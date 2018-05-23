«Мне говорят: проснись, ты едешь на сборы. Я чуть не упал...»

Для 23-летнего полузащитника «Динамо» Александра Ташаева последний месяц оказался невероятно богатым на события. И на эмоции. Борьба с родной командой за выживание – раз. Слухи о переходе в «Спартак» — два. И, наконец, приглашение в сборную России и возможный шанс сыграть на домашнем чемпионате мира – три. Как тут удержать почву под ногами? Но у молодого динамовца, кажется, это получается.

Основная часть этого интервью прошла дома у Ташаева. А свежими эмоциями он поделился уже из расположения сборной. Но начнём по хронологии.



— «Динамо» перед матчем со «Спартаком» претендовало на попадание в еврокубки, но вместе с тем могло отправиться в стыки. Как ты себя чувствовал в этот момент?

— Когда мы обыграли «Тосно», все подумали, что всё нормально. А когда пошли разговоры о стыках — в первые дни я был на нервяках. Думал: «Неужели «Динамо» может вылететь? Мы этого не заслужили». Команда хорошо провела весенний отрезок, стабильно набирала очки, показывала хорошую игру. Но потом появилось предчувствие, что даже если неудачно сыграем в последнем туре, то останемся. Слишком многое должно было сойтись, чтобы мы вылетели.



— Одновременно с этим бурлили слухи о твоём возможном переходе в «Спартак».

— Даже хорошо, что так вышло. Бывает к последнему туру, когда уже ничего не надо, некоторые подходят к футболу расхлябанно. А мы вышли с большой мотивацией, понимали — от нас многое зависит. Тем более в принципиальной игре со «Спартаком». И особенно важно это было для меня, чтобы пресечь ненужные разговоры. Я очень рад, что в итоге мы выиграли дерби.

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— После матча я спросил Степашина о тебе. Он ответил, что Ташаев играл за «Спартак».

— Читал. Он это в шутку сказал?



— 50/50. Скорее просто перекрутил.

— Может из-за слухов. Но я спокойной отнёсся к этому.



— Мой коллега Дима Егоров пытал тебя в смешанной зоне насчёт пенальти. Задам еще раз вопрос: ты симулировал?

— Нет, но бывают моменты, когда ты прокидываешь мяч, видя, что опережаешь голкипера. Можно выставить ногу и будет пенальти. Считаю, если я выиграл позицию и подставился — это фол и это нормально. Но чтобы симулировать, такого за собой не припомню.

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— Ты поиграл с маэстро симуляций Матьё Вальбуэна. Как в целом относишься к этому явлению?

— Не люблю, когда хватаются за лицо после небольшого контакта. Например, как в ситуации с Самедовым и Паредесом. Одно дело, когда тебя толкнули и ты упал. Но нельзя же выдумывать. В ситуации с Ребровым, я этого не делал. Хотя недавно смотрел «Реал» — «Барселона», там постоянно симулируют. Не знаю, может для Испании это нормально.



— На этом фото: Кокорин, Зобнин и ты на стройке стадиона «Динамо». Как думаешь, успеешь сыграть там в майке родной команды?

— Трудно сказать. Было бы здорово, но кто знает, что будет завтра.



— Что может помешать перейти в другой клуб?

— Ничего. Но мне очень хочется, чтобы в «Динамо» было всё хорошо. Чтобы появилась стабильность, амбициозные задачи. Я очень на это надеюсь.



— Не представлял себя на новом месте, если допустить такую вероятность?

— Нет. В конце сезона, когда появились слухи о «Спартаке», трудно было отделаться от лишних мыслей. В голове всё равно они сидели, как их ни отгонял. А тут ещё и нерешенная задача «Динамо»… Это очень сильно давило. Не простил бы себе, если «Динамо» бы вылетело. Второй полный сезон в Премьер-Лиге и оба раза на вылет — это слишком чёрная история. Она навсегда бы связалась с моим именем. Больше всего этого не хотел.

Александр Ташаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Советовался с кем-то на эту тему?

