломало его карьеру. У человека травма, связанная с медиа. Он это так воспринимает, это боль, которая с ним всегда. После этого эпизода Игорь практически прекратил общаться с прессой. Может быть, это неправильно, но переубедить его в этом невозможно.



– Правда, что Денисов часами готов общаться о рыбалке?

– Или о шахматах – он шикарно в них играет. Игорь – очень разносторонняя личность. Да что мы всё о Денисове? Получается, что я за него интервью даю! Вот, пока мы говорим, он пишет мне сейчас эсэмэски: «Суперкубок надо брать будет»; «Забыл сказать, Эдер – молодец»; «Не могу без работы». Мысли по ходу дела приходят.



– Характер Денисова хотя бы раз вас поражал?

– Да он постоянно поражает. Для меня он как супергерой. Можно бесконечно восхищаться. А вообще у нас каждый игрок – целая глава романа, можно комиксы писать. Мануэл Фернандеш как Каратель из комиксов Marvel, которого отстранили от профессионального футбола на два сезона. Один тренировался целый год! После годовой дисквалификации многие восстановиться не могут, тело теряют. Фернандеш этот период прожил. Это всё равно, что пожить на необитаемом острове и вернуться.

«Вышли с Миранчуком на балкончик, и я сказал: «Видишь, мы не обманываем»

– Вы вообще видели раньше футболистов, которые во время сборов сидят на лавочке и читают книгу? Мы сейчас как раз о Фернандеше.

– Ману – очень специфический человек, интеллектуал. Он шикарно знает иностранные языки. У него английский – как у профессора университета, такой, что рядом с ним я краснею за свой язык. Для меня это абсолютный феномен. При этом компанейский человек, с ребятами в нарды играет.

Фернандеш: иногда страшно, когда Сёмин кричит или бросает бутылки Один из самых закрытых легионеров РФПЛ откровенно говорит о переводе в дубль при Смородской, работе с агентом Мендешем и любимых книгах.

Ещё один уникальный человек – Антон Миранчук. Его отправили в Эстонию – он пожил там и заиграл на фантастическом уровне. Как будто ссылку отбыл. Мало кто так возвращается. Он не потерялся, не упал духом. На первом же сборе получил травму и пережил её героически. Да, братья могут падать духом, волноваться, не всегда стабильно играть. Но это от молодости. Хочется, чтобы они шагнули ещё на ступеньку выше.



– В какой-то момент вы говорили, что Алексей Миранчук – уже практически игрок другого клуба. Расскажите, как развивалась эта ситуация?

– На тот момент мне казалось, что всё. Практически всё было решено – процентов на 99. Сам он не имел права подписывать договор с «Рубином», но мы были близки к этому.



– Что изменило ситуацию?

– Если откроете официальный сайт «Рубина» на странице от февраля 2017 года, то всё поймёте (решением попечительского совета ФК «Рубин» в клубе сменился менеджмент. – Прим. «Чемпионата»). По всей видимости, сделка была не до конца согласована внутри «Рубина».



– На тот момент контракт с Антоном Миранчуком был уже подписан?

– Нет, но он был согласован. И его будущее не зависело от ситуации с братом – мы бы подписали его в любом случае.

Чему учит пример Антона Миранчука, и почему он важен Теперь им интересуются даже в Англии.

— Как прокомментируете интерес «Борнмута» к Антону Миранчуку?

— Послушайте: мир полон слухов. Агент, который знает агента, который знает друга агента… «Мы интересуемся этим, интересуемся тем». Это вообще самая популярная тема для любых разговоров. Этих разговоров тонны. Их можно на хлеб намазывать. А теперь я расскажу, как все устроено по-настоящему.



— Интересно.

— У каждого английского клуба – ввиду того что у них много денег – есть скаутская служба. Она ведет базу данных. В этой базе – вы удивитесь – есть Россия, наш чемпионат. И когда открываешь базу РФПЛ, в первой десятке есть оба Миранчука. Они точно есть в базе каждого английского клуба. Когда разговор заходит об этих позициях, они всплывают в каких-то листах. Вот это и принято выдавать за интерес.



Конечно, какой-то интерес будет, более или менее предметный. Братья находятся в топ-листе. Иногда Алексей стоит там под номером один. Когда открываешь вкладочку Россия, самый первый игрок там Миранчук. Иногда это Головин. Значит ли это, что абсолютно все английские клубы интересуются Алексеем? Нет.

