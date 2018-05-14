ОМОН и пряники. Болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство

«Кто вообще так отмечает? Мы шумели в Москве, Перми, ещё раз в Москве, а потом и в Туле. А они как будто не побеждали», – классическая оценка празднований чемпионства «Локомотива» от болельщиков «Спартака». Формально «Локомотив» действительно радовался своей победе тихо и скромно. Никого не пустили на поле после победы над «Зенитом», все остались на секторе и в Туле. Пиротехника на обоих матчах была, но скромная. Улицы Москвы не перекрывали. Есть две примерно одинаково рабочие версии, почему так получилось.

Первая заключается в том, что прошлогодние гулянья «Спартака» привели в ужас примерно всех: РФПЛ, МВД, руководителей клубов. На «Открытии» снесли рекламные щиты, в Туле повредили систему подогрева поля, там же снесли ворота – как и в Перми. Всё это финансовые потери. Были ещё и травмы чисто физические: кто-то падал в Туле с решётки, кому-то ломали ребра в давке на «Открытии». Повторять всё это никто из ответственных людей не хотел. Поэтому МВД фактически запретило «Локомотиву» выпускать болельщиков на поле. Об этом рассказал Илья Геркус в интервью «Чемпионату», процитировав письмо от правоохранительных органов: «МВД возражает против возможного проведения акции с организованным выходом болельщиков на футбольное поле, учитывая негативный опыт… По окончании указанных мероприятий за медицинской помощью обратилось более ста человек». Они предупредили меня лично об уголовной ответственности.

Геркус: Денисов подошёл на сборах и сказал: «Ну что, надо выигрывать чемпионат!» Большое и яркое интервью с президентом «Локомотива» – про отношения с Юрием Сёминым, трансферы, болельщиков и ключевых игроков клуба.

Перед выездом в Тулу всех болельщиков предупредили, что повторения прошлогодней истории не будет. Любые попытки жечь пиротехнику, ломать решётки и бежать на поле будут пресекаться и наказываться максимально жёстко. Речь шла не только об отстранении от футбола, но и возбуждении уголовных дел. Серьёзность таких заявлений подтверждалась огромным количеством сотрудников ОМОНа на стадионе перед игрой в Туле. Люди в полной амуниции и со щитам откатывали российский футбол во времена, когда доллар был по 26. К счастью, в чаше стадиона ОМОН так и не появился, даже когда несколько десятков болельщиков «Локомотива» в конце игры всё-таки попытались раскачать оградительные решетки. Им в этом мешали только стюарды, не полиция. Визуально решётка шаталась крайне опасно, но для её сноса нужно было желание всех людей на секторе.



Фанатам гостей по слухам устроили такой досмотр, какого не бывает ни в одном аэропорту мира. Искали максимально тщательно, не заботясь о скорости и времени. Матч уже начался, а люди продолжали заходить на сектор. Итог: всего несколько дымовых шашек на 2,5 тыс. фанатов.

Второй причиной такого жёсткого контроля и принципиальности со стороны МВД и РФПЛ может быть надвигающийся чемпионат мира. За месяц до главного турнира, когда к России всё больше внимания, нельзя допускать прорывы болельщиков на поле и пиротехнические шоу на всю трибуну.

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Всё это в очередной раз подчёркивает проблему наших контролирующих органов. Они не умеют договариваться, а решают все проблемы исключительно запретами. И отдают большинство приказов не публично, а втихую. Полное нежелание брать на себя ответственность.

Болельщики «Локомотива» явно не ехали в Тулу с мыслью устроить дестрой. Точно не весь сектор. Многие вообще по привычке начали уходить с гостевой трибуны до финального свистка, чтобы не стоять в очереди на выход. Люди в отличном настроении примчались на близкий выезд, чтобы в последнем матче сезона порадоваться за команду. Был фанат, который вообще пришёл в Тулу пешком. Проиграв спор, он 10 мая выдвинулся из Москвы и к утру воскресенья осилил 171 км дороги. Ночевал в палатке, купался в пруду.

Что в итоге получили болельщики «Локомотива» в Туле? Тьму угроз о последствиях недопустимого поведения, увидели сотню угрожающего вида людей в касках и со щитами, подверглись почти интимному досмотру. Руководство «Арсенала» во всём происходящем сложно обвинять – оно как раз пыталось сделать приезд гостей максимально праздничным. Перед матчем игрокам «Локомотива» вручили пакеты, в которых лежали тульские пряники с чемпионской символикой. Их можно было купить и в розницу, но в продаже они закончились ещё вечером за день матча.