— Говорил с агентом. Алан (Агузаров, агент Ташаева) сказал: «До чемпионата мира дёргать не буду. Спокойно работай, сейчас цель номер один у нас — попасть в окончательный список". Я с этим полностью согласен. То же самое с клубом. С нами связывались насчёт продления контракта, но мы решили отложить этот вопрос. Впереди маячили стыковые игры и до последнего тура был актуален вопрос потенциального вылета. Перед всеми стояла задача хорошо доиграть сезон, чтобы остаться в Премьер-лиге.



— Что изменилось за время, прошедшее после матча со «Спартаком»?

— Ничего. Сейчас самое спокойное время. До этого часто видел новости — то меня хочет «Зенит», то «Спартак». В команде пошучивали, ребята из персонала спрашивали: «Ты уже в другом клубе?» Понятное дело, что оправдываться нет смысла — тем более, когда никаких переговоров нет. Но я и сейчас могу повторить — в плане клуба сейчас полный штиль и спокойствие. Готовлюсь со сборной к чемпионату мира.

Александр Ташаев в матче против «Спартака» Фото: РИА Новости

— Подводя итоги сезона — назови свой самый ценный гол в этом сезоне?

— По эмоциям — гол «Спартаку» на последних секундах в первом туре. Он всё перевернул внутри меня. Ночь не спал после этого… В ФНЛ я мало играл, даже думал уходить из «Динамо». Перед началом этого чемпионата звонил агенту, сказал, что надо искать варианты. Но фоне этих разговоров начался первый тур и бац — я не в составе. Тренер выпускает за 30 минут до конца, забиваю гол. Гора с плеч упала, стало полегче. Постепенно заиграл при Калитвинцеве, а когда пришёл Хохлов — полностью расправил плечи. Доверие тренера — это главное, что помогло мне раскрыться.

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***

— Какое место Черчесов занимает в твоей карьере?

— Это очень важный человек. Первый раз к работе с основой меня привлёк Петреску. Но я не смог закрепиться. Когда пришёл Черчесов, в команде было очень много хорошей молодёжи и уже готовых футболистов. В тот момент я подумал: «Нужно уходить в аренду». А Черчесов безо всяких бесед дал понять, что я ему нужен. Стал включать в заявку, больше доверял. Если бы не травма, заиграл бы при Черчесове вместе с Зобой.



— Что за травма?

— Симфизит. Это когда в области паха расходятся кости из-за того, что не развито тело: пресс, спина, бедра. Всё болит, бегать невозможно.



— Есть понимание, откуда она взялась?

— Тренировался с основой на натуральном газоне, а за дубль играл на синтетике. По сути не было выходных. Готовился с основой, потом играл за дубль, затем возвращался в основу на матч. На следующий день у тех, кто играл — выходной. Для остальных, а я чаще не играл, тренировка. Я всё время работал и, наверное, организм не был готов к этому. К примеру, я не особо занимался в зале. В этом смысле травма помогла мне профессиональней к себе относится. Узнал много о том, как правильно себя готовить.



— Ты читал недавнее нашумевшее интервью с Игорем Денисовым?

— Читал.



— Самое главное в нём — история про конфликт с Черчесовым. Что на самом деле произошло в раздевалке?

— Представляешь, читаю интервью и вспоминаю, что был в заявке на матч с «Зенитом». Но я не помню того эпизода. Про него так много говорят, а я всё пропустил. Не понимаю, где я был в этот момент. То ли далеко сидел, то ли ещё что.



— Чувствовалось, что ситуация с Юсуповым накаляется?

— Вокруг было много разговоров, что он уходит. Артур очень здорово играл. Не буду скрывать, в команде было напряжение из-за этого. Но никто не мог предположить, чем всё кончится.

Я тогда прошёл первые сборы с Черчесовым. Все было круто: посмотрите, какие шикарные исполнители выступали тогда в «Динамо». Мы выигрывали, шли в тройке. А потом в какой-то момент произошла эта история. Я был молодой, плохо понимал, что творится. Да и не зависело от меня ничего. Просто наблюдал за партнёрами, удивлялся — как же круто играть рядом с ними!



— Когда Денисов ушёл, ты не пытался узнать, что же случилось?