– В чём главная причина колебаний Алексея в истории с контрактом?

– Их с братом предыдущие соглашения с «Локомотивом» были слабо оформлены с точки зрения защиты интересов клуба. Игроки плохо представляли себе свои перспективы. Но по мере общения с тренером, со мной и новым спортивным директором, они приняли решение остаться. Особенно со спортивным директором.



– Что он им сказал?

– Слова были примерно такими: «Ребята, я на своём веку видел столько талантливых футболистов, сколько вы себе представить не можете – начиная с Мануэля Нойера и заканчивая Юлианом Дракслером, Сане и кем хотите. Я не просто знаю, как выглядит футболист за € 50 млн, я видел все этапы его взросления. И знаю, что для игрока хорошо, а что нет. Так вот вам до чемпионата мира не нужно никуда – лучше быть там, где вам комфортно, где ваш дом, где мама работает, где знакомый стадион, где в вас верят и вас любят, где будут прощать маленькие огрехи, где будут терпеть, на вас будут надеяться. Здесь у вас будут старшие товарищи, с которых можно брать пример: Фарфан, Фернандеш, Денисов. Вы будете работать с тренером, который в вас верит». В итоге они всё больше и больше склонялись на нашу сторону.



– Когда вы поняли, что они решили в пользу «Локомотива»?

– Воспоминания уже размываются, но в моей памяти я позвал Антона на подписание – он пришёл со своим агентом Вадимом Шпинёвым. Мы подписали соглашение, потому что тянуть уже было нельзя. На агента произвело впечатление то, что согласовали мы всё ещё зимой, а летом подписали. Агент сказал: «Вы, ребята, молодцы, держите слово».



Потом я поговорил с Алексеем. Мы вышли на балкончик, который у нас есть на трибунах, стали говорить о разных перспективах. Я ещё раз повторил, что ему говорил Эрик, что говорил я, и добавил: «Вот видишь, мы люди надёжные, не обманываем. Мы в тебя верим и любое твоё решение будем уважать. Я был в другом клубе и знаю, что это такое – тебе не надо сейчас идти туда, где к молодым относятся по-другому».

«Антоха, что ж ты делаешь?! Не подставляй меня!» Алексей и Антон Миранчуки — о лидерстве «Локомотива», контрактах, «Зените», Европе и Неймаре, который не посоветовался с ними.

– Что вы подумали, когда прочитали интервью с агентом Павлом Андреевым по поводу контрактов Миранчуков, про угрозы матери, некорректное поведение в процессе переговоров?

– А сколько интервью он давал после этого? Может быть, это было частью спектакля? Значит, он хотел затронуть именно эту тему. Поговорите с мамой Миранчуков, она работает у нас в интернате. Вы видели её на последнем матче с «Зенитом»? Разве она выглядит недовольной?

Братья Миранчуки Фото: «Чемпионат»

В итоге всё закончилось благополучно для всех. И агенты сделали свою работу, и мы. А дальше нас ждёт шикарное будущее! И даже интервью Павла Андреева сыграло свою позитивную роль.

«Подписав контракт с Сёминым, решили успокоить всех»

— Теперь давайте о ещё одном интервью. Вернее, пресс-конференции. После матча с «Краснодаром» Юрий Сёмин произнёс слова про пятую колонну. К кому были обращены?

– Не пойму одного: слова прозвучали от Сёмина, а спрашивают у меня. Почему? Наверное, он хотел подать кому-то сигнал. Но данная ситуация к обоюдному счастью уже разрешилась.

«Есть пятая колонна — она не хочет, чтобы Сёмин продолжал дальше» «Локо» ещё не чемпион, но Палыч – лучший. Огненная пресс-конференция — о фейках, Анчелотти и бреде после поражения от «Краснодара».

— В понедельник Сёмин говорит про пятую колонну, и меньше чем через неделю с ним подписывается новый контракт. Совпадение? Или все же Сёмин своими словами подтолкнул к новому контракту?

– Если вы так хотите думать, то думайте. Но заметьте, ни один контракт так не обсуждается, как контракт Сёмина.

