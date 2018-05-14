Москва наступает! Такого раньше не было

ЦСКА занял второе место в РФПЛ, «Спартак» — третье



По итогам последнего тура российской Премьер-Лиги-2017/18 определились команды, которые финишировали на втором, третьем и четвёртом местах.



Вторым стал ЦСКА, который на своём поле победил «Анжи» (2:1) благодаря голам Ахмеда Мусы и Витиньо. «Армейцы» начнут следующий сезон Лиги чемпионов с группового этапа.



«Спартак» в последнем туре дома проиграл «Динамо» (0:1) и завершил чемпионат на третьем месте. Красно-белые вышли в квалификацию Лиги чемпионов.



Четвёртым финишировал «Краснодар». «Быки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.

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Впервые в истории три московских клуба выступят в Лиге чемпионов



По итогам сезона-2017/18 в турнирной таблице российской Премьер-Лиги на первом, втором и третьем местах финишировали «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» соответственно. Именно эти три клуба представят Россию в следующем сезоне Лиги чемпионов. «Локомотив» и ЦСКА попали напрямую в групповой этап, а «Спартак» начнёт выступления с 3-го квалификационного раунда.



Таким образом, впервые в истории турнира в нём примут участие сразу три московских клуба. Россию представляли три клуба в Лиге чемпионов всего трижды в истории, однако во всех случаях была минимум одна команда не из Москвы. В сезоне-2009/10 в ЛЧ выступали «Рубин», ЦСКА и «Динамо», в сезоне-2010/11 – «Рубин», «Спартак» и «Зенит», в сезоне-2011/12 – «Зенит», ЦСКА и «Рубин».

Промес стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги по итогам сезона-2017/18



Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал лучшим бомбардиром российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2017/18. На счету голландского футболиста 15 голов в 26 матчах этого чемпионата.



Вторым в гонке бомбардиров финишировал нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов (14 голов в 22 матчах).



Промес и Смолов также разделили звание лучшего ассистента чемпионата — оба футболиста отдали по семь голевых передач. Хавбек «Спартака» стал лучшим по системе «гол+пас» — 22 очка.

«Зенит» устроил опрос по поводу нового главного тренера



«Зенит» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» поинтересовался у болельщиков, кого они хотят видеть новым главным тренером команды.



В опрос включены пять специалистов, которые были названы миллионным болельщиком «Зенита» в сезоне-2017/18 Иваном Заманковым в телевизионном эфире: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтёр»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»).

Манчини попрощался ненужной победой. Фанаты хотят Адвоката и Семака В последнем матче чемпионата «Зенит» разгромил главного аутсайдера сезона.

РФПЛ обновила два рекорда посещаемости в сезоне-2017/18



После матчей 30-го тура российской Премьер-Лиги был зафиксирован новый абсолютный рекорд посещаемости сезона – 3 353 024 (в среднем – 13 971) зрителей, сообщает официальный сайт лиги.



Предыдущий рекорд принадлежал сезону-2007, когда матчи посетили 3 147 567 (в среднем – 13 115 за матч) человек.



Также был обновлён рекорд посещаемости одного тура. На матчи 30-го тура пришли 222 703 (в среднем – 27 838) человека. До этого лучшим по этому результату был сезон-2012/13, в котором на игры 25-го тура пришли 170 804 болельщика.

Габулов с «Брюгге» стал чемпионом Бельгии



В матче 9-го тура плей-офф чемпионов первенства Бельгии «Стандард» принимал «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «Морис Дюфран» и завершилась со счётом 1:1.



В составе хозяев отличился Константинос Лайфис, а за гостей гол забил Йелле Фоссен. Российский голкипер «Брюгге» Владимир Габулов остался в запасе. На счету футболиста остаётся девять матчей (один — на ноль) в чемпионате Бельгии, в которых он пропустил 17 мячей.



«Брюгге» (46 очков) за тур до конца сезона лидирует в таблице плей-офф чемпионов первенства Бельгии, опережая ближайшего преследователя в лице «Стандарда» на четыре балла. Таким образом, «Брюгге» благодаря сегодняшней ничьей досрочно оформил чемпионство.



«Брюгге» выиграл чемпионат Бельгии в 15-й раз в истории.

«Шахтёр» в 11-й раз стал чемпионом Украины



«Шахтёр» победил «Верес» в матче 9-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник Марлос, реализовавший пенальти на 5-й минуте.



Благодаря этой победе «Шахтёр» за тур до окончания сезона оформил победу в чемпионате. Стоит отметить, что этот титул стал для «горняков» 11-м в истории. В последнем туре донецкий клуб встретится с идущим на второй строчке киевским «Динамо».

Салах установил рекорд по количеству голов в одном сезоне АПЛ



Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счёт в матче 38-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».



Этот мяч стал для египетского футболиста 32-м в этом сезоне английской Премьер-лиги. Салах установил рекорд по количеству голов в одном сезоне АПЛ. До этого он делил рекорд с Луисом Суаресом, Криштиану Роналду и Аланом Ширером, которые забивали по 31 голу за сезон в Англии.



Напомним, Салах был признан лучшим игроком нынешнего сезона в АПЛ по версиям лиги, Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и английских спортивных журналистов.

Файзулин объявил о завершении игровой карьеры



Полузащитник Виктор Файзулин после матча «Зенита» со «СКА-Хабаровск» (6:0) в 30-м туре РФПЛ объявил о завершении игровой карьеры.



«Сегодня символичный момент. Встречались две команды, в которых я начинал большой путь в футболе и закончил его. Хочу всех поблагодарить за всё, что было. Футбол, как ни крути, промежуточный этап жизни. Но за последние 10 лет он получился очень ярким. Я его никогда не забуду. Спасибо всем большое», — сказал Файзулин в своей речи после завершения матча.



32-летний Файзулин пропустил почти три последних года из-за травмы. В Санкт-Петербурге футболист трижды становился чемпионом страны, завоёвывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также дебютировал в составе национальной сборной и впоследствии принял участие в чемпионате мира в Бразилии.

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Гончаренко: Вернблум и Миланов покинут ЦСКА



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что московский клуб не станет продлевать контракты с полузащитниками Понтусом Вернблумом и Георги Милановым.



«Вернблум и Миланов покинут ЦСКА. Понтус наш двигатель, очень жалко, что он уходит», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В нынешнем сезоне Вернблум провёл в составе столичных «армейцев» 23 матча, записал на свой счёт пять голов и отметился четырьмя результативными передачами. Миланов сыграл в 13 матчах в РФПЛ и сделал голевую передачу.