— Нет, сколько мне было лет — 19? Понимал, что в раздевалке что-то произошло. Но я ни у кого ничего не спрашивал. Что мне надо было — пойти к Денисову и спросить: «Игорь, что у вас там произошло?». Или к главному тренеру? Сидел как тень в раздевалке. Для меня главное было тренироваться и доказывать тренеру свою состоятельность.



— Помнишь момент, когда Зобнин сказал, что Кобелев лучше работает с молодёжью, чем Черчесов?

— Да, но потом он сказал, что Черчесов ему как отец. Такое часто бывает, когда передёргивают и выносят в заголовок не совсем то, что имел ввиду человек. Зоба парень неглупый, он бы не сказал такого. В силу возраста может побоялся попросить журналистов, чтобы исправили. По итогу все всё поняли, и Саламыч на Рому не в обиде.

— Ты поиграл с Зобниным. Других таких универсалов в России, думаю, нет. Объясни феномен этого футболиста?

— Работоспособность. Ромчик человек закрытый, весь в семье. Не видел, чтобы он с кем-то близко общался. Обычно ребята ходят куда-то вместе, ездят отдыхать. А он всё время в себе. Ещё когда мы вместе попали в основу «Динамо», в голове промелькнула мысль — он первый выстрелит. Он был самым сконцентрированным на футболе. Я понимал, что Рома заиграет на высоком уровне.



— Насколько сильно он вырос после перехода в «Спартак»?

— Очень сильно. И это он после тяжелой травмы, всего полгода прошло. Очевидно, что со времён «Динамо» Рома стал мощнее, превратился в зрелого футболиста. При этом остался очень работоспособным, часто берёт игру на себя, тащит команду вперёд. Это очень ценное качество.

***

— Как ты узнал, что попал в национальную команду?

— К концу сезона безумно переживал. Выходил на игру, а в подсознании сидело — вдруг вызовут? Хотя я почему-то думал, что могут и не вызвать. Вроде сезон провожу хорошо, и по статистике и по отзывам. Но у Саламыча был костяк сборной. Кто будет рисковать и вызывать нового человека на чьё-то место, когда он ни разу даже не ездил на сборы?



Состояние: 50 на 50. Состав должны были объявить 11-го мая в 13:00. Очень ждал этого момента, обновлял сайт каждые пять минут, пока в 12 не началась тренировка. Думал, может раньше опубликуют.



— Никто не намекал, что это возможно? Агент, например.

— Нет, никто ничего мне не говорил. Мне было как-то стыдно спрашивать. Боялся, что Алан скажет — нет. Решил, лучше помолчать. Иначе мог сильно расстроиться в концовке чемпионата.



— Так.

— В общем, пошёл на тренировку. В какой-то момент подходит Ваня Темников и говорит: «Ну что, поздравляю». А я всю неделю не тренировался, был сильный ушиб. И он тоже на травме. Решил, что поздравляет с возобновлением тренировок, с тем, что я сыграю со «Спартаком». Поблагодарил за это. Он смотрит на меня удивлённо: «Ты что, не знаешь, что попал в сборную?». Я такой: «Эээ… Что?». Решил, что попал в расширенный список 35-и. Ваня уточняет: «Проснись, ты едешь на сборы». Я чуть не упал… Всю тренировку бегал с дурацкой улыбкой на лице, не мог поверить своему счастью. Другие ребята и тренеры ничего не знали. Прихожу в раздевалку, беру телефон — а там всё зелененькое, это сообщения в вотсапе.

Александр Ташаев на сборе национальной команды Фото: РИА Новости

— Как отреагировали родители?

— Мама онлайн следила за ситуацией, тоже обновляла сайт РФС. Самая первая мне написала об этом. Конечно, все счастливы за меня.



— Черчесов в «Динамо» и в сборной – это разные люди?

— Он точно такой же, каким был и в «Динамо». С ним те же помощники – такое ощущение, что этих двух-трёх лет и не было.



— У вас уже состоялся разговор?

— Нет. Мне кажется, своё доверие он показывает не словами, а действиями. Для меня это нормально, ведь мы уже работали вместе в «Динамо».