У Сёмина была уникальная возможность. Но он от неё отказался В мире не так много тренеров, кому повезло с таким шансом.

— В данной ситуации это естественно.

— Попробую объяснить свою логику. На лидере всегда гипервнимание. Мы никак не могли оформить чемпионство, и все жаждали понять, что же случилось. Поэтому мы решили успокоить всех.



— Убавить газу?

— Ага. Поддать угля и убавить газу (улыбается).



– Как происходило подписание этого контракта?

– В четверг я приехал на базу и сказал: «Юрий Павлович, вот ваш контракт». Он посидел, почитал, подумал. На следующий день мы снова встретились и он все подписал.



– Никаких вопросов у него не возникло?

– Какие-то возникли, но по мелочи. Никаких изменений он не вносил.



– Глава РЖД Олег Белозеров ваш шаг одобрил?

— Да. Но уже после матча с «Зенитом». Сказал, что я молодец и правильно поступил.



— Сёмин почему-то поблагодарил за поддержку руководство РЖД.

— Я не знаю, почему. Решение по новому контракту принимал я.

«Надеюсь, в ближайшее время отпразднуем с Сёминым по-настоящему» 8 вопросов Валерию Газзаеву о победе «Локомотива» и секрете успеха Юрия Сёмина.

— Условия автоматического продления такие же, как и раньше?

— Да. Место в пятерке или в финале Кубка России.



– А еврокубки? Тут планка есть?

– Лигу чемпионов мы не обсуждали. Но поймите: контракт может быть расторгнут каждый день без объяснения причин. Это норма для любого тренера в мире. Просто платится неустойка – и соглашение расторгается. В прошлом контракте Сёмина было так же. Мой контракт тоже может быть расторгнут на тех же условиях.



— А какой у вас контракт с «Локомотивом»?

— Пятилетний.

«Год назад была горячая дискуссия – обсуждали возможность смены тренера»

– За несколько недель до продления контракта с Сёминым вы рассматривали вариант приглашения известного европейского или молодого российского специалиста. В том числе рассматривали Сергея Семака. Насколько это правдиво?

– Это не соответствует действительности.



– Вы виделись с Карло Анчелотти. О чём общались?

– Конкретно по общению с Анчелотти не готов ничего сказать. Даже не готов подтвердить факт встречи.



– А если бы вы встретились с Анчелотти за неделю до матча с «Зенитом», о чём бы вы говорили?

— О том финале Лиги чемпионов, в котором они выигрывали 3:0 после первого тайма. Спросил бы: «О чём вы говорили в перерыве в раздевалке?».



– А если серьёзно?

– Серьёзно. Неужели вам это неинтересно?



– Почему вы сейчас не готовы говорить об Анчелотти?

– Поймите: я встречался с десятком человек за прошедшую весну: тренерами, бывшими тренерами, агентами, даже игроками. И тут возникла информация, за которую все меня стали укорять. Не могу понять, почему президент клуба не может находиться в таком контакте? Это обычная работа футбольного функционера.



– Даже в такой ситуации с тренером?

— В какой ситуации? Это вы определяете для себя правила, по которым я с кем-то могу встречаться, а с кем-то нет.



– Вы же понимали, какой это встретит отзыв?

– И какой же?



– Непонимание.

– Журналистам, возможно, и не нужно понимать некоторых вещей. Может, их и не надо объяснять? Это может быть связано с будущим, например.



– Эта встреча могла касаться темы покупки Марио Балотелли?

– Давайте я закруглю тему. Если бы даже такое общение и было, оно никак не было бы связано с «Локомотивом».



– Тогда вернёмся в ещё более далекое прошлое. Совет директоров после сезона-2016/17 оказался одним из ключевых событий будущего чемпионского сезона. Ведь тогда будущее Сёмина решил один голос.

— Есть определённое непонимание. Решение по кандидатуре главного тренера принимает президент. Совет директоров его согласует или не согласует.



– Вы приняли решение об уходе Сёмина, но совет директоров его не согласовал?

– Дискуссия была иной, не об отставке. Ваша информация отличается от истины. Она не совсем корректная. Такого не было.



– Чему был посвящён совет директоров?

– Там было десять пунктов, подведение итогов, обсуждение нашей спортивной составляющей.



– Но вопрос о кандидатуре тренера выносился на голосование?

