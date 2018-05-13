Иногда стоит обернуться и по-новому взглянуть на РФПЛ

В России закончился сезон-2017/18. И как бы мы ни шпыняли РФПЛ, это был классный период. Мы можем ещё не осознавать этого, но, кажется, столько эмоций наша лига не дарила никогда.

В драку полез даже Ребров! Самый интеллигентный человек в РФПЛ. Так о нём отзывался Роман Широков, а он в этом деле знает толк. В параллельном матче наконец-то отличился Заболотный. Поразив ворота, он выдал такой львиный рёв, что его вена едва не отделилась от шеи.

Трогательным получилось прощание клубов со своими ведущими игроками. Кришито, уходя, плакал, защитникам ЦСКА посвятили кучу баннеров. В «Краснодаре» вообще замутили потрясающую штуку – на газоне изобразили футболки игроков, покидающих клуб. Хочется верить, что фишка станет отличительной чертой клуба и будет появляться в Краснодаре периодически.

Слёз в этом сезоне тоже хватало. Это далеко не только Кришито, уходящий с арены «Санкт-Петербург» навсегда. Это в первую очередь Шатов, который вернулся на родной стадион в майке «Краснодара».

Почему плакал Шатов? Объясняем Самый эмоциональный матч сезона, в котором всё сошлось на Шатове.

В плане эмоций мало что может сравниться с голами Шатова и Дзюбы команде Манчини. Некоторые мои коллеги даже считают матч «Арсенал» – «Зенит» (3:3) самым ярким в истории РФПЛ. И даже никакие дерби «Спартака» и ЦСКА не сравнятся.

Какая-то невероятная драма разворачивается вокруг Дениса Глушакова. То он пьёт чемпионский самогон с болельщиками, то он не сильно востребован – ни Каррерой, ни Черчесовым. А ведь по ходу сезона «Спартак» продлил контракт с Глушаковым до 2020 года.

За пределами топ-5 тоже есть жизнь. А ещё люди, которые вызывают эмоции. Взять тот же приезд Евсеева в Черкизово. Помните, что этому предшествовало? Матч из Перми перенесли не на нейтральное поле, а на гостевой стадион. На тот самый, с которым у Евсеева многое связано. Ему удалось зарядить команду так, что она вышла с каким-то остервенением и победила «Локо». Славная заварушка получилась.

Отдельно хочется порадоваться за «Уфу». Увы, многие говорят лишь о роли Семака. Она, безусловно, велика, и сейчас для «Зенита» не стоит вопрос, кто из россиян главный кандидат на место Манчини. Вовремя в «Уфе» продлили отношения с Семаком – могут заработать. И как раз роль клубного руководства тоже стоит отметить.

Помню, как общался с главой БАТЭ Капским (близким другом Гончаренко). Он признавался, что нынешний тренер ЦСКА был приятно удивлён профессионализмом «Уфы». Особенно после необъяснимых уходов из «Кубани» и «Урала». Капский сказал:

– Гончаренко знал, что его не предадут и не обманут в «Уфе». Там ребята не звёздные, но работают в клубе на совесть. Что говорят, то и делают. Руководство «Уфы» не вело игры за спиной главного тренера.

Неизвестный Гончаренко. 11 дивных историй о новом тренере ЦСКА Вы думали, что знали, но вы даже понятия не имели. О Викторе Гончаренко рассказывают Александр Глеб, Егор Филипенко и Анатолий Капский.

Многие приводят в пример «Краснодар» как образец работы футбольного клуба, но «Уфа» может стать небольшим подобием «быков». Удачи парням в еврокубках. И почему-то хочется, чтобы вместе с Семаком, но это уже не нам решать.

ЦСКА в 17-й раз подряд пробился в еврокубки. Только вдумайтесь в эту цифру. Скептики твердили, что ещё при Слуцком команда израсходовала свой ресурс, но нет. Она жива и дальше всех проходит в еврокубках – до 1/4 финала ЛЕ. По ходу этого сезона ЦСКА оказывался вообще без легионеров на поле. Против «МЮ» было 11 россиян! Это же вообще космос какой-то.

Наши клубы в целом отлично провели еврокубки. Даже учитывая крайне печальный вылет «Краснодара» ещё до группового этапа ЛЕ. 12 600 – рекордный коэффициент для нашей страны за один сезон. Спасибо остальным за выход в плей-офф.

Нашему футболу довольно тяжело себя самоидентифицировать. Плотность в турнирной таблице – это, безусловно, интересно, но стал ли уровень РФПЛ выше? Наверное, нет. Тут показательнее другое. Мы же знаем своё место – наша лига находится где-то между французской и португальской. При этом мы выиграли у «братьев по уровню» шесть матчей из шести в этом сезоне! ЦСКА дважды обыгрывал «Бенфику» и «Лион», а «Локо» оба раза победил «Ниццу». Конечно, повезло, что не попался «ПСЖ», но похоже, что наш средний уровень не так плох.

Эх… Если бы ещё Карасёв обошёлся без грубых ошибок в последних двух матчах сезона – вообще шикарно было бы. Не дай бог, пролетит мимо финального списка арбитров ЧМ-2018.

Нам порой кажется, что вокруг всё ущербно и фальшиво. Но, право, в этом году хорошего было больше.