— Ты осознаёшь, что находишься в шаге от того, чтобы попасть на домашний чемпионат мира?

— Не хочу забегать вперёд. Думаю, еще не до конца понимаю, что происходит. Недавно была презентация бутс для сборной. Там были ребята, с которыми я лично не знаком, только играли друг против друга. Было ощущение, что я новичок. После первой тренировки оно ушло. Увидел Акинфеева, Дзюбу и понял — я в сборной.



— Прошли обряд посвящение через шутки Дзюбы?

— На этом мероприятии нужно было встать в две шеренги и занять позицию для фотографии. Стою ровно, как сказали. Артём шутит: «Ребята, переподпишите с ним контракт, парень слишком хорошо старается». Чувствуется, что Артём — лидер. Сразу по имени со мной поздоровался. Дзюба — душа компании. Три часа я был на этой акции, и знаешь сколько он промолчал?



— Сколько?

— Нисколько. Он постоянно разговаривает, все его слушают. И ведь смешно же!



— Какие ощущения от первых трёх дней с Дзюбой в сборной?

— В первые дни его вообще не было видно и слышно. Видимо, его попросили, чтобы он поменьше пересекался с командой, чтобы, не дай бог, кого-то не заразить. Сегодня первый день провели с ним – Артём вышел в общей группе. Думаю, сейчас втянется – и шутки пойдут.

«Три-четыре дня как в аду был». Интервью с Дзюбой после тренировки сборной Артём рассказывает, как давал имена лампочкам, и учит англичан нежности.

— Артём рассказал, что за это время даже лампочкам дал имена. Он рассказывал, как назвал своих «новых друзей»?

— Нет, не слышал об этом. Но это хорошая шутка.

— При заезде в отель Дзюба и Смолов шутили про самогон. Вспоминали Глушакова?

— Я был далеко, не слышал. Понравилась другая шутка. Когда только прилетели в Австрию было пасмурно, и Станислав Саламович потребовал включить свет. И что бы вы думали? На следующий день выглянуло солнце! А шутки Смолова с Дзюбой – это их любимая тема. Так что я не удивлён.

«Включите мне солнце». Место, где Черчесов – царь Главная причина, почему перед ЧМ-2018 мы тренируемся в Австрии, а не дома.

— Сколько русских слов за три дня в сборной ты услышал от Марио Фернандеса?

— Штуки три, наверное: «привет», «хорошо» и… А нет, всё-таки два слова. Марио немногословен, но часто улыбается – это подкупает. Я-то думал, он говорит по-русски. Но когда увидел, как всё обстоит на самом деле, не стал его мучить. Ребята что-то ему рассказывают, он кивает в ответ, но молчит. Ничего, на поле поможет язык футбола.

— Кто или что в сборной произвело на тебя наибольшее впечатление?

— Отметил, что с такими сильными партнёрами на поле нужно думать вдвое быстрее. Пару тренировок втягивался в процесс, перестраивался. Сейчас уже легче. Выделить кого-то сложно: и так понятно, что Смольников быстро бежит, а Головин и Миранчуки хорошо работают с мячом. Каких-то откровений не было.



— Есть что-то, в сборной даётся с трудом?

— Да мне здесь всё нравится. Много упражнений на передачи, что радует. Квадраты, моделирование моментов — всё игровое. Главное, что мячика много.



— После Евро-2016 критиковали Паулино Гранеро. Многие говорили, что тренерский штаб тогда загнал команду. Сейчас в плане физической нагрузки какие ощущения?

— Сезон закончился всего неделю назад, так что все в тонусе. Тут нет задачи кого-то загнать. И бегаем, и ускоряемся, и выносливость тренируем. Но мы же не после отпуска приехали. Сейчас все нагрузки переносятся хорошо.

***

— К Игнашевичу обращаешься на «вы» или на «ты»?

— Скорее на «ты». Он, как и Габулов — человек с харизмой. Столько лет он отыграл на высоком уровне и даже в таком солидном возрасте держит планку… Это показатель мастерства! Поэтому испытываю к Игнашевичу только огромное уважение.