– Не было голосования. На повестке дня такого не было. Была дискуссия, она была горячая. В том числе обсуждали возможность смены тренера.



– Почему вы допускали такой вариант?

– Потому что эту возможность надо допускать всегда. Закончился сезон, начинается другой. Результаты были противоречивые. С одной стороны, мы выиграли Кубок. С другой стороны, не очень удачно выступили в РФПЛ. Коллеги пришли к мнению оставить тренера, после чего я принял это решение.

Кубок, молодёжь и спокойный Денисов. Юрий Сёмин в полном порядке Главные достижения главного тренера «Локомотива» за последние два года.

«Природа нашего несогласия с Сёминым идеологическая»

— Сёмин в недавнем интервью чётко обозначил: он хочет, чтобы вы не вмешивались в спортивную часть. Что вы думаете по этому поводу?

— Не тайна, что Юрий Павлович исповедует эти взгляды. Здесь нет криминала. Сказал и сказал. И ещё раз скажет, поверьте. И я скажу. Это обычные дискуссии.



– Тем не менее очень интересна ваша реакция.

– У меня другая точка зрения. Есть природа нашего несогласия, она идеологическая. Сёмин считает, что вся спортивная часть должна подчиняться главному тренеру. Я же вижу, что идеологически во всех прогрессивных клубах мира спортивный блок подчиняется президенту и делится на несколько частей: за селекцию отвечает спортивный директор, за медицину – главный доктор, за тренерскую часть – главный тренер. Это моя идеологическая концепция и платформа. Я вот прямо верю в неё. Юрий Павлович верит в другую. Мы не про «Локомотив» говорим, а в принципе идеологически. Он говорит: «Футбол должен вот так выглядеть». Я говорю: «Нет, так не надо уже, не работает». Эти времена прошли. Сейчас на тренера сваливается такая огромная нагрузка, что он уже это не может контролировать. Это слишком сложно. Такая система больше не может работать эффективно.



Мы набираем специально обученных скаутов. Кто угодно им быть не может, это тоже уже в прошлом. Более того: скауты уже делятся на детских и взрослых. Даже это разные специализации. То, что видит детский скаут, не видит взрослый. Это специальная программа обучения. Условный пример: я и специалист из филармонии слушаем музыку. Он слышит, как берёт ноту тромбон, а я – нет. То же самое и скаут. Грубо говоря, он знает, на что смотреть. У него есть система записи, фиксация фактов. Он работает тщательно.



– Ваша точка зрения понятна. Но вы не боитесь однажды проснуться и прочитать, что у Геркуса конфликт с футболом?

– Нет. (В этот момент Илья Геркус показывает пальцем на чехол телефона, на котором написано: «Локомотив» – чемпион России». – Прим. ред.).



– Потому что это невозможно?

— Главное: потому что я не боюсь про себя прочитать ничего. Про меня уже всякое писали.



– А если это будут слова от Юрия Палыча?

– Уверен, Юрий Павлович никогда про меня этого не скажет. Конфликта с футболом у меня нет.

«Есть люди, которые держат дистанцию между собой – это нормально»

– Тем не менее показалось, что самые холодные рукопожатия, которые были на церемонии награждения «Локомотива» – это ваши с Сёминым.

– Вы нагнетаете.

«Они терпели нас. Ну а мы… Мы лучшие». 5 эмоций от чемпионства «Локо» Оттенки золота «Локомотива», которые вы могли не увидеть по телевизору или с трибуны.

– Сёмин сейчас главная тема. Вернее, не сам Сёмин, а «Локомотив» и ваши отношения с главным тренером.

– Главная тема – «Локомотив». Никто не может быть выше клуба. Все менеджеры приходят и уходят. Даже Билл Шенкли и сэр Алекс Фергюсон не могут быть выше «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».



– Вернёмся к празднованию. Показалось, что у вас было видно больше желания пожать руку Сёмину, чем у Юрия Павловича. Почему так?

– Не знаю. Но поймите: есть люди, которые держат дистанцию между собой. Это нормально. Это не значит, что он меня не уважает и не ценит. Вечером мы совместно с ним замечательно праздновали.



— Вы, кстати, отмечали там же, где «Спартак» — в «Ласточке». Почему?

— Намоленное место (улыбается). Я ушёл оттуда в три ночи. А ребята ещё раньше переместились куда-то ещё.

— И снова к теме ваших взаимоотношений с главным тренером. Вы не считаете, что «Локомотив» создал уникальный прецедент?

— В чём?



— Говоря о чемпионских командах, многие вспоминают гармоничные тандемы руководителей: Сёмина и Филатова, Газзаева и Гинера. Но «Локомотив» добыл результат, несмотря на внутреннюю конфронтацию. Не кажется, что этим вы переписали историю?

– Согласен, что главное – это результат. Вклад каждого оценит будущее поколение.



– Всем дружить не обязательно?

– Так и в команде не все дружат. Думаете, футболисты уходят с тренировки в обнимку пить кофе семьями? Ничего подобного, они могут вообще не разговаривать друг с другом. В больших командах такое бывает сплошь и рядом. Вы на работе со всеми дружите? Обнимаетесь со всеми при встрече? Сомневаюсь, потому что это не очень нормально. Если вы любите свою профессию и показываете шикарный результат, обниматься — необязательно.



– Не боитесь делёжки чемпионства?

– Нет. Оно такое огромное, что его должно хватить на всех.



– Не думаете, что сейчас начнётся «контрактное похмелье» и многие захотят это использовать, чтобы выбить себе лучшие условия?

– Да перестаньте, все мы взрослые люди. Я этого не боюсь.

«Сёмин был очень сильно против трансфера Караваева»

– Приглашение Фарфана – заслуга ваша и Эрика Штоффельсхауса. А есть ли игроки, прогресс которых вы можете назвать заслугой Сёмина?

– Заслуга Юрия Павловича есть везде, потому что он замечательно организовал тренировочный процесс, сборы, восстановление. Есть игроки, которых он «сподвиг»: Влад Игнатьев, например, какое-то время не играл, а потом стал игроком основы. Юрий Павлович нашёл к нему ключи.



– Вы не послушали Сёмина в истории с Фарфаном. Почему согласились с тренером, когда он наотрез отказался от Караваева?

– В той ситуации решили, что стоит его послушать. Он был очень сильно против этого трансфера. Юрий Палыч считал, что правых защитников у нас в избытке. А если тренер прямо настаивает, что не надо, — смысл гробить парня, который к тому времени и так уже грустил в Праге?



– Правда, что вы были против трансфера Кверквелии?

– Как это? Нет. Конечно, я был за. Его смотрели наши скауты, смотрел я. Консультировался с Эриком. Вести те переговоры мне помогали, потому что в «Рубине» была непростая ситуация. Саба – замечательный игрок и хороший человек.



– Было много слухов о том, что он может перейти в «Спартак» после полугода аренды в «Локомотиве». Они правдивы?

– Сам вопрос странный, потому что все клубы видят хороших игроков друг друга. Можно ли называть это интересом? Наверное, да. На всякий случай все в курсе, кто агент футболиста, какие там отступные, какой срок контракта. Такие разговоры всегда идут, иногда просто на всякий случай. Все друг про друга всё знают. Мне не надо никуда звонить, чтобы знать информацию о Головине, Селихове, Зобнине или Кузяеве. Это невозможно скрыть.



– Но вы допускаете переход Кверквелии в российский клуб?

– Зависит от амбиций клуба. Вдруг это будет большой клуб и он решит положить на Сабу весь бюджет?



– Прямо весь?

– О'кей, не весь. Но много. Мы оцениваем Кверквелию очень высоко. А для российского клуба эта цена будет примерно на 15 процентов выше.



Это своего рода премия за то, что после перехода Кверквелии нам будет сложнее забивать этой команде голы. Соломон – топовый защитник для нашего чемпионата. Он адаптирован, знает турнир, всех форвардов лиги. А ещё он, как и Эдер, вообще ничего не боится.



– Одним из самых грустных людей в чемпионской раздевалке был Алан Касаев – игрок из десятки самых высокооплачиваемых игроков клуба, который отыграл всего 55 минут в сезоне. Вы планируете решать будущее столь дорогого актива?

– Я слышу в ваших словах сарказм. Будущее? Надо искать для него варианты. Прежде всего надо с ним поговорить.



– Много ли в клубе таких же игроков — чьё будущее под вопросом?