Сергей Игнашевич и Александр Ташаев Фото: РИА Новости

— Сергей сказал, что чувствует себя новичком, вернувшись в сборную. Это заметно?

— Лично мне — не особо. Трудно поверить, что он может так себя чувствовать.



— Как ты думаешь, почему Березуцкие отказались от сборной?

— Думаю, что они устали. И не только от сборной. Человек когда устаёт? Когда у него всё болит. Если бы братья чувствовали себя хорошо, как Игнашевич, то с удовольствием поехали бы на чемпионат мира. А так ребята устали.



— Есть мнение, почему у Габулова в Бельгии получилось не очень хорошо?

— А почему ты считаешь, что не очень хорошо. В Бельгии очень специфичный чемпионат, команды играют практически без защиты. очень часто бывает, что в матче забивают по шесть мячей. Но что в итоге — Габулова брали первым номером, он сыграл много матчей и наравне с другими привёл команду к чемпионству. Для сборной это авторитетный человек, настоящий дядька.

Габулов пропустил уже 13 мячей в 5 матчах. Но не спешите его обвинять Защита «Брюгге» — это какой-то позор.

— Другой авторитет в сборной — это Игорь Акинфеев. Какое впечатление он оставляет?

— И на тренировках, и в играх Игорь показывает высочайший класс. Он очень стабилен – это вызывает восхищение. Чувствуется, что у сборной в воротах — стена. Раньше мне казалось, что Акинфеев довольно закрытый человек, но он оказался вполне общительным. Понятно, что он серьёзный мужчина, но это никак не сказывается на общении.

«После чемпионата мира всё узнаете». Акинфеев интригует Капитан ЦСКА и сборной – о том, где начинается футбол, серебре «армейцев», силе Гончаренко, решении Игнашевича и, разумеется, Кубке мира.

— Чем занимаетесь в сборной в свободное время?

— Вчера день пролетел быстро: после тренировки поспал, потом ещё потренировались, прошёл процедуры – и всё, день закончился. Дальше будет по одной тренировке и наверное, появится немного времени сериал посмотреть или в приставку поиграть.



— Что взяли с собой на сбор?

— Ноутбук не стал с собой брать, взял iPad. В австрийских гостиницах не очень хороший интернет, так что не было смысла. А тут Федя Смолов говорит, что у него нормально ловит. Немного пожалел, что не взял ноут. Недавно услышал о сериале «Метод» с Хабенским. Он достаточно старый, но я до этого не знал о нём. Посмотрю на сборе. Книг с собой не брал. Хотел захватить «Ночного портье» Ирвина Шоу, но забыл.

Александр Ташаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как кормят футболистов сборной России?

— Еда очень вкусная. Хотя у меня на сборах стандартный рацион: йогурт или омлет на завтрак, курица с макаронами на обед, а на ужин, скорее всего, рис и рыба. Иногда добавляю салаты. Сладкое стараюсь не есть – в основном фрукты. Хотя в Европе действительно вкусный молочный шоколад, трудно удержаться.



— Впереди контрольные матчи, где будет возможность забить ещё. Изучал соперников?

— У Австрии очень хорошая молодёжь, мы с ними играли на этом уровне. Там очень талантливые ребята, а команда по стилю похожа на немцев. Многие футболисты выступают в Бундеслиге: Алаба силён, Арнаутович. Это достаточно сложный соперник.

В Турции сейчас смена поколений, появляются новые таланты. Когда смотрел Лигу чемпионов, обратил внимание на неизвестные фамилии. Открываю профиль человека, а там написано — 20 лет. В «Роме» есть Ундер, например, в «Сельте» — Эмре Мор, в «Боруссии» — опытные Шахин и Топрак, а в «Эвертоне» — нападающий Тосун.



— Какое значение для вас имеют предстоящие игры?

— Они могут стать для меня первыми за сборную. Не знаю, попаду ли в заявку, но всё равно это бесценный опыт. Уже не молодёжный уровень, а настоящий взрослый футбол: это шажок вперёд для меня ещё и в плане психологии. Постараюсь не подвести главного тренера, партнёров и болельщиков.