– 14-15 человек играют в основной обойме, остальные получают меньше времени. Работа спортивного директора – искать варианты для тех, кто недоволен своей ситуацией. Мы будем всё это обсуждать, в том числе на совете директоров.

«Вели Селихова и Лунёва. Но Медведев не хуже»

– Вы сказали, что в приобретении игроков у тренера есть совещательный голос. Но глобально это прерогатива спортивного директора.

– Тренер имеет право вето. И была пара случаев, когда он этим правом пользовался.



– В глубоком запасе сейчас сидит вратарь Медведев. В одном интервью вас спросили о его приобретении, и вы ответили, что это молодой и перспективный игрок.

– Я и сейчас так отвечу. Этот вратарь может играть на высоком уровне. Это один из немногих российских вратарей с огромным потенциалом. По потенциалу это вратарь сборной России.



– Почему тогда в случае травм Гилерме играет Коченков, а не он?

— Я не вмешиваюсь в решения тренерского штаба, какое бы иное мнение я ни имел.



– Какие подъёмные были у Медведева?

– Большие, так как это был свободный агент. Такова природа ценообразования. Если игрок свободный агент, то он не бесплатный. Это не одно и то же. У него есть трансферная стоимость. Она у него была такой же, как сейчас, или чуть больше – в районе пяти миллионов евро. Сколько заплатил «Зенит» за Лунёва? По нашей информации, в районе этой цифры. Сколько заплатил «Спартак» за Селихова?



– Меньше, чем «Зенит» за Лунёва.

– Селихов и Лунёв – два вратаря с похожими характеристиками. Мы их обоих вели, как и Медведева. Двух перехватили наши конкуренты, мы взяли третьего, ориентируясь на те же цены.



– Представляете, как это дико выглядит: вторым вместо Гилерме выпускают не подписанного за большую сумму Медведева, а выгнанного из «Томи» Коченкова?

– Журналисты спрашивали тренера, почему он принял такое решение. Он вам объяснил. Почему вы меня спрашиваете? Я только что ответил, какая у меня идеология: при прочих равных я ставил бы молодого российского игрока. Точка. Если тренером принято такое решение и тем более оно сработает, я уважаю его. Значит, он был прав, а я – нет. Но у нас был план Б. Плохо для клуба это?



– Дорого.

– Вы оцениваете экономику «Локомотива» с точки зрения затрат и считаете её дорогой? Это самый эффективный клуб с точки зрения затрат. Вы берёте и из всей нашей эффективности выделяете маленький, незначительный кусочек. А вообще, меня всегда удивляло, как вы, журналисты, прекрасно разбираетесь во всех футбольных вопросах, в том числе экономике и ее эффективности. Таким знаниям можно позавидовать.



– Насколько масштабным должно быть обновление команды перед Лигой чемпионов, чтобы не повторилась история с «Атлетико»?

– Мы будем усиливаться. Часть людей придут, часть людей покинут команду. Это вопрос баланса поиска возможностей.



– Как оцените возможное возвращение Сычёва в «Локомотив»?

– Мы дали ему шанс вернуться. Сейчас надо разговаривать с Дмитрием и понимать, что делать дальше.

Сычёв: люди, которые желали мне плохого, сделали своё дело очень хорошо Один из главных талантов русского футбола даёт большое и искреннее интервью «Чемпионату» обо всём.

«Слухи про «Зенит» надоели – будущее связываю с «Локомотивом»

– Недавно прошли слухи о том, что вы можете стать новым президентом «Зенита». Что скажете?

– Слышал эти слухи. Когда тебя отправляют в заслуженный клуб, это в какой-то степени льстит. К тому же этот клуб мне не чужой. На практике этого интереса к моей скромной персоне нет. Да и слухи эти уже надоели. Их уже очень много, и они начинают докучать. Будущее связываю с «Локомотивом», и обсуждать гипотетические шансы считаю некорректным по отношению к клубам.



– Отношение болельщиков к вам – неоднозначное.

— Я такой, какой есть. И стараюсь всегда быть искренним. Повторюсь, уже не боюсь про себя прочитать ничего.



– Как вы восприняли баннер на фан-секторе «Зенита»?

– Это те же самые люди, которые писали баннер: «Что ж вы, «Локо», мнёте …». Тот же размер. «Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик».



– Как вы оцениваете то, что фанаты кричали после чемпионства в адрес Ольги Смородской?

– Я не поддерживаю такое. Считаю, что это абсолютно не чемпионское занятие – кричать такие вещи.



– А для футболиста чемпионское занятие — выходить к болельщикам и скандировать: «Я никогда не устану повторять»? Все знают, что там дальше про «Спартак».

– Абсолютно точно это не красит игрока, который это сделал. Он сам это осознал и извинился. Это может показаться такой дерзостью, шалостью. Я узнал про это на следующий день, когда Дима уже извинился. Ну сделал глупость человек – давайте не заострять внимание на этом. Надо искать позитив. Всё-таки этот день героически прошёл.



– Болельщики «Спартака» обвиняли «Локомотив» в том, что празднование было чересчур скромным. Есть что ответить?

– Каждый празднует, как умеет. Они хотят самогон – да пожалуйста. Кто им мешал в этом году самогон пить?



– Почему вы не пустили фанатов на поле?

– Изначально я пообещал им, что мы попробуем это организовать. Затем в клуб пришёл ответ из МВД. Нам настоятельно не рекомендовали этого делать. Причины такой позиции в том числе в последствиях прошлогодних празднований «Спартака».



– Там были сложности?

– Да. Давайте я зачитаю вам текст: «МВД возражает против возможного проведения акции с организованным выходом болельщиков на футбольное поле, учитывая негативный опыт… По окончании указанных мероприятий за медицинской помощью обратилось более ста человек». Они предупредили меня лично об уголовной ответственности.



У нас тяжёлый стадион, есть ров, отделяющий трибуны от поля. Наши болельщики с пониманием к этому отнеслись, и мы организовали чудесный праздник на площади. Все были веселы, дисциплинированны. Радость била через край. Они радовались до матча, после него. Атмосфера была чудесная, замечательно организован матчдэй. Файеры на паровозе – замечательная идея. Болельщики – молодцы, все службы, которые организовали праздник, – тоже, коммерческий директор клуба Игорь Смирнов – самый большой молодец.

Танцы Ротенберга и пение Баринова. «Локомотив» отметил чемпионство дома Праздновали устало, но довольно жарко.

«С бородой ужасно есть мороженое»

– Концерт L’One – коммерческая история?

– Это была совместно желаемая история.



– Он выступал бесплатно?

— В какой-то степени. Конечно, мы платили музыкантам. Сам он гонорара не брал. Взял какие-то деньги расплатиться с ребятами.



– Активности в день матча «Локомотива» — это лучшее, что происходит для болельщиков в этом сезоне. Но сколько это стоит?

– Несущественных денег по отношению к тем средствам, которые мы зарабатываем сейчас.



– Уровень стоимости одного матчдэя?

– Это зависит от матча, но в среднем сотни тысяч рублей. Когда выступают топовые исполнители, такие как «Ногу свело», доходит до миллиона (хотя и не переваливает за него). При этом выручка с топовых матчей идёт далёко за 20 млн рублей.



– Какие это матчи?

– С ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом». Мы удвоили в этом сезоне нашу самую большую выручку.

«Локомотив» уже чемпион. По отношению к болельщикам Работать с аудиторией нужно именно так, как это делают в «Локо».

– 12 800 зрителей — средняя посещаемость «Локомотива» в этом сезоне. Как её оценить?

– Оценка посещаемости – очень сложная задача. Средняя цифра ничего не значит, потому что часть людей проходит по абонементам, часть по бесплатным приглашениям, часть по билету. Правильно в данном в случае апеллировать к количеству проданных билетов за деньги. А потом смотреть через год на матч с этим же соперником примерно в это же время. Факторов много. Отслеживать динамику, у вас появляются рейтинги по каждому сопернику, выручка. Не надо смотреть на посещаемость. Это важный показатель, но не главный.



Так вот билетов мы продали на 80% больше, чем прежний рекордный показатель. А посещаемость выросла меньше, чем продали билетов за деньги. Потому что раньше больше людей ходило по приглашениям. Для нас главная задача сейчас – понять, кто мы такие.



– И кто вы такие?

– Мы – часть индустрии развлечений. Она очень эволюционировала по сравнению с СССР. Сейчас она всё больше напоминает европейские и американские аналоги. Набор развлечений, который предлагают в Москве и других городах, очень близок к западноевропейской матрице. А спорт эту эволюцию не прошёл.



– Почему?

– Не стал частью индустрии развлечений, как в Америке. В него так не инвестировали. Туда не пришли менеджеры, которые вытаскивают спорт и ставят его рядом с индустрией. А нас захватила поп-культура. К нам пришли и сказали: «Вы будете смотреть «Marvel». Мы сначала этого не понимали, но нам за 10 лет рассказали, кто такой «Железный человек», кто такие «Стражи галактики». И теперь премьера фильма «Мстители. Война бесконечности» бьёт все кассовые рекорды в первые дни. И мы сейчас оказываемся ниже, чем несвойственные нам фильмы прекрасной компании «Marvel».



– Почему спорт так не сделал?

– Мы должны были проделать такую эволюцию. Хоккейная и баскетбольная лига это уже потихонечку начали. Во время перестройки и образования КХЛ наши функционеры полностью скопировали систему НХЛ. Начиная с Кубка и заканчивая дивизионами. Скоро начнут площадки заужать – помяните моё слово.



— У «Локомотива» одно из самых суеверных чемпионств. Сколько раз дополнительно заказывали белые майки?

– Это обычная процедура. В «Зените» 2007 года была та же ерунда с белыми майками. Что-то не пошло и начали играть в белых майках.



— А ваша борода? Это тоже суеверия? Как в хоккее?

— Что-то вроде. Но завтра я её сбрею.



— Не нравится?

— Ага. Мороженое с ней есть ужасно, например (улыбается).

«Если будем делать крышу в Черкизово, хотели бы ряд матчей сыграть в «Лужниках»

– Вопрос по поводу проекта крыши в Черкизово. На какой он стадии?

– Сейчас – на стадии поиска технологического решения. Крыша как объект, имеющий массу, должна висеть на каких-то опорах. На нынешних конструкциях она висеть не может: они не выдержат. Нужно строить новые, и мы занимаемся просчётом этой конструкции. Решение должно быть комплексным: это и вопрос закрытия фасада, и системы прогрева воздуха. Два месяца уйдёт на принятие окончательного решения, потом мы пойдём защищать его у акционера. И когда мы получим одобрение, приступим к исполнению. С этого момента до окончания исполнения мы планируем отсчитывать два с половиной или три года.



– Это будет отдельная статья расходов?

– Безусловно. Никакого отношения к бюджету не должно быть.



– Был слух о переезде на «Динамо» на время стройки.

– Мы закладываем в ТЗ параметры, при которых тотального прекращения игр на нашем стадионе не будет. Только несколько игр. Летняя и зимняя пауза, плюс перенос трёх-четырёх игр. Мы рассматриваем «Лужники». Чемпион России должен играть на большой арене. Да, может, он будет чуть пустоват. Будем стараться создавать праздник. Это вызов, почему нет?



– Что будет со всем остальным: полы, проводка, Wi-Fi, который пропадал на игре с «Зенитом»...

– Мы не каждый день проводим такие игры. В условном матче с «Уфой» никаких проблем уж точно не бывает. В некоторых топ-матчах Wi-Fi и правда не всегда справляется. Но это первый аншлаг за несколько лет.



– После того как вы стали чемпионом, о чём мечтаете?

– Чтобы сборная России принесла нам минуты счастья на чемпионате мира.



– Может быть, что-то конкретное? Например, выход из группы?

– Мы ни разу не выходили из группы. Мы даже не в каждом чемпионате мира участвуем. Послушайте, надо быть реалистами. В этом преимущество «Локомотива» — мы реалисты. Именно поэтому мы ставили задачу поставить в пятёрку. У России очень опасные соперники. Уругвай — это не просто Уругвай. Это ого-го какой Уругвай — Уругваище. А думаете, с Египтом будет легко? Это будут тяжёлые игры. На чемпионате мира играют лучшие из лучших. Лично я очень хочу, чтобы наши молодые ребята, Миранчуки в том числе, справились с волнением и заиграли. Будем болеть!

Рейтинг кандидатов в сборную России. 28-й тур. Полузащитники и нападающие Выбираем состав сборной России за Станислава Черчесова.

Беседовали Иван Карпов, Павел Пучков и Денис